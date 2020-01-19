自由開講》三位民主前輩已經完成他們的任務，剩下的就是我們的事了！

◎鄧鴻源

2020總統結束一周之後，準副總統賴清德選擇回到台南，向三位前輩上香致敬，他在臉書發文指出，這三位前輩都是撐到總統大選開票結束後，才安然辭世，讓他體會到他們守護台灣的堅決心意，用盡生命在守護台灣。

2020總統結束一周之後，準副總統賴清德選擇回到台南，向三位前輩上香致敬。（賴清德臉書）

第一位前輩是台南元安里林綉華老里長，生前在基層支持民主運動，心心念念總統大選，撐到投完票且開票結果出爐，家屬告知結果，才辭世。第二位前輩是薛宏雄老先生，是慈濟志工，身體孱弱，掛心大選的他，投完票也得知勝選後，便與世長辭。最後一位前輩是228事件第一位被捕的台籍檢察官王育霖，其夫人高齡九十九歲，堅持拖著病體由家人推輪椅出門投票，也在家人告知選舉結果後，才安然離世。

三個不同的人物，卻有相同的感動，代表著在各個角落，都有人用盡生命在守護台灣，謝謝憂心台灣前途的長者們，有你們的付出才有今日的台灣，台灣會有今天民主的成果，都是這些人士讓人感動的情懷所積累而成。

王育霖在台北高等學校文科以第一名畢業後，考上東京帝國大學法律科。後來到京都擔任檢察官，是日本的第一位台灣人檢察官。他曾立下大志：「正義！堅強！帶給所有人幸福！」

二次大戰後回到台灣，在新竹擔任檢察官。他不受利誘，不畏權勢，嚴懲貪官，秉持法律，維護公義，是一位令人敬仰的「鐵面檢察官」。因為積極推動司法改革，而成為當權者的眼中釘，遂以二二八為藉口，將他逮捕暗殺。

二二八事件時，遭國民政府殺害的臺灣菁英王育霖。（維基共享）

一些統派人士卻諷刺說：「在殺人魔政權之下，賴清德還考上建中、台大與成大醫學院，王育霖兒子還能考中第一志願並出國讀書，這個殺人魔政權真的有夠可惡。」「只要所謂二二八受難者不承認自己祖父輩或父輩殘殺當時外省人，則二二八永遠沒有真相！」「你父親死了，確實很可憐，但你支持的民進黨及阿扁及你夢想中的台獨，可能會毀了多少人家庭的父親，你知道嗎？」「日據時代燒掉自己祖宗牌位，入籍日本的是哪些人？」「如果蔣中正是暴君，,何來現在的民主台灣？」「228真正的受害者是台灣現在的我們和我們的下一代。你都不在意日本人對台灣人的屠殺了，為什麼要洗腦我們和我們的下一代，循環在你們的仇恨之中？」

可見台灣尚有許多愚蠢的統派人士被黨國教育洗腦得很徹底，一直為獨裁者辯護，認為我們為何不在意日本隊台灣人的屠殺，為何只在意二二八？問題是日本因戰敗投降，老早已經放棄建設五十年的台灣，也沒有任何一座銅像留在台灣。反觀國民黨，在國共內戰中戰敗，卻強佔台灣，屠殺台灣人，至今還認為台灣是他們的，且有上萬座獨裁者銅像分布在台灣各處，還有雄偉紀念館在紀念獨裁者並派衛兵守護，將台灣人當「莊孝維」，兩者如何相提並論？

日本迫害台灣是過去式，國民黨迫害台灣是現在進行式，尤其是剛在大選中慘敗的草包韓，在整個大選期間，不斷用極其惡毒的語言在怒罵小英、詛咒台灣，從不反省國民黨對台灣人的屠殺、迫害與掠奪，如今還與中共唱和，甘為馬前卒，終於邪不勝正，上面那些民主前輩是護台有功的人士之三。

生而為英，死而為靈。三位民主前輩已經駕鶴西歸，完成他們的任務，剩下的就是我們的事了，目前最重要的是罷韓，讓這個惡靈永遠消失在台灣政壇，也讓邪惡的國民黨加速泡沫化，包括將所有國民黨不法黨產歸公、廢除獨裁者銅像、修改黨國不分的國歌，以及給林義雄家屬與陳文成等政治受難者平反。

賴清德臉書：

（大學教授）



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