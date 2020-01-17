博硯「說」法》一場各方都要檢討的選戰

傳統的深藍選票不可能改變投票的意向，國民黨目前也距離年輕人很遠，但是每年增加的年輕選民是民進黨和這些小黨要去競爭的，再怎麼討厭，局面也已然成形，與其成天痛罵這些小黨，倒不如認真思考如何讓自己的進步形象維持下去。

胡博硯／東吳大學法律學系教授

1月11日對台灣來說，是決定性的一天，除了決定了台灣未來四年的執政者，也決定了國家未來的走向。一如預期，蔡英文總統順利連任，而且創下了歷史性的高得票數，得票率57.13%，是我國自第九屆總統民選以來僅次於2008年的得票率。不過，當年馬蕭58.44%的得票率是在藍綠對決下所創造出來的，這次宋楚瑜參選還是拿到了60萬的選票。選舉結果民調應是相符的，只是韓粉選擇不相信罷了。

但總統大選的勝利並沒有全然反應在民進黨的立委選戰上。一如我選前預期民進黨總席次應該是些微過半，13席不分區立委席次只能說是達成低標，席次與2012年的第八屆一樣，但當年的得票率還比今年稍高一點點，這與本次參選的小黨增加也有關係。

而國民黨的部分，2018年秋風掃落葉式的勝選氣勢並沒有延續到今年，從選前韓國瑜市長造勢場人數來看，即便宣稱有百萬之多，從畫面看來卻已無法和前年在高雄的場子比擬了。而韓國瑜市長競選行程與蔡英文總統相較之下似乎也過少，蔡英文總統選前於各選區拉抬區域立委候選人不遺餘力，就以筆者較了解的洪慈庸選區來說，選舉期間就見了蔡總統有四次之多。反之，韓國瑜與區域立委候選人合體的行程並不多，是否與國民黨籍區域立委候選人對於與韓國瑜合體消極以對，不得而知，但從選舉結果來看，選前與韓國瑜連結較深、甚至被視為韓家軍的孫大千、林佳新，乃至沈智慧、顏寬恒皆敗選，就可以得知韓國瑜對於區域立委候選人的選情並沒有拉抬效果。選後，國民黨聲稱要改革，但光是主席辭職一事就引起各方譁然，這次對國民黨選情打擊最大的莫過於兩岸論述，但沒想到吳敦義一辭代理主席後，卻由一個與對岸關係密切的台商接任，還沒改革就讓人先畫下問號。

國民黨自2016年敗選後，每每喊出檢討，卻總無法深刻面對自身的問題，這個老態龍鍾的政黨，如果沒有改變其兩岸論述、落實真正的本土化，消失也只是遲早。至於兩個小黨：民眾黨與時代力量可說是大勝。時代力量第九屆之初有五席，這次剩下三席，雖然所謂的「非小綠」路線已經確立，但三席不分區立委的明星度未如前一屆耀眼，如何保持在立法院的動能而不會淪為上一屆的親民黨或者是第八屆的台聯黨－即使再努力卻始終無法擺脫跑龍套的角色，一旦被定型，也不會再有任何開拓性；而民眾黨一舉取得五個席次，成為立院第三大黨，但這個政黨的光環顯然建立在柯文哲的個人魅力上，如果民眾黨進軍立法院的目的是為了幫柯文哲鋪總統路，那麼言行舉止就得先自我調整。從近兩次的選舉結果來看，確實有選民對藍綠都不滿意，當出現一個第三勢力的選擇時，即便出線機率不大，仍會忠於選擇。除了這次大選外，上屆台南市長選舉，非藍非綠的選票有十幾萬，也是證明。只是當在藍綠之外沒有更好的選擇時，這些對藍綠認同度不高的選票就成了主宰大局的重點。

國民黨自2016年敗選後，每每喊出檢討，卻總無法深刻面對自身的問題，這個老態龍鍾的政黨，如果沒有改變其兩岸論述、落實真正的本土化，消失也只是遲早。（資料照）

只是這個重點也就只有20%，柯文哲要靠這些選票選總統，敗選命運已經註定。這次大選，民進黨面對諸多小黨的挑戰，最後在集中選票的呼籲下，卻只獲得13席不啻為是警訊，集中選票的呼籲最後讓綠黨與基進黨跨不過百分之五的門檻。但最後如果沒有集中選票的呼籲，不分區席次甚至還可能往下掉。對民進黨來說，要競爭的對象不僅是傳統的老對手國民黨，還有小黨，當這些小黨都號稱比民進黨更進步下，選前無法通過被各界討論的法案，自然對某些游移的選民有影響。最終只能靠明星總統來拉抬選情。這次選舉民眾分裂投票的情況很嚴重，也顯示過去四年對民進黨不滿意的大有人在。傳統的深藍選票不可能改變投票的意向，國民黨目前也距離年輕人很遠，但是每年增加的年輕選民是民進黨和這些小黨要去競爭的，再怎麼討厭，局面也已然成形，與其成天痛罵這些小黨，倒不如認真思考如何讓自己的進步形象維持下去。

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