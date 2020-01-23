郭老師的跑步教室》第一屆現代奧運馬拉松冠軍獎盃失而復得的故事

這只雙耳古缽是1896年雅典第一屆現代奧運馬拉松賽的冠軍獎盃，由當年參賽的希臘職業送水者斯佩羅斯·劉易斯獲得，這獎品是當年希臘贊助商捐贈的，大會獎品是橄欖枝和一面銀質獎牌，由於比賽是希臘自己人獲勝，愛面子的希臘人們賽後送了很多禮物給這位民族英雄，不過據說他回家鄉時很實際地只帶回一匹馬和送水的水車。那只獎盃他送給了在雅典的德國考古博物館，但是1930年該件古物在戰亂中被偷失蹤了。

郭豐州／國際超級馬拉松總會技術委員

這可不是一只尋常的古物，它是西元前6世紀製作的酒杯，距今已經有2600年歷史，特別的是上面圖案是古希臘人奔跑的、推測是跑步競賽的場景，人物肌理分明、十分壯碩，而且動感十足，大步幅前進、頭部前傾，彷彿是路跑賽中最後衝刺的情景。

更具意義的是這只雙耳古缽是1896年雅典第一屆現代奧運馬拉松賽的冠軍獎盃，由當年參賽的希臘職業送水者斯佩羅斯·劉易斯獲得，這獎品是當年希臘贊助商捐贈的，大會獎品是橄欖枝和一面銀質獎牌，由於比賽是希臘自己人獲勝，愛面子的希臘人們賽後送了很多禮物給這位民族英雄，不過據說他回家鄉時很實際地只帶回一匹馬和送水的水車。那只獎盃他送給了在雅典的德國考古博物館，但是1930年該件古物在戰亂中被偷失蹤了。

西元前6世紀製作的酒杯，距今已經有2600年歷史，特別的是上面圖案是古希臘人奔跑的、推測是跑步競賽的場景。（圖：超馬運動協會提供）

話說第一屆奧運要辦馬拉松賽的點子是現代奧運之父顧拜坦爵士的好友布黑爾教授提議的，顧拜坦覺得這主意很棒，轉達給雅典奧運籌備大會，有跑步傳統的希臘人欣然採納，並且很認真的準備起來，該年3月10日還舉行選拔賽，這應該是人類第一場有組織的馬拉松賽吧！

不單只這樣，4月10日奧運大賽前幾天，希臘官方又舉行第二次試跑，儘管此時比賽的正式報名已經結束，但希臘人利用東道主之便，又塞進幾個選手，包括在試跑賽中獲第五名的24歲選手斯佩羅斯·劉易斯。劉易斯在正式比賽的最後8公里才追上其他人，跑回終點雅典的Panathinaiko（意為「美麗的大理石」）體育場時，全場的希臘觀眾歡聲雷動，康斯坦丁王儲和喬治王子還跳下去陪跑，一起跑過終點線。

大理石體育場示意圖。（圖：超馬運動協會提供）

1986年，德國明斯特大學買到了一片上有兩個人跑步景象的古缽片，這件有歷史意義的酒杯獎盃又回到世人視線，2014年這酒器的其他碎片也被找到，明斯特大學把它重新組合起來，2019年捐回給希臘，在雅典考古博物館展出，2020年三月之後，它將被送到永久典藏之地－希臘奧林匹亞的古代奧運歷史博物館，這個橫跨三個世紀的第一屆現代奧運馬拉松獎盃的故事終於平安落幕。

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