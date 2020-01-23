歷史說書人》王羲之：我的字怎麼那麼美？

如果要看一個人的個性，那最準的方式，就是看他的字跡，然而王羲之的字跡卻格外特別，他的字體，會隨著敘述時的心境起落而有所不同，就像是一面鏡子，每個人看到他的書法，都會有不同的感觸！

◎仲編製造



各位讀者大家好，我是仲編，又來到久違的說故事時間啦。

最近由於懶癌發作，沒有撰寫文章，致使智商下降了許多，今天在電腦桌前盯了一個小時，左思右想，卻又找不倒靈感，實在讓我倒吸一口涼氣，以為自己以後都寫不出文章了呢！

唉，一開始就廢話，讓我們回到正題。

今天要講的主題，是我們很久沒有討論的藝術史，人物是大名鼎鼎的王羲之。

王羲之，東晉書法家。（維基共享）

王羲之是誰？以前讀在高中念書時，我實在恨透他了，他的家庭成員錯綜複雜，而且名字都很相像，老師都會專門挑出那些容易搞混的名字，要我們分門別類畫出來，搞我每次都不及格。他們的名字有多相像？

1. 曾祖父王覽：一個很牛的晉朝將領，名字最好認 2. 二兒子王凝之：迷信至極的鄉巴佬，五斗米道的忠實粉絲 3. 五兒子王徽之：曾幹過「乘興而來」的小故事，不辭辛勞花了半天時間跑到朋友家門前，卻不敲門就回家了 4. 七兒子王獻之：幹話很多，是《世說新語》的常客

加上王羲之本人，光是這五個人物，就讓我們的青春高中埋上了多少陰影！多少恐懼！這也難怪在春秋時期，人們會發明"伯仲叔季"的排序，好辨認多了！

王羲之的出道之路

由於出生在不安穩的晉朝，王羲之的歷史故事十分的稀少，他大半的生平歷史幾乎都被蒙蓋上了一層神秘面紗，我們只能從極少量的史料當中，一窺王羲之的生平。

西元303年，王羲之出生於琅邪郡臨沂一戶富貴人家中，七歲的時候就開始學習書法，而且學習勤快，幾乎沒有甚麼字體難得倒他，是鄉里著名的小神童。

父親見兒子很有天賦，就把他送入女書法家衛夫人的習堂裡，讓她好好培育這塊璞玉。而書法老師衛夫人也不負重望，以她獨特的教授方法薰陶王羲之。

衛鑠（衛夫人）圖像，來自《百美新詠圖傳》。（維基共享）

生活在現今的我們，應該都對「兒童書法班」不陌生，相信正在閱讀這篇文章的讀者們，也有很大比例曾經參加過書法班，仲編小時候也曾參加過此類課程，第一次學毛筆時，字寫得東倒西歪、忽大忽小，老師對我的字很不以為然，就拿臨摹本讓我描著畫，雖然從此之後對書法比較了解，但枯燥乏味、老調重彈的臨摹，讓我在幾個月後就草草退出。

衛夫人雖然很會書法，卻從不正面教導如何運筆，她的每一節課堂，幾乎都是戶外教學，帶著王羲之到山野間到處遊玩，讓他看盡家鄉的美好景色。

不過，雖然看起來慵懶了點，但衛夫人高超的地方就在於：讓王羲之在戶外，比在教室裡學到的東西還多！

衛夫人認為，寫橫，要有千里陣雲的氣勢，於是把王羲之帶到廣闊的平原上，讓他凝視天空中緩緩擴張的雲層。寫豎，要有萬歲枯藤的頑強，又把王羲之帶到深山裡，讓他攀緣在枯老的粗藤上，感受拉扯不開的強韌力量。寫點，要有高山墜石的力量，又到山腳下的瀑布前看落石，讓他感覺石頭從山峰上墜落下去的速度。

王羲之在衛夫人的幫助下，在差不多八、九歲，毛都還沒長齊的年紀，就知道如何運用書法，差不多在十二歲左右，王羲之就已經正式出師，不但精通古今中外所有字體，還想開創一派潮流。

改革字體！

晉朝的字體跟現在的教育部一樣，是有一個標準的，三國著名書法家鍾繇是那時候名定的標準體，寫字要寫得像他，不然就是沒文化、失儀禮。但王羲之對此並不以為然，鍾繇的每個字感覺胖乎乎的，像是用超粗的麥克筆寫字，雖然很好分辨，但總感覺沒有那種飄逸的美感。

