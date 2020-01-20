自由開講》「改」兩岸論述能救國民黨？黨內結構才是重點

◎吳柏瑋

自從2014年之後，國民黨黨內就開始出現每逢敗選必談改革的標準流程，然而不論哪一次的改革內容都不乏「重視青年」、「接地氣」等陳腔濫調，但最後又不了了，然而在筆者近六年的觀察中，這些改革訴求與內容根本沒有打到國民黨的真正問題點，甚至這次由號稱青壯派所提出的「拋棄九二共識」，筆者認為都只問題的表象，說到底也就只是打假球。

時間回歸到2016年時，國民黨內青年面對大敗而組織「草協聯盟」，主打青年主體性與中華民國本土論述，但結果是極統派的洪秀柱當選黨主席，而當時國民黨青年的改革聲量並不輸給洪秀柱，為何依然得到這樣的結果？問題其實很簡單，國民黨的黨內選舉機制，說白了就是誰有比較多的名單，誰就能夠取得黨主席的大位，雖然明面上是公平、公正的「黨員直選」，但實際上就是各黨部各祀其主，不論是你要黨代表選舉還是公職人員的黨內初選，只要沒有得到黨部的支持，可能連黨員名單都不一定正確，甚至拿不到黨員名單。

上述這些狀況意味著什麼？國民黨需要解決的問題很多，但最根本的問題就是「結構」筆者猶記得與國民黨某位青年代表人物對談時，身為改革派的他對我提出了改革困難的嘆息，在國民黨要改革，前提是取得權位，然而取得權位的過程必須攀炎附勢，結果就是就算取得權位，也會淪為半個魁儡，位子、權力都是派系給的，資源更不用說，青年改革之路時常不了了之可見一般。

回過頭來看看現在國民黨青壯派的「改革」喊聲，筆者相信大多數的讀者都不感到奇怪，依舊陳腔濫調，依然沒有正視國民黨實際的問題，筆者由衷建議，這些青壯派如果真的這麼想要改革國民黨，那不如開始大量的號召35歲以下的黨員參選黨代表，再投入中央委員選舉，並且直接提議「廢除地方黨部與特別黨部」，從基層開始真正的幫國民黨「換血」，把過往的利益結構全部破除，國民黨才算是真正取得「改革」的入場卷。

回過頭來看看現在國民黨青壯派的「改革」喊聲，筆者相信大多數的讀者都不感到奇怪，依舊陳腔濫調，依然沒有正視國民黨實際的問題。（資料照）

6年來，國民黨改革的聲音從來沒有斷過，「接地氣」出了一個韓國瑜，「中華民國本土論述」出了一個吳敦義，「重視黨內青年」出了一堆政二代，國民黨的問題真的不只是在於對中國的態度，其背後的派系才是真正必須著手處理的大問題。

（NGO工作者）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法