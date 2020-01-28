歷史說書人》特斯拉與愛迪生的恩怨情仇？！

在特斯拉的發明中，最賺錢也是對後世影響最遠的就當屬「交流電」。既然他發明了這麼重要的東西，那為什麼很多人一生都沒聽過他的名字呢？很簡單，因為他和愛迪生素來不合，後者占盡天時地利人和，經常利用政治勢力打壓他，把他的輝煌都刻意掩蓋住了！

◎仲編製造

在觀看正文之前，我想讓讀者先試想看看，今天是一個寒冷的冬天夜晚，你加班加到很晚，終於辦完工作，搭了十多分鐘的站票捷運終於回到家裡，你此時已經累到雙眼翻白，兩手僵直，連洗澡的力氣都沒有了，一望見沙發座椅，便癱軟地躺在上頭，並蓋上棉被，「累死人了！」，你嘆了口氣道。忽然靈光一閃，你想趁睡覺前找點樂子，好散散工作的心思，於是四處找尋遙控器，伸手一摸卻發現⋯⋯遙控器不見了。這時你只好拖著沉重的身軀，如同赴行千百里般去電視前按按鈕。



想到就覺得累吧，相信大家都有過遙控器遺失的經驗，走起身子來轉台是多麼累人的事情，也可以凸顯出遙控器是多麼的重要，而這遙控器，就是我們這則故事的主人翁，尼古拉特斯拉發明的啦！

尼古拉特斯拉（Nikola Tesla）。（維基共享）



除此之外，特斯拉還發明了無線電報、氖燈、三相電、火星塞⋯⋯共有雜七雜八的幾百項發明，而最賺錢，也是對後世影響最遠的當屬於交流電。



既然他發明了這麼重要的東西，那為什麼很多人一生都沒聽過他的名字呢？很簡單，因為他和愛迪生素來不合，後者占盡天時地利人和，經常利用政治勢力打壓他，把他的輝煌都刻意掩蓋住了。



特斯拉的早年



特斯拉的早年時光過得並不順遂，因為家裡環境不好，曾多次被學校勸退，一連轉了幾次學，不僅不能安穩的學習，甚至沒能拿到畢業證書，但是外在的因素並不能影響分毫，在流離輾轉中，他認真學習，一有空就鑽進圖書館裡，艱難地完成了早期知識累積，為他在之後的發明創造立下了結實的理論基礎。



「當天生的愛好發展成為一個強烈的願望時，一個人會以驚人的速度向著他的目標大跨步地奔去。」



特斯拉的家庭窮困潦倒，他不得不放棄學歷開始工作，有個挺有眼光的雇主看準了他的天賦，雇用了特斯拉，而特斯拉也不負他的期望，發明了世界上第一台感應電機模型。



「我的老天爺，你幹了甚麼！」雇主實在是嚇死了，沒想到眼前這位長得瘦瘦白白、弱不禁風的青年竟然是個科學天才，雇主下意識的認為，這人不應該待在自己底下做事，應該在更有資源，更有空間的地方做更偉大的事，因此寫了封推薦信給愛迪生，請他讓特斯拉進入公司，那信還說道：



「我知道有兩個偉大的人，一個是你，另一個就是這個年輕人。」



就這樣，兩家死對頭終於相遇了，相比此時已經立家創業的愛迪生，特斯拉此時縱有智慧，但也僅不過是名不經傳的小毛頭罷了，由於愛迪生尚未知道特斯拉的天賦，先叫他從簡單的電器改良開始，結果他不但每次都能改良成功，還做得比愛迪生的每一個團隊都來的傑出（更重要的是，他沒有團隊，只是一個人完成的⋯⋯）這讓愛迪生倍感驚訝。

湯瑪斯·愛迪生（Thomas Alva Edison）。（維基共享）



有錢能使鬼推磨，愛迪生說：「居然你這麼厲害，那來幫我改良直流電發動機好了，改成的話給5萬美元。（購買力相當於現在的100萬美元）」於是特斯拉又重新設計了直流電機，而且又成功了。

正當特斯拉想索取事先答應的5萬美金報酬時，愛迪生卻給了他一個很不禮貌的嘲諷拒絕：「特斯拉，您並不懂得美國式的幽默。」



特斯拉品性很好，雖然怒在心頭，卻強裝笑臉勸：「好吧，沒有關係，那希望你能將薪水從18美元漲到25美元。」



愛迪生卻說：「喔！這倒是蠻幽默的。」



特斯拉一整個暴怒，馬上離職自己創業。



「未來是我的！」尼古拉·特斯拉如是說。



交流電的發明



後來，特斯拉在經過西屋電氣公司的幫助之下，終於發明交流電了。正如美國政府高官的悼信所說，「交流電系統是跨世紀的發明，不僅將人類帶入第二次工業革命，更將世界點亮，如果沒有他，世界會一片黑暗，文明將倒退一個世紀之久」，當時的工廠使用直流電來發電，而直流電卻很容易在電線運送電力的過程中散掉，而且效率也太差了。



