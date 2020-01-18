巨蟹座希希》藥品浪費 攸關你我醫療使用權益

全民健保是台灣的驕傲，但醫療浪費正逐步侵蝕健保的根基，雖然近年來健保已透過醫療資訊雲端系統的監測，減少重複開藥或檢驗檢查以杜絕浪費，但浪費的另一根源最終還是得靠民眾把關，唯有民眾提升醫療成本意識，減少浪費，積極關注自己的健康，才能提升健保資源的效益與價值，並即時且適切地將資源投注在重症上，確保民眾罹患重大疾病時，能得到最好的照護。

巨蟹座希希

年終大掃除 你也清出一堆陳年積藥嗎？

年關將至，不少民眾開始除舊佈新的工作，一箱箱滿布灰塵的陳年物品，是否有從未開封過的藥品呢？近日我們聽聞不少藥局回收到民眾清理出來的藥物，從控制糖尿病、高血壓、高血脂等三高慢性病藥物，到延緩失智、改善呼吸功能、甚至口服化療的藥品通通有。

不少藥局回收到民眾清理出來的藥物，從控制糖尿病、高血壓、高血脂等三高慢性病藥物，到延緩失智、改善呼吸功能、甚至口服化療的藥品通通有。（圖：作者提供）

丟棄這些藥品對民眾而言可能不痛不癢，因為大家每次就醫從口袋掏出來的費用最多就是幾百元，如果憑慢性病連續處方箋領藥或具有重大傷病身分，還不用再額外付費（免部分負擔）。低成本的就醫，很容易讓人遺忘醫療本身的價值，你可能不自覺，當你或家人丟棄藥品的時候，所浪費的醫療資源比你認知的還要多。

以下圖中的高血壓用藥為例，一個月的藥價粗估約500元，三個月的藥品放到過期，1,500元就這麼被虛耗；另圖中是一年份、用來控制糖尿病的胰島素，藥品價值5,000多元。這些被丟棄藥品只是冰山一角，藥品費用也只是表象，其實民眾因疾病控制不佳導致的健康惡化，才是最大的損失。

血壓用藥一個月的藥價粗估約500元，三個月的藥品放到過期，1,500元就這麼被虛耗。（圖：作者提供）

一年份用來控制糖尿病的胰島素，藥品價值5,000多元。（圖：作者提供）

根據統計，高達60%的洗腎病患（約5萬人）是因為高血壓或糖尿病控制不佳而惡化所致。以2018年健保用在洗腎近450億元來計算，約有270億元是上述慢性病患控制不佳的洗腎費用 ，如果他們能夠遵從醫囑妥善用藥控制病情，就很有機會避免賠了夫人（浪費健保）又折兵（慢性病控制不佳而洗腎）啊！

別人浪費跟我有什麼關係？

再次重申，每年健保資源都像一般上班族的薪水，有固定的總額，所以在藥品使用的資源愈多，健保能用在其它地方的資源就愈少，也會擠壓到其他醫療照護資源的配置。許多像癌症等重症的新藥，都是因為健保資源不足無法納入給付。試想：萬一您或家人有天不幸罹患重症而得不到健保給付新藥，再來後悔平時不該浪費這麼多藥品，其實已經無力回天。

怎麼改善藥品浪費的情形呢？ 對於丟棄藥品，民眾可能有話要說。

「我不小心忘記吃了」； 「我根本不想要這些藥，是醫生開給我的」； 「藥開太多種了，我不知道怎麼吃」； 「我覺得病情已經改善了，不需要吃那麼多藥」… 對用藥方式有疑問、自行判斷用藥與否、忘記服藥…等，都可能是造成民眾降低用藥遵從性的原因。我們需要多管齊下，才能改善藥品浪費。

首先，由於憑慢性病連續處方箋領藥免部分負擔，所以取消慢箋免部分負擔常被提出做為遏止浪費的方式。當初慢箋免部分負擔是想鼓勵民眾將慢性病控制好，並減少往返醫院回診的不便，可就近到社區藥局領取慢性病的控制藥品。然而，多年來這項便民措施並沒有讓慢性病控制更好，因慢性病控制不佳導致的洗腎人數沒有降低、遭丟棄的藥品越來越多、健保支付的藥費年年攀升都是鐵證。反對取消慢箋免部分負擔的人可能擔心會增加病人的財務花費，讓想省錢的民眾中斷治療。但適度收取部分負擔亦有其好處，此舉能讓民眾理解健保投入相當多醫療資源照顧慢性病患，明白這些藥品並非免費，藉此喚醒民眾對於醫療成本的意識，更加珍惜獲得的藥品與醫療專業照護，減少自行停藥與浪費。

其次，雲端藥歷的線上檢核可以有效降低醫師重複開藥，減少民眾「逛醫院（hospital shopping）」重複領藥的浪費。除了藥品供應端有良好監控之外，民眾遵從醫囑服藥才能發揮治療和避免浪費，此時適時的教與關懷非常重要，也是藥師發揮專業的關鍵時刻。建議藥師發現病人拿藥到藥局回收，可以主動詢問沒有使用藥品的原因，了解病人的治療情形，如果藥品沒有過期，也可在安全無虞下，鼓勵病人繼續服用剩下的藥，珍惜醫療資源。

讓健保資源花在重症刀口

健保最大的宗旨是在民眾罹患重病時，發揮保險互助精神，避免因貧而病或因病而貧。只可惜，目前仍有許多癌患還在健保大傘之外自力救濟，去年4月健保終於給付癌症免疫藥物（免疫檢察點抑制劑）用於8個癌別的治療，但因為資源有限而僅匡列8億元預算，讓許多已自費使用有效果的癌友無法獲得健保給付，他們無法繼續負擔每年上百萬元的藥費，不得不放棄治療，這些困境讓人唏噓不已。

全民健保是台灣的驕傲，但醫療浪費正逐步侵蝕健保的根基，雖然近年來健保已透過醫療資訊雲端系統的監測，減少重複開藥或檢驗檢查以杜絕浪費，但浪費的另一根源最終還是得靠民眾把關，唯有民眾提升醫療成本意識，減少浪費，積極關注自己的健康，才能提升健保資源的效益與價值，並即時且適切地將資源投注在重症上，確保民眾罹患重大疾病時，能得到最好的照護。

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