鍾繇（151年－230年），字元常，豫州潁川長社（今河南長葛）人，三國時期曹魏重臣、著名書法家，官至太傅，逝世後諡曰「成侯」。鍾繇在書法上頗有造詣，與晉代書法家王羲之合稱為「鍾王」。（維基共享）

鍾繇的每個字感覺胖乎乎的，像是用超粗的麥克筆寫字，雖然很好分辨，但總感覺沒有那種飄逸的美感。圖為鍾繇楷書作品《宣示表》宋拓本。（維基共享）

年輕氣盛的王羲之，想對書法展開徹底升級，但經過摸索創造後，他將字的重心提高，讓字的感覺變的輕盈，並且提倡在筆法的挪動時進行「轉鋒」，使字體帶有流線，身彎而不失重心，最終創造出具有獨特風韻、天質自然的行書體，徹底將行書1.0升級成2.0！

然而，歷史上每一場藝術變革，都不是一帆風順的。

在他的老家，有一些文人墨客看不慣王羲之搶走了他們的鋒頭，對他很不服氣，其中又以鍾繇的忠實粉絲庾翼最為激進，他見王羲之的新書體流行，連自家子弟都去學，氣憤地稱：

「小兒輩乃賤家雞，愛野鶩，皆學逸少書。須吾還，當比之。」

（白話翻譯：那群沒羞沒操的學徒們，輕賤高貴的家雞，而去愛外面的野鴨！我必須報仇雪恨，與王羲之當面比賽！）

那時候的人們，罵人的方式比較形象化，喜歡用動物來比喻，不過把自己自稱為家雞恩，這種癖好可真是頭一次聽見呢！

在這新舊交替的時刻，庾翼作為舊派的代表，與王羲之的新體字展開對決！

不過這場決鬥，不是我們的想像那樣高潮迭起，事實上，他們倆連面對面比試都沒有，新生事物是反對不了的，王羲之的文字受到鄉親父老的喜愛，也受到廣大粉絲的認可，庾翼想要引戰，逼王羲之出來面對，但人還沒出來，就已經被王羲之的死忠粉絲酸到滾回去了。

王羲之的新書體逐漸得到了社會的承認，各派子弟們都紛紛棄舊學新，效仿王羲之的書法，他也在眾人擁戴的情況下，繼續進行更深一層的揮灑。

浪漫的《蘭亭集序》

如果要論王羲之的代表作，那肯定首推他五十歲時所寫的《蘭亭序》，那時正值江南三月，通常都細雨綿綿，而這一天卻格外晴朗，無官一身輕的王羲之，帶著四十二個好友一起去山間游玩，走累了，就在一處蜿蜒曲折的小河旁休息，溪中清流激湍，景色恬靜宜人，他們不禁詩意大起，將準備好的紹興黃酒拿出來。

「我們來玩曲水流觴吧！」

四十二位名士列坐在蜿蜒曲折的溪水兩旁，將醇馥幽郁的黃酒倒進一種專用的木製酒碗（觴）裡，將放在溪水的上游，輕輕鬆手，任他順流而下，因為溪流彎曲，酒碗會在某些地方停滯，或者打轉，若酒碗在誰的面前停滯了，誰得賦詩，若吟不出詩，則罰酒三杯，這就是曲水流觴。

王羲之的朋友很有文化素養，既然羲之想要玩，那作為朋友，我怎能不奉陪呢？他們樂此不疲，一共玩了五十三次，只有十六次做不出詩來，最後，大家寫成的三十七首詩詞匯集起來，準備編輯成集。

「逸少，我們之中就屬於您文采最好，不如由您來撰寫序言罷！」

此時的王羲之經過一番暢飲，已經進入微醺狀態，他雙眼微瞇，面露愉悅，帶著醉意，搖搖晃晃地接過紙筆，連片刻間的思索都沒有，就開始揮灑他的文采，執筆的右手在蠶繭紙上來來回回，成就了被後人譽為「天下第一行書」的《蘭亭集序》。

《蘭亭集序》之所以有名，不僅是因為王羲之寫書法寫得很好看，而是他的文章內涵，他能夠把這些複雜的情感都融入在文字之中，使千百年後的我們重新觀賞之際，仍能觸動心中最深的那條感觸。

「後世的人看我們的文章，也會和我們看古人文章一樣，生起感傷之情，這樣的事情古、今和將來並無二致，我不禁感到悲傷，遂分別記下參加聚會人士的名字，抄錄他們所賦的詩作。雖然時代改變事情有所不同，人們的感觸卻是一致的。後世的人讀了這些詩作，也將會和我一樣，產生無盡的感慨。」──王羲之