交流電顯然比直流電來得有用，傳輸損耗更少，設施投資更低，電價也更便宜，用個比喻來講，就好像是沒有壓縮設備的垃圾車跟有設備機器的垃圾車一樣，有壓縮的當然會比較來得實用。



交流電的發明驚天動地，但對於推廣直流電賺錢的愛迪生發生了紛歧，許多投資者看好特斯拉，紛紛放棄愛迪生的股票，轉向西屋電氣公司，愛迪生氣得直哆嗦：「特斯拉你竟然數典忘祖！」一場惡戰在所難免。



交流電雖好，不過壓縮電流會導致電壓過高，很容易電死人，愛迪生為了繼續發展他的直流電市場，便盡一切心力開始抹黑，造謠交流電，甚至還親自帶著記者到各個城市做「公開實驗」，在演講時把貓狗給抓來，然後拿著一條電線說：「這是交流電！你放心嗎？」隨後將貓狗給電死，引起了眾人對於特斯拉的反感⋯⋯



等等，愛迪生電死貓狗誒，怎麼不對他反感呢？話說當時沒有動保協會這東西，而且貓狗的地位低的很，甚至還有「貓琴」這種東西，哎呀我偏題了，繼續講吧。



愛迪生認為只是個動物而已，震撼效果有限，要找就找最刺激的。為此他設計了一套交流電電椅，拖關係讓美國紐約州政府的處刑人員用這東西處死犯人，也不知道是存心想造成社會恐慌還是怎樣，愛迪生居然不把交流電電壓給弄高一點，只用了一千伏特。要知道，近代美國用的電椅伏特數是一萬兩千伏特，電壓是愛迪生電椅的十二倍多。



想當然，受刑人的情形實在是生不如死，肌肉燒焦後人還活著，直到被燒成黑炭，受刑人才死亡，一名目睹這次行刑的記者表示：「這是個可怕嚇人的場面，遠遠比起絞死糟糕。」

愛迪生認為只是個動物而已，震撼效果有限，要找就找最刺激的。為此他設計了一套交流電電椅，拖關係讓美國紐約州政府的處刑人員用這東西處死犯人。（youtube影片截圖）



愛迪生的黑暗面



「如果仇恨可以被轉化成電，世界早已輕如鴻毛。」 尼古拉特斯拉



在撰寫這篇文章時，作者曾翻閱了許多原文的愛迪生史料，種種現實著實顛覆了我的既定印象，小時候看一些科普小雜誌時，總以為愛迪生真的是發明天才，書中提到他親自發明了二千多項發明，一生帶著榮耀與成就，甚至在一九二二年時獲選為最偉大的美國人。



然而事情並非想像中的簡單，以讓他一夜成名的燈泡為例，燈泡根本不是他所發明的，是一個叫戴維的先生先做出來的，但他沒有申請專利，且燈泡發光時間並不常，所以第一顆燈泡並沒有引起多大輿論。



愛迪生的團隊在發現如何將發光時間延長後，竟然將專利給劃為己有，還將專利的所有人定為愛迪生，找到改良燈泡辦法的是他的團隊成員，不是愛迪生，然而我們今日只見愛迪生的大名閃爍於教科書之上，卻不找不到那位真正發明者的名字，寫到此處，仲編不禁感嘆了一下。



不僅如此，愛迪生經常使用政治排擠等方式迫使發明家妥協，讓發明家的專利收到自己的口袋，如同如同法國發明家斯科特，他是留聲機的真正發明人，卻因為沒有及時申請專利，而被愛迪生給幹走，實在是欲哭無淚。而同樣販售電燈的馬克沁爵士也遭到聯合抵制，被迫低價賣出公司，移居美國。（後來這位奇葩老兄乾脆不幹了，直接去搞軍火販賣，成為了馬克沁機槍的發明者）



最著名的例子當屬於放映機的故事，迪克森發明出放映機後，愛迪生馬上放映機的專利收為己有，做了一堆個人放映機，讓人收費觀看，有人提議做大螢幕的投影放映機，但愛迪生認為無利可圖就拒絕了，後來盧米埃兄弟就做了大型投影放映機，結果一炮而紅，愛迪生發現有利可圖，就買下來大螢幕電影產業相關的專利，並壟斷了膠卷市場，想要私底下拍電影就必須經過他同意並付給他高額授權金，付不出來愛迪生還會找黑道暴力討債，在愛迪生的壓迫下，許多電影工作者跑到了南加州那邊躲避愛迪生的勢力，而這些遭受打壓的失意分子，最終創造了名滿天下的好萊塢電影工業。



「天才是百分之一的靈感，加上百分之九十九的努力。」這句話現在聽起來格外諷刺，或許我們應該說，「塑造一位天才，需要百分之一的靈感，加上百分之九十九的政治勢力」。

在愛迪生的壓迫下，許多電影工作者跑到了南加州那邊躲避愛迪生的勢力，而這些遭受打壓的失意分子，最終創造了名滿天下的好萊塢電影工業。（法新社）



電流之戰的結尾



總歸來說，愛迪生並非全然的好，也並非全然的壞，他的貢獻在於對電燈的推廣，愛迪生公司的力量很龐大，不看好電燈的守舊派政客們幾乎都被整肅光了，在沒有拖油瓶的狀況下，電能快速普及到一般人的生活中。



