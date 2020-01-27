在輕快的爵士樂聲中，只要會跳會轉圈便可以和不管認不認識的異性一起進行搖擺舞，是一個非常棒的社交活動。許多網路社交媒體也越來越常舉辦以搖擺舞派對為主題的聚會。如果在紐約剛好有遇到戶外的搖擺舞派對，不要害羞，加入他們就對了

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十二月中的紐約市已經開始感受到冬天寒意漸漸逼近，一個星期天的午後，在曼哈頓哈林區145街地鐵站可以看到不少紐約客，不計年齡，不分男女做復古盛裝打扮走進地鐵站。有幾個人問我說：

「請問有個爵士樂團表演的地方在哪裡？」 「就在地下第二層往上城的月台最裡面的地方。」我回答他們。

一起下樓梯到那個月台就聽到不遠處傳來輕快的爵士樂演奏以及女主唱悅耳的歌聲。沒錯，每年十二月紐約五個星期天的假日復古列車活動中，會有民間團體挑其中一個星期天，選擇在復古列車起點或終點的地鐵站舉辦整個下午爵士樂表演活動，也邀請所有紐約客做復古打扮來隨著音樂跳舞。那個下午地鐵月台也就變成一個大舞池，讓參加的紐約客盡情跳舞，感受輕快爵士樂帶來得歡樂氣氛。這些人跳得是什麼舞呢？就是可以稱作「紐約市舞」的搖擺舞（Swing Dance）。

每年年底紐約市假日復古列車行駛期間的一個星期天都會在列車的起站或終點站月台上，舉行一次爵士樂與搖擺舞派對。（圖：作者提供）

去年底這個復古列車爵士舞會選在哈林區的地鐵站真的是適得其所。哈林區不僅是紐約爵士樂的重鎮，在上個世紀的二零年代後期到四零年代初期這二十多年的「爵士年代（Jazz Ages）」中，伴隨而生的就是發源在紐約市，至今仍廣受全世界喜愛的舞蹈「搖擺舞（Swing Dance）」。其實Swing這個字原本是代表一種爵士樂風，民眾聽到這類音樂隨之起舞，也逐漸發展出和這類音樂相搭的舞步，到後來Swing反而成為這種舞蹈的通稱。如果再細分下去，Swing還可以依照六步或八步不同節奏分為Lindy Hop，Charleston，Balboa，East Coast Swing等多種跳法。

搖擺舞發源於紐約市爵士樂重鎮的哈林區，是現今最受歡迎的舞蹈之一。（圖：作者提供）

紐約的Swing Dance雖然和爵士樂同樣起源於黑人社區的哈林區，輕快易學的舞步很快就在紐約市掀起熱潮，白人的名門貴族更是趨之若鶩。1926年在哈林區成立的Savoy Ballroom是當時紐約最火紅的舞廳。除了有陣容堅強的爵士樂團外，每逢週末都可見到大批紐約客來這裡跳舞，更是許多舞技精湛的人大展身手吸引舞客歡呼的熱門夜店。Swing Dance也開始廣為流傳到世界各地。

“Swing”一字原本是爵士樂的一種樂風，後來因為隨音樂而起的舞步盛行世界，也成為這個專有舞蹈的名詞。（圖：作者提供）

一個有趣的故事是，最早被歸類於Swing Dance 的舞步是Lindy Hop。之所以會有這個名字是1927年首位駕駛單人飛機橫越大西洋從紐約飛到巴黎的查爾斯．林白（Charles Lindberg）完成這項壯舉後的隔一天，一位名為George Snowden的人在巴黎一家舞廳內被一位記者問到，當時舞池上有幾對男女跟著爵士樂起舞的是在跳什麼舞？剛好喬治看到桌上一份報紙上頭條新聞的標題寫著：“Lindy Hops The Atlantic“。這與舞池上跳著從紐約流行到巴黎來的新舞步還真是如出一轍，就隨口回答Lindy Hop，於是這個看似和舞蹈毫無關係的Swing Dance代表名詞就流傳至今。

搖擺舞又可以依不同舞步細分多種派別，大多數是雙人共舞。（圖：作者提供）

Swing Dance當然也不是只在年底假日季節才會被紐約客想起。每年四月的復活節在第五大道上的「復活節遊行暨花帽節」，許多紐約客同樣是做復古盛裝打扮參加。在遊行區的某一條街上會有多個爵士樂團輪番上場表演，馬路上也成為這些精心打扮的人的舞池，大跳Swing。每個人或轉圈，或輕跳，大動作的肢體語言加上臉上總是掛著愉悅的笑容，讓這個萬物甦醒的時節更添歡樂的氣氛。

紐約市的「復活節遊行與花帽節」都會有一場街頭搖擺舞派對，吸引眾多民眾觀看參與。（圖：作者提供）

夏天時的總督島會分別在六月與八月舉辦Jazz Age Lawn Party（爵士時代草地音樂派對），這也是Swing Dance愛好者不會錯過的大型舞會。不過筆者在紐約最喜歡的搖擺舞派對則是每年夏天在Hudson River Park的Sunset Swing。這個在曼哈頓西村靠哈德遜河的45號碼頭的活動，不需要事先花心思要如何打扮，甚至是短褲拖鞋都沒問題。即使是不諳跳舞也沒關係，因為在舞會開始前半小時還會有專人示範教學各種Swing Dance的舞步，可以輕易上手。請來表演的也都是在紐約頗有名氣的爵士樂團，從七點到九點這段時間，隨著夕陽西下在曼哈頓天際線的景色與爵士樂聲中度過一個美好的下午。

每年夏天在哈德遜河公園的Sunset Swing是非常舒服隨性的露天舞會，是最受紐約客喜歡的戶外活動之一。（圖：作者提供）

因為Swing Dance多為雙人共舞又具歡樂氣氛的特質，近年紐約夏天也多了許多以Swing Dance為主題的大型戶外活動。在曼哈頓中城的布萊恩公園就有紐約規模最大之一的Swing Dance Party，吸引上千人來參加。林肯音樂中心每年的Midsummer Night Swing也是紐約市夏天最熱門的活動之一。除了這些戶外大型派對活動外，紐約市裡更有許多大大小小爵士樂表演廳如Cotton Club，You Should Be Dancing和Swing 46 Jazz Club等一年四季都可以去聽爵士樂和讓腳癢的人盡情搖擺舞動身體。

布萊恩公園（上）與林肯音樂中心（下）每年夏天也會有規模盛大的搖擺舞會活動。（圖：作者提供）

這幾年搖擺舞在年輕的紐約客中越來越受歡迎也是可以理解的，平常工作生活壓力很大的他們能夠在輕快的爵士樂聲中，只要會跳會轉圈便可以和不管認不認識的異性一起進行這個活動量很大的舞蹈，是一個非常棒的社交活動。許多網路社交媒體也越來越常舉辦以搖擺舞派對為主題的聚會。如果在紐約剛好有遇到戶外的搖擺舞派對，不要害羞，加入他們就對了，所感受到的熱情將會和心中紐約客冷酷的印象大不相同，保證會愛上這個非常歡樂的紐約體驗。

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