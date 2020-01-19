照護線上》肺癌治療，醫師圖文解說

台大醫院胸腔外科李章銘主任指出，肺癌的死亡率高，因肺癌初期症狀不明顯，患者不會感到痛或是明顯不適感，發現時往往已是晚期，而錯失治療黃金期。

◎照護線上編輯部

台灣肺癌發生率居亞洲第2名，全球第15名，被譽為台灣「新國病」。台大醫院胸腔外科李章銘主任指出，肺癌的死亡率高，因肺癌初期症狀不明顯，患者不會感到痛或是明顯不適感，發現時往往已是晚期，而錯失治療黃金期。

肺癌在呼吸道最常見的症狀是咳嗽，因為腫瘤可能會對呼吸道造成刺激，部分患者會因腫瘤的分泌物而產生痰。若腫瘤已壓迫到呼吸道，可能影響肺功能，造成患者會喘，也可能引發感染，而有發燒、胸痛等症狀。當腫瘤壓迫到神經，部分患者會有聲音沙啞的現象。腫瘤比較嚴重時還可能有胸痛、咳血的症狀。

肺癌的治療選項有哪些？

李章銘醫師解釋道，我們會把肺癌分成四期，基本上在第一、第二期是以手術治療為主，第一期肺癌經手術切除後要持續追蹤，而第二期和二期以上已有肺部淋巴轉移或腫瘤較大的患者，在術後會進行化學治療。

第三期肺癌算是中晚期，就必須要多重治療，有時候是開刀前給化學治療，有時候是開刀完給化學治療，現在還可以考慮加上標靶治療或免疫治療。

第四期肺癌除了化學治療外，還可以搭配標靶治療，近來還有一些免疫治療，能根據腫瘤基因檢測結果，使用更精準的有效藥物。雖然沒辦法將癌細胞完全消滅，但是可以長時間控制癌症腫瘤。治療過程中，癌友若遭遇抗藥性的問題，就得更換藥物。

倘若肺癌轉移的器官是在三個以內，或病灶在五個以內，這些病灶，稱為腫瘤的寡轉移。醫師會考慮手術治療，或放射治療，把轉移病灶去除後再進行標靶治療、免疫治療、化學治療，對患者的存活率有幫助。

有部分的第四期患者屬於肋膜擴散，此時肺癌容易復發，除了化學、放射、標靶、免疫治療以外，現在還可以使用局部光動力治療來控制腫瘤。肋膜擴散的第四期肺癌在以上多重治療下，也有機會得到長期控制。

肺癌治療過程中，患者的挑戰有哪些？

李章銘醫師表示，手術的主要副作用就是疼痛，目前可以用藥物來控制疼痛，亦可透過手術技術的進步把疼痛減少，在過去開刀治療時，醫師為摘除整個病灶，必須做個20-30公分的大傷口將胸腔打開。隨著手術技術愈來愈進步，本來須要幾個小傷口來進行胸腔鏡手術，現可透過「多孔微創手術」或是「單孔微創手術」，將傷口縮小成多個2-3公分大小的操作孔，減少術後疼痛，或者是單孔微創，一切手術透過單一2-3公分小傷口進行，患者術後恢復也比較快。

切除部分肺臟後，患者術後肺功能會受到影響，這部分要靠術後復健，醫師在術前就會先教導患者做呼吸訓練，並提醒術後也要持續練習，如此，可以把肺功能的影響減少到最低。

接受化學治療的過程裡，噁心、嘔吐是常見的副作用，現在有止吐藥物能針對中樞神經來抑制嘔吐，緩解患者的不適。

因為毛囊受到化學治療的影響，有時候患者會掉頭髮。當骨髓細胞受影響，患者的白血球會減少，免疫力較差，容易遭遇感染的問題，要盡量避免出入公共場所，必要時也需要進行隔離。部分藥物可能影響肝臟功能或腎臟功能，治療期間都會小心監測，關注患者身體狀態。

如果副作用讓患者難以忍受，建議與醫生討論，考慮調整劑量或者改變處方，千萬不可自主停止治療。

盡快下床，好處多多

李章銘醫師道，手術後最簡單的運動就是走路。現在開完刀後，如果手術範圍不是很大，患者心肺功能正常之下，我們會要求患者離開手術室後，就要開始下床走路，可以增進肺活量，腸胃蠕動增加，組織的血液循環也會進步，走路是既簡單也有益的運動。

一般剛手術完後，患者無須特別補充特殊營養品，因為剛開完刀，消化吸收不太好，刻意進補、複雜的飲食對患者身體反而是負擔，醫師建議先從簡單、清淡的飲食開始，讓腸胃道漸漸恢復，如果吸收得不錯，再增加飲食的攝取量，品質也能慢慢增加。

營養充足，提升治療效果

李章銘醫師解釋，身體的免疫力要靠營養支持，對癌症治療的預後影響很大，除了術後併發症跟營養狀態有關係，長期存活與營養狀態也有關係。

肺癌患者到底該吃胖一點好呢？還是要節食？能不能透過減少營養攝取把腫瘤餓死呢？「把腫瘤餓死」是個錯誤觀念，癌症患者術後一定要有很充足的營養！

有研究顯示，BMI值較高，身形較豐腴的患者之長期存活較身形較瘦的患者更好，因為身體有充足的能源、營養，各個器官才能正常運作，免疫系統也能發揮作用，腫瘤較有機會得到控制，因此營養對癌症患者而言非常重要。

進補對患者來講有利有弊，若超過身體的承受範圍，反而會引發一些不良後果，倘若吸收差、代謝差，卻一直硬塞，事實上沒辦法達到我們預期的效果。

李章銘醫師提醒，均衡飲食最重要，足夠的蛋白質、維生素、能量一定要先達到。坊間常見的褐藻醣膠、魚油、麩醯胺酸、精胺酸等，有助於調節生理機能，適用的時機不盡相同，患者可以向醫師或營養師諮詢。若患者消化不良、吸收較差時，可以使用一些小分子營養幫助患者吸收。近年常被討論的褐藻醣膠，曾在醫學研究團隊發表的研究文獻中提到，小分子褐藻醣膠與一般萃取出大分子結構的褐藻醣膠相比，有較好的吸收率（1），同時亦有多項相關臨床實驗進行中。

貼心小提醒

隨著醫學進步，肺癌的治療工具愈來愈多樣，已可透過不同的機轉來控制腫瘤。我們也曉得充足均衡的營養在癌症治療過程中扮演相當重要的角色，能增加患者對副作用的耐受度，幫助患者度過完整的治療，以獲得較好的預後。

參考文獻：

1.van Weelden G, Bobiński M, Okła K, van Weelden WJ, Romano A, Pijnenborg JMA. Fucoidan Structure and Activity in Relation to Anti-Cancer Mechanisms. Mar Drugs. 2019;17（1）:32.

本文經授權轉載自照護線上 肺癌治療，醫師圖文解說

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法