不過正如西方的一句老諺語所道：「我無意冒犯上帝，他三兩下就創造了世界，我會比他慢一點，但是品質會比他好些。」



交流電與直流電的爭戰最終以愛迪生的大勝告終，由於愛迪生在競爭期間曾經召集一群商人一同排擠特斯拉，致使特斯拉再也無法相信任何人，晚年得了交流恐懼症，非常怕外人，甚至不敢和陌生人說話，自己也隱居了起來。他過得很是寂寞，無人訴諸痛苦，為了鼓舞自己，撰寫過很多面對孤單的文章（用更正確的話來講，就是貶謫文學）：



「思想在孤身一人、不被攪擾的獨處時變的更加敏銳、更加活躍。外界對我們的干擾會使創造性思維變的殘缺不全。孤獨，就是發明的秘技，心生孤獨的時候，就是想法萌芽的時候。」



在人生的低落時光裡，特斯拉為了抒發寂寞之情，開始與鴿子打交道。他覺得鴿子是世界上最美麗的生物了，也許在我們看來就只是一隻隻相貌相仿的動物，但在特斯拉面前，每一隻都有每一隻的音容笑貌和性格特徵，他幾乎可以記住每一隻的差異。他還將其中一隻鴿子定為他的摯愛，她有純白色的羽毛，翅膀上的尖端點綴著灰色，特斯拉深愛著那隻鴿子，就像一個男人深愛著他的女人。據他自己所講，不管從空中飛過多少隻鴿子，他總能一眼就從鴿群中把它認出來。每當自己想要見到它時，它就會心有靈犀般地來輕輕啄打自己的窗戶。



好了，又有點偏題了，我們回到正軌。即使在家中隱居，特斯拉仍不放棄科學，將自己的所見所學整合道了一塊兒，是完成了重要性媲美牛頓《自然哲學的數學原理》的《引力的動態理論》，其中最重要的內容是關於空間傳送系統及引力門系統的設計，包含反引力、人造重力的裝置設計。有許多學者看不懂特斯拉的論文，就對他提出尖酸的批評，特斯拉也不妨多讓，直嘲道：



「多少人嘲諷我是個空想家，他們都是頭腦最愚笨，目光最短淺的蠢才，還是讓時間來說話吧！」



特斯拉的晚年



且由於付不清各種專利權的費用，特斯拉的晚年是非常困苦的，只能窮困潦倒、孤苦伶仃的過完他悲劇的餘生。其實，特斯拉之所以沒有靠交流電賺到錢，是因為他免費公開了交流電的使用專利，照專利規則計算，每一馬力的交流電能帶來253美金的專利費，如果特斯拉沒有免費交流電的專利，那麼單交流的的專利許可費就可以讓他在一年內躍升成為全世界最富有的人。



但他之所以放棄，並不是他笨，而是因為實踐偉大的理想，那就是「工業不該遭受限制，而必須盡速普及於世界」，特斯拉曾因為經費問題而無法完成諸多發明，他希望後世的科學家更不應該遭到困擾，因此將交流電專利免費化。



「當下是他們的，而我致力於研究的未來，是我的。」



特斯拉逝世前，沒有留下任何財產和遺言，也沒有任何遺產，只留下了成噸的文件資料，只期望在自己死後，有人能夠拾起他的理論，讓科學重新茁壯。但故事還沒結束，特斯拉死後，美國官方覬覦特斯拉的研究成果，深怕有他人搶走，於是在第一時間便把他的所有文件給搶走了。他的研究成果大部分被收繳並列入高級機密，所有個人物品都被查封，以至於他成了一個被世界遺忘的科技偉人。



1990年7月，特斯拉逝世接近半個世紀後，美國國會的十幾名議員為了紀念特斯拉134誕辰周年，終於為特斯拉平反，首次認可他對電力學上的貢獻，譽為「比愛迪生貢獻更大者」，關於他的真正歷史以及生平才陸續得以被後人知曉。

1931年7月20日時代雜誌封面人物像特斯拉。（維基共享）



想想，這是多麼諷刺的一件事啊！曾有一段時間，特斯拉一心一力為了科學做出努力，甚至不惜公開了交流電的專利，卻落得個孤獨終老的結果。而另一方面，靠著商業手段行事的愛迪生，卻搖身一變成為了後人所憧憬的大發明家！



還好，時間洗滌出了真相，愛迪生的評價從「大發明家」轉變成了「大專利蟑螂」，特斯拉也從「查無此人」，最終被後人敬仰爲「最接近神的男人」。



（仲編補記：其實早在一年前，仲編就寫過特斯拉與愛迪生的文章了，當時我的思想還很激進，標題直接下道"為何我說愛迪生是個臭婊子"，實在很佩服當時的勇氣。今日一方面為了應景，一方面為了把這年學到的東西補上，又拿當時的文章修修改改，成了這篇文章）

本文經授權轉載自歷史說書人 特斯拉與愛迪生的恩怨情仇？！

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