《蘭亭集序》（神龍本，普遍認為是最接近正本的摹本，現藏於北京故宮博物院）。（維基共享）

《快雪時晴帖》很厲害嗎？

王羲之坐上書壇盟主後，他的書法就已經很值錢了。據說他在老嫗賣的扇子上隨手寫五個字，扇子就能由原來的二十錢賣到百錢。而王羲之本人也不吝惜寫字，整個東晉時期，王羲之的書法在市場上是不算少的。

但為什麼現今流傳下來的王羲之真跡卻只有兩件呢？

罪魁禍首就是改朝換代。王羲之的書法一直以來都受到王族親貴間的擁戴，每個高官顯爵都以蒐藏王羲之的字畫為傲，經過時代的演變後，王羲之的字畫就集中在少數人的手裡。

太平盛世被搜集在一起的王書，待到改朝換代之際，也容易被集中銷毀，聚斂得愈多，往往銷毀得愈慘，唐太宗時，王羲之的書法有3000多卷，到宋太宗時只有160餘件，今天全世界存世的書法僅有兩件，分別是《快雪時晴帖》和《中秋帖》。（至於這兩個是否是真跡，還尚存疑論呢！）

兩者之中，又以《快雪時晴帖》的藝術性質更高，那時候的王羲之，已經辭去官職，享受著隱逸自然的生活，他有更多時間拿來練習書法，書法典雅細膩的精緻度呈現大幅度飆高，是他人生中藝術level最高的時期。

王羲之《快雪時晴帖》（圖：故宮提供）

我們先來看一下他在寫甚麼：

羲之頓首。快雪時晴。佳想安善。未果。為結。力不次。王羲之頓首。山陰張侯。

（白話文翻譯：山陰張先生你好，剛才下了一場雪，現在天又轉晴了，想必你那裡一切都好吧！上次的聚會我沒能去，心裡很鬱悶。你家送信的人說，不能在我這裡多停留，要趕快回去，那我就先寫這些吧。王羲之敬上。）

如果用普通人的角度來看，這篇文章意涵並不深刻，好像只是日常的書信對話。但我們今日看《快雪時晴帖》，不是為了看他的內容，而是他的字，漢字書法向來被譽為「無言的詩，無行的舞；無圖的畫，無聲的樂」，雖然《快雪時晴帖》出於平凡，但王羲之的筆法，卻讓字裡行間精緻了起來，他的一字一句，都透露著不同的情感，可以獨當一面觀看，二十八個字，也意味著二十八行詩。

比如他的第一句「羲之頓首」，行的是草體，宛若遊龍，筆墨流暢優雅。然而在第二句「快雪時晴」，卻突然從草書轉向行書，筆畫雍容古雅，圓渾妍媚。而第三句、第四句、第五也都是不同字體，一句話裡面的各個字，仔細一瞧，也都有不同的韻味。

乍看之下，王羲之好像是在炫耀技巧，但實質上，他已經將書法融入生活，字體的轉變，不是王羲之有意為之，而是他的內心使然。

如果要看一個人的個性，那最準的方式，就是看他的字跡，然而王羲之的字跡卻格外特別，他的字體，會隨著敘述時的心境起落而有所不同，就像是一面鏡子，每個人看到他的書法，都會有不同的感觸，有人猜想他的內心是李白般的俠客，也有人覺得他是多愁善感的白居易，千百年來人們爭論不休，卻沒有一定的解釋，這是王羲之書法的有趣之處。我們只能從他不失平衡的美感，想像出王羲之在提筆時氣定神閒、不疾不徐的神態。

風雨飄渺的《快雪時晴帖》

說完了文字內涵，我們接著講它的歷史淵源，《快雪時晴帖》的歷史高潮迭起，經歷了一千七百多年，輾轉於歷朝歷代的權貴手中。唐朝大臣魏徵、北宋官員蘇易簡、東北軍閥張作霖乾隆皇帝也蒐藏了這件書帖，為了能隨時欣賞、臨摹王羲之的大作，甚至在自己住的閣房旁專門空出一間小屋給它。

（PS乾隆是個文物破壞狂，某天某夜觀賞《快雪時晴帖》時，居然情不自禁地拿起印章，找到中間空白處戳了下去，之後還覺得不過癮，又拿172種不同類型的印章，一股腦兒地蓋在一千四百年前的古文物上‧‧‧‧‧‧）

本文經授權轉載自歷史說書人 王羲之：我的字怎麼那麼美？

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