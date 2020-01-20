自由開講》山地鄉一片藍 是否成為發展限制

陳啟濃

這次總統、立委選舉，民進黨雖然誕生了第一位山地原住民立委，然而筆者很認真地上中央選委會的網站，仔細查了各縣市的山地鄉，民進黨卻輸得很慘，投票結果一面倒，國民黨在全國山地鄉大獲全勝。這樣的結果，的確值得民進黨好好檢討。

從北到南觀察，新北市唯一的山地鄉烏來，韓張的得票51％，蔡賴得票只有43％，而新北市韓張只贏了永和、烏來。桃園市韓張唯一贏的地區在復興區，拿下64％的選票，蔡賴只有32％。台中市韓張唯一贏的也在山地鄉的和平區，拿下64％，蔡賴只有32％。高山青的阿里山鄉，也是嘉義縣唯一韓張得票高於蔡賴的鄉鎮，拿下65％，蔡賴只有30％。在高雄市的三個山地區茂林、桃源與那瑪夏，韓張得票都超過70％。

民進黨總統選戰在全國的山地鄉，可說全面慘敗。長期以來，國民黨在山地鄉的得票都取得壓倒性勝利，表示民進黨對山地鄉的經營不夠，原住民普遍沒有認同民進黨的執政。（資料照，本報合成）

南投縣雖然總統總得票數綠大於藍，但其中有三個鄉鎮國姓、信義與仁愛，得票是藍大於綠，除了國姓鄉是平地地區，信義與仁愛二鄉都是屬於山地鄉。仁愛鄉韓張的得票率，甚至高達76％。

雖然民進黨新科山地原住民立法委員來自屏東縣的教育界，是在地的排灣族人，她參選立委拿到的票，卻沒有影響到總統的得票數，屏東縣八個山地鄉，蔡賴都慘敗，總統選票一面倒，屏東幾乎所有山地鄉中，韓張得票都高於70％，而蔡賴的得票，低到剩下近20％。雖然蔡英文身上流著排灣族血液，排灣族人也沒有視為己出，沒有大力相挺。

民進黨總統選戰在全國的山地鄉，可說全面慘敗。山地鄉幅員廣闊，如果用鄉鎮來顯示得票的藍綠顏色，民進黨總統得票所贏的土地範圍，大約只有占台灣的一半。長期以來，國民黨在山地鄉的得票都取得壓倒性勝利，表示民進黨對山地鄉的經營不夠，原住民普遍沒有認同民進黨的執政。

更深入分析，山地鄉選民的投票傾向，是否因為利益、派系或是政黨長期操控所致？這需要執政的民進黨，有更多深入的經營與嶄新的作為，以打破山地鄉長期以來一片藍的宿命；更破除原鄉的人為發展限制，提升原住民部落生活的新氣象，締造多元文化的生命共同體。

（水里國中校長）

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