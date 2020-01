紐約地途》參觀「紐約捷運博物館」認識紐約市歷史

紐約地鐵的髒亂舉世聞名,也是最被人詬病的地方。不過,來參觀「紐約捷運博物館」,認識了這一百多年歷史,全世界規模最大的大眾運輸系統之後,會發現拿其他城市只有短短一、二十年的捷運系統來跟紐約地鐵做比較是沒有太大意義的。

NYDECO

在紐約逛不同博物館和美術館,看不同主題的展覽是紐約客的生活日常,也是來這個城市旅行觀光客的必要行程。不少人對由美國當代最偉大建築師法蘭克洛伊萊特所設計的古根漢美術館建築本身的歷史如數家珍;或是惠特尼美術館在紐約成立的過程以及幾次搬遷的歷史也能朗朗上口。相較之下,對於紐約這個城市本身的歷史,尤其是第二次工業革命後的迅速發展並不是太熟悉。

曼哈頓上東城的「紐約市博物館(Museum of the City of The New York)」是一個非常值得去參觀,認識紐約這個城市的地方。而紐約之所以成為今天這個世界之都,已經有140年的大眾捷運系統的演變與發展(包含最早在高架鐵路上的火車和後來的地鐵),絕對是扮演整個過程的關鍵角色。要認識紐約市歷史,從大眾運輸系統沿革的角度來看,或許更能貼切的認識紐約客庶民生活在這些年間的演變。在布魯克林市中心的「紐約捷運博物館(New York Transit Museum)」就是一個極具有教育意義但常被觀光客,甚至是紐約客自己忽略的一個好地方。

如果你不知道「紐約捷運博物館」這個地方,那麼可能你會走經過好幾次而根本沒注意到他的入口。因為整個博物館就是從一個在1936年所興建,早已停用的的地鐵站改建。博物館的入口就跟在任何街角的地鐵入口一樣,旁邊甚至會堆積等著被清潔隊收拾的垃圾。如果沒注意看板上的文字,大概也就這樣過其門而不入了。1976年博物館成立,從小小的地鐵站入口下去,卻是有整個街區地下兩層相當大的展示空間。而且在地下第二層的地鐵車廂展示區,館方還有標示提醒遊客這些地鐵鐵軌依舊是「活的」,意即是有通電可以讓電車行駛的。事實上,在軌道上的地鐵的確是會「輪班」駛進駛出展示。每年底紐約市的假日復古列車在其他時間就是停放在「紐約捷運博物館」這個車站內。

New York Transit Museum的入口和一般地鐵站一模一樣,如果沒留意招牌上的文字,可能就會過其門而不入。(圖:作者提供)

博物館第一層就是一般地鐵站中的「夾層(Mezzanine)」位置,是比較靜態的展示區。為什麼說要了解紐約市,可以來這捷運博物館呢?進來首先會看到的展示是在決定興建地下鐵路系統時,施工單位針對曼哈頓地質結構進行探測的結果。從那些資料可以知道紐約市不只是摩天大樓到處蓋沒有問題,曼哈頓地底下數十公尺深有好幾層的地鐵網絡也不需要擔心開鑿和坍塌的問題。這一區也展示當年保留至今的一些施工機械器材,還有許多施工的紀錄相片。一個世紀以前紐約市的基礎設施工程發達繁瑣。也為這個城市日後發展打下穩固的基礎。

博物館最開始是介紹紐約市的地質結構和一個世紀多以前地鐵興建工程的檔案資料。(圖:作者提供)

另外,可以仔細瀏覽的部分是紐約地鐵地圖設計的歷史。要讓紐約客在這麼多線地鐵行駛的情況下能夠很迅速清楚的辨識,知道該如何搭地鐵,對平面設計者來說,絕對是一項挑戰性高的工作。還有許多不同年代紐約捷運局提醒乘客搭車安全的警語標示,細心的人可以看出不同年代背景下紐約客有什麼奇怪的行為舉止會被制止。巴士在紐約大眾捷運系統也是扮演相當吃重的角色,地下一樓展區有一輛八零年代建造,至今在布魯克林少數幾線公車還可以看到營運的RTS-06 (Rapid Transit Series)型巴士實體,還有一區是專們介紹在沒有地鐵以前的紐約市平面道路上的電車系統。有數十輛當年行駛在曼哈頓街道上的電車模型,是鐵道迷與模型迷不能錯過的部分。

博物館地下一樓屬於比較靜態的展覽,包括地鐵地圖設計的沿革還有地鐵之前紐約市大眾運輸系統的介紹。(圖:作者提供)

對許多來「紐約捷運博物館」參觀的人來說,重頭戲當然就是停靠在地下第二層候車月台的多輛古董地鐵車廂。月台上在不同年代地鐵列車停靠的相對位置會有那型地鐵行駛期間紐約市當時的概況以及地鐵路線的發展介紹。走過一趟,可以了解紐約市的發展如何從曼哈頓逐漸延伸到其他行政區,並串連起全部紐約客的日常生活。想在七八十年前的地鐵車廂拍美照,也不用等到每年年底只有五個星期天的假日復古列車行駛期間,在博物館裡可以拍到不想再拍都沒問題。

紐約捷運博物館是由真正但已停止使用的地鐵站改建而成,停靠在月台的列車都還可以行駛,月台上也有依照地鐵車廂不同年代對當時的紐約做文字介紹。(圖:作者提供)

還有一個可以看出紐約市過去歷史痕跡的地方是地鐵車廂內的廣告。不論是歷史悠久或已不復存在的品牌產品,還有早年平面設計尚未非常發達時以詼諧幽默的文字來形容物品的廣告,都很值得細細品味。二十世紀前半段是紐約棒球的黃金時期,美國史上唯一曾經有三支大聯盟球隊在同一個城市裡面,就是在那個年代的紐約市。紐約洋基隊,布魯克林道奇隊和紐約巨人隊讓紐約客們三不五時就可以體驗「地鐵大賽」,棒球賽事的廣告也成為地鐵車廂廣告的常客。

復古車廂裡的地鐵廣告是最直接能讓參觀者感受到早期紐約市社會民風的展示。(圖:作者提供)

除了這些有歷史底蘊的展示,近年捷運博物館也推出新的地鐵模擬駕駛室,讓民眾可以親身體驗當一位地鐵司機是如何依照相關號誌來操控列車行駛。體驗過後就可以理解其實這些地鐵駕駛壓力很大,對於號誌變換和車速之間的調整必須相當熟稔穩定,才能避免事故發生。

紐約捷運博物館得出口是八十多年前在紐約地鐵使用的四臂旋轉門,也像是時光機器和現代世界之間的關卡。(圖:作者提供)

逛完博物館要離開時必須從幾個二十世紀初期紐約地鐵所使用的四臂旋轉門出去,當走到地面抬起頭看到四周都是正在興建的高樓大廈,會突然有從一個時光機器回到現實世界的視覺衝擊。紐約地鐵的髒亂舉世聞名,也是最被人詬病的地方。不過,來參觀「紐約捷運博物館」,認識了這一百多年歷史,全世界規模最大的大眾運輸系統之後,會發現拿其他城市只有短短一、二十年的捷運系統來跟紐約地鐵做比較是沒有太大意義的。這個現在每天要運送超過五百萬人次的系統能夠維持運作超過一世紀的時間根本就是一個現代奇蹟。不相信的話,就來捷運博物館參觀吧!

New York Transit Museum: 99 Schermerhorn Street, Brooklyn, NY 門票:10元美金

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法