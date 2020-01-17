自由開講》是否要罷韓到底？

翁達瑞

選前有人問我：如果韓國瑜大敗，罷韓還有必要走到底嗎？我認為取決於韓國瑜敗選後的態度，「沒變」或「有變」。

如果韓國瑜依然故我，我們應該放他一馬；如果韓國瑜改過自新，我們應該罷免到底。是的，這是我的建議。你沒有看錯，我也沒有講錯！以下是我的分析：

如果韓國瑜敗選後「沒變」，態度還是傲慢，講話依然粗魯，那我們可以放他一馬，因為：

1、韓國瑜的態度始終如一，這就是高雄選民要的市長，應該讓他完成四年任期。

2、如果四年後韓國瑜的政績不錯，現在發動罷免對他不公平。

3、如果四年後韓國瑜的政績不好，高雄市民在下次選舉時自有處置，用不著現在發動罷免。

4、韓國瑜完成四年任期，可讓高雄市民承擔錯誤選擇的全部後果，以後投票將會更小心。

公民團體「Wecare高雄」、「公民割草行動」及政黨「台灣基進」去年底將「罷免高雄市市長韓國瑜」第一階段3萬份罷免提議書連同罷免理由書送交中選會。（資料照）

如果韓國瑜敗選後「有變」，態度開始謙虛，講話相對客氣，那我們一定要罷免到底，因為：

1、韓國瑜敗選後變得謙虛與客氣，表示他知道是非對錯，所以先前的傲慢與粗魯更無法原諒。

2、韓國瑜態度的改變等同欺騙選民，高雄不能有一位說謊的市長。

3、韓國瑜的改變只是為了保住權位，高雄市民不能讓他得逞。

4、假使韓國瑜僥倖得逞，只要罷免風頭一過，他必然會故態復萌。

根據我這幾天的觀察，敗選後的韓國瑜真的「有變」，包括敗選演說得體、銷假上班後對市民道歉、記者會讓媒體盡情發問、不再有性暗示的粗俗語言、沒有爬樹或跪走的奇怪動作⋯⋯。

換句話說，韓國瑜的改變只是演戲，企圖躲過罷免。高雄市民既然已經被騙一次，絕不能再被騙第二次。罷免的列車既然已經啟動，就要一路開到終點！

罷免到底！

（美國大學教授）

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