Lin bay 好油》美國的請款單：瘦肉精美豬來敲門

瘦肉精美豬要不要開放？如果能做好管理的問題，為什麼不開放？就像當年開放瘦肉精美牛一樣，消費者自己會選擇，在意的人不願意吃，不在意的人照吃，能不能做好整體的管理，讓民眾清楚的消費，比較重要。

Lin bay 好油

蔡總統勝選後，美國的請款單隨即寄到。美國在台協會（AIT）主席莫健11日在華府受訪表示，美豬、美牛的議題必須解決。台灣大選結束，接下來是美國大選，美國勢必會希望在大選前解決拖了很久的美豬問題。

農產品霸權的美國

全球多數的國家都是配合進口國來生產進口國需要的農產品，但美國是例外，他生產農產品，其他被進口國乖乖配合進口就好，這一套用在一些乖乖聽美國的國家可以，但部分國家行不通，例如歐盟。

歐洲從30年前就禁止進口美國牛肉，因為他們認為美國的肉牛及乳牛在飼育過程中使用了激素類製劑來讓乳牛和肉牛長得更快，藉以降低飼育的成本，一般的民眾也認為食用這些激素飼養的牛肉會增加乳腺癌、子宮癌、前列腺癌等的發生率，造成食安上的風險。根據日本的癌治療學會相關研究顯示，使用激素製劑飼養的美國牛肉體內雌激素含量比一般日本和牛高，因此使用激素類藥劑飼養的美牛、美豬是否有健康上的疑慮，一直是爭議的重點。

歐盟禁止美國牛肉進口，當然也有因為牛肉而產生的貿易糾紛，但在2019年6月，這個糾紛暫時解決了，歐盟同意將開放每年基準額為35,000噸的非使用激素類製劑飼養的牛肉輸入，但飼養過程中使用激素類製劑的牛肉一樣禁止，這算是雙邊都有讓步，但歐盟仍再一次阻止使用賀爾蒙製劑飼養的牛肉進入歐盟區域。

只是台美之間並不是那麼對等，中美貿易戰中美國的黃豆賣不掉，台灣就必須買更多的黃豆跟玉米，去年台灣就向美國承諾在未來2年內，對美國購買價值22億美元（約新台幣681.4億）的大豆以及玉米，現實是台灣很難像歐盟一樣有能力對抗美國。

台灣大選結束，接下來是美國大選，美國勢必會希望在大選前解決拖了很久的美豬問題。（本報資料照）

日本對於美豬、美牛的態度

日本也不像歐盟一樣有抵抗能力，最後選擇走向開放，讓市場自由競爭。日本與美國簽訂了新的日美貿易協定，2020年1月1日正式生效，新的日美貿易協定中，日本的牛肉關稅將從現在的38.5%逐漸調降到2033年的9%，低價豬肉則從過去每公斤482日圓的固定關稅，逐步調降到每公斤50日圓，雖然守不住關稅，但至少是逐步開放，為日本爭取到13年的緩衝時間。

台灣就沒有這個問題，因為台灣的進口牛肉的關稅非常低，一般人大概不知道到底有多低？台灣牛肉的進口關稅也不是用％數計，就簡單用每公斤新台幣10元的關稅計算，至於豬肉的關稅是12.5%，遠比日本每公斤482日圓（每公斤約130元台幣）低，日本在這一波衝擊下還能利用關稅的逐步降低來減緩對產業的衝擊，但台灣沒有辦法，因為台灣沒有關稅調降的議題，已經夠低了。

日本農業過去有所謂五大聖域，分別是稻米、牛肉、豬肉、乳製品、糖類，但日本官方知道五大聖域不可能永遠都守得住，必須有所取捨時，牛肉、豬肉就是日本最先捨棄的選項，所以日本打算讓進口的平價豬肉、牛肉，攻佔一般消費市場，而日本生產的本產豬牛肉則走較高價的路線來做出區隔，豬牛肉市場的自由化是日本官方早就定調的路線。

