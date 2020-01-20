全面真軍》區域立委選舉的「背刺」檢討，應先回到事先合作破局的檢討

◎全面真軍

新竹市立委選舉，因為三強鼎立，最後由國民黨立委勝選，民進黨支持者與時代力量支持者之間的互相檢討也理所當然展開。除了最直觀的以得票數來檢討外，也有意見領袖以得票數消長為切入角度，指責鄭宏輝的得票衰減，更象徵這個候選人的不適格等。筆者對以上意見均表示尊重，但有一些不同意見。

新竹市立委選舉，國民黨鄭正鈐（中，資料照）拿下9萬5千多票勝出，民進黨鄭宏輝（左，資料照）得到8萬2千多票，時代力量的高鈺婷（右，翻攝資料照）得票數也有7萬3千多票。

第一點，以得票數來檢討負責主體，並不是那麼適合，應該回到政黨的相同理念合作空間討論。否則，最荒謬的舉例，就是花蓮的國民黨黃啟嘉，是否應該要對民進黨的蕭美琴落選負責呢？又或者2018年姚文智也需要為丁守中或柯文哲負責呢？如果兩個政黨的理念已經差異到完全沒有合作空間了，最後的選舉結果，就沒有誰應該為誰負責的問題。

第二點，如果民進黨與時代力量在新竹是有共同理念，也有合作空間，應該先檢討的是為何事先完全沒有辦法整合。雖然敝粉專長期對時代力量政治人物頗有批評，但2020年立委選舉若能有合作的空間，對於對抗國民黨候選人與兩個政黨的發展都是好事。只是不幸的是，在筆者的印象中，選舉前各選區的人選推派時，民進黨與時代力量自始就沒有冷靜對話的空間，唯一的對話空間是在松山信義的陳雨凡與許淑華，但這個對話空間卻在時代力量造成極大的紛擾，最後導致陳雨凡退選退黨。

誰應該為事前的整合與溝通負責，才是最應該檢討的問題，但這個難解的大問題，其實在選舉前就已經顯現兩個政黨已經沒有任何合作的空間，既然沒有合作空間，兩政黨的各自努力，後續沒有拖累的問題與檢討的必要了。

第三點，除了得票數，更應該檢討的是參選的動機，以及參選過程的盡力程度。以新竹市而言，筆者相信時代力量幹部與候選人，絕對是以當選為最高考量，而不是以拉下民進黨為目的，在參選過程中，也看得到時代力量的盡力，縱使選舉結果不如預期，也是兩個政黨的必然競爭問題，已經沒有必要再互相指責。

政治不只是高度理想，也帶有一定妥協，以狙擊的方式讓60分的候選人落選，然後讓不及格的候選人當選，並不是成熟有智慧的政治決定。（資料照）

但是以淡水區而言，筆者的意見就有所不同，即便不論前階段整合或合作的風波，從開始競選以來，時代力量候選人投入選舉的心力到底有多少，淡水林口區的居民應該有感覺。有人認為，張候選人在學經歷上有優勢，但到淡水地區的競選活動與深耕程度，可能比不上在自己本業經營的辦公時間（當然這也有可能是筆者在地觀察的樣本數有限）。如此對競選活動的投入，也讓人難以認同其投入選舉的目的，是為了贏得選民的認同，或許只是帶有目的性的使「他不喜歡的人」落選而已。假設前述的參選目的為真實，這樣的選舉心態，才是另外應該被檢討與批評的對象。

呂孫綾並不是一個80分的候選人，過去敝粉專對他的批評與嘲諷也不曾少過，甚至我們說對他的批評可能是最強烈的。但呂孫綾身上的問題，洪孟楷哪裡沒有？政二代？年輕沒經驗？但過去的爭議法案，呂孫綾難道有缺席或怯戰過？同性婚姻與年金改革等，呂孫綾都貫徹了民進黨的進步價值。除此之外，呂孫綾目前也沒有過弊案與醜聞。呂孫綾的落選，筆者並不覺得可惜，但是如果只是為了拉下一個60分的呂孫綾，讓一個不及格的洪孟楷當選，這樣的選舉策略，才是筆者認為應該檢討之處，不只是情緒化的讓民進黨與時代力量的裂縫加深，對進步價值沒有任何幫助，對時代力量的政黨發展也沒有好處，甚至還帶來一個對改革與進步價值有傷害的國民黨立法委員，筆者著實無法認同。

政治不應該是兒戲，既然決定參與，就應該以最大努力投入，即便結果不如預期，都對得起自己與支持群眾。政治不只是高度理想，也帶有一定妥協，以狙擊的方式讓60分的候選人落選，然後讓一個不及格的候選人當選，並不是一個成熟有智慧的政治決定，筆者著實不樂見這樣的情況再次發生。要選就盡全力的參選，不要只是想讓某人落選，只要認真選，就算是不妥適的人當選了，那都是成熟的民主制度展現，沒有對不起任何人。

政黨間合作並非壞事，任何政黨都不應該為了個人私益或情緒化的理由，關閉所有合作與溝通的管道，因此，應該檢討的不應該是單一選舉結果，而是檢討為何事先合作破局。圖為時力宜蘭縣黨部與民進黨爭取連任的立委陳歐珀（右二）合作。（資料照）

總結來說，政黨間的合作並非壞事，任何政黨都不應該為了個人私益或情緒化的理由，關閉所有合作與溝通的管道，因此，應該檢討的不應該是單一選舉結果，而是檢討為何事先合作破局。筆者過去也期待民進黨與時代力量能有持續的合作，但從2020年的選舉開始前，就已經註定了這兩個政黨未來在「選舉」幾乎不再有合作的空間，既然已經沒有合作的空間，就各自努力，也就沒有檢討的必要。

可以想見的是，未來2022年或2024年，民進黨與時代力量更沒有合作的空間，選舉時的選區溝通喊話聽起來都只是讓對方更覺刺耳。更何況，選舉都沒有合作空間了，喊話要求擔任NCC主委，難道不是一廂情願的強人所難？

新竹市的立委選舉，只是兩黨各自爭取選民支持，沒有誰對不起誰的問題，就不必再互相指責。但如果有人一開始參選就只是為了讓國民黨勝選，這種不良的參選動機，才是應該被檢討唾棄。