美牛在日本的市場市佔率約為47%，這歸功於進口美牛是屬於穀物飼育牛，風味遠勝過澳洲、紐西蘭、加拿大等國家，即使有激素的問題，但依舊受到民眾喜愛，但豬肉就不是這麼回事了，美豬在日本的市佔約27%，剩下的則由非使用激素飼養的加拿大、西班牙、墨西哥、丹麥、荷蘭、智利等國家的豬肉瓜分，日本進口豬肉是一個開放、競爭的國際市場，和二十多年前截然不同，二十年前只有台灣能提供冷藏的豬肉到日本，如今加拿大一樣可以提供冷藏的豬肉到日本，整個市場已經有相當大的改變。

台灣的進口牛肉的關稅非常低，不是用％數計，就簡單用每公斤新台幣10元的關稅計算。（本報資料照）

民進黨的路線？

民進黨過去的立場一向是反開放使用瘦肉精的美豬，認為這是殘害國民健康，只有無能總統跟黑心內閣才會開放瘦肉精美豬進口。現任主委陳吉仲在2013年接受訪問時也說：

政府當初以牛豬分離，說服豬農與國人，如果政府違背諾言，要不要有人下台負責？如開放瘦肉精美豬進口，後果很嚴重，政府打死也要擋。一旦退讓，接下來中國農產品也跟著開放，台灣將沒有農業。

開放瘦肉精美豬真的會導致台灣沒有農業？

開放瘦肉精美豬就會開放中國農產品，導致台灣沒有農業，這種關聯性蠻難讓人理解。但在2016年執政後，說法就已經出現明顯的轉變。

2016年陳吉仲接受媒體訪問時表示：

未來農委會要委託比較公正客觀的學術或研究單位，研究萊克多巴胺對人體的健康風險，若有影響，可向美國人提出科學根據，若在可控制風險，也要讓國內消費者知道，開放進口的影響程度，一定要有齊全的科學證據，公開討論，網路社會就是要把資訊公開透明，知道後決策就好做了。

這意思和過去國民黨還有美國要求的比較接近，你說有食安影響？那你要給我劑量？殘留劑量應該小於多少？也就是訂立合法殘留值之後，依科學證據來做。

陳吉仲在2016年的講法，是否代表政府部門對於瘦肉精美豬的鬆動？四年過去了，台灣一樣沒有開放瘦肉精美豬，但現在美國已經提出要求了，還守得住嗎？

瘦肉精美豬開放與否

瘦肉精美豬要不要開放？如果能做好管理的問題，為什麼不開放？就像當年開放瘦肉精美牛一樣，消費者自己會選擇，在意的人不願意吃，不在意的人照吃，能不能做好整體的管理，讓民眾清楚的消費，比較重要。

本土豬農擔心瘦肉精美豬衝擊本土市場？但進口豬肉早就已經衝擊本土市場了，今天台灣是禁止使用瘦肉精的豬肉進口，但不禁止一般的豬肉進口，台灣這些年來豬肉的進口產值不斷的增加，以稅則0203（豬肉，生鮮、冷藏或冷凍）為例，102年進口產值約6,100萬美金，107年已經來到2.1億美金，台灣早已經是一個開放的市場，美國豬肉早就從過去主要進口來源之一，漸漸被邊陲化，台灣目前主要進口豬肉的國家是加拿大、西班牙、丹麥、荷蘭等國家，美國連第六都排不進去了，美國豬肉約佔進口豬肉10%左右的產值，即使你不開放，台灣也已經開始進口其他國家的豬肉。

現在美國豬肉對台灣的影響，已經不像過去那麼大，因瘦肉精美豬議題卡住tifa，讓台灣被排出在區域貿易協定之外，對台灣整體經濟的影響更大、更負面，台灣真這麼多時間能自外於區域貿易協定嗎？

因瘦肉精美豬議題卡住tifa，讓台灣被排出在區域貿易協定之外，對台灣整體經濟的影響更大、更負面。（圖：作者提供）

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