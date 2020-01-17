自由開講》年輕世代「黑韓」而「仇老」？倒果為因不可取

洪昱睿

大選落幕，時代力量不分區立法委員當選人「小燈泡媽媽」王婉諭在網路上遭偏激言語霸凌、恐嚇。某親藍媒體卻在小社論上「倒果為因」，指有網友因此事而痛批韓粉「老人教育水平低、不理性」。該社論指出，蔡英文總統及「贏的那方」醜化韓粉盡皆弱智老年，獲年輕世代認同，年輕世代因「黑韓」而「仇老」。

我真的覺得，到底是誰在煽動仇恨、製造對立？八百多萬得票，難道全是年輕世代投下的嗎？年輕世代沒有那麼不理性，畢竟誰不會變老？反對韓國瑜主要是由韓國瑜自己的言行所導致，不是無端「黑韓」，年輕世代更不是「仇老」，明事理的人都瞭解，有問題的從來就不是年紀。

誰不會變老？反對韓國瑜主要是由韓國瑜自己的言行所致，不是無端「黑韓」，年輕世代更不「仇老」，明事理的人都瞭解，有問題的從來就不是年紀。（資料照）

該社論提到，蔡阿嘎拍片諷刺韓粉開票後崩潰，是在別人傷口上灑鹽。但首先，一個網紅無法代表年輕世代。其次，他拍片有無基於他所看到的事實，且是受人指使的嗎？第三，前述去恐嚇小燈泡媽媽的人，是否更是往別人傷口拼命痛戳？

從韓國瑜掀起「韓流旋風」以來，又有多少人被韓粉霸凌過？資深媒體人王瑞德、黃光芹，甚至國民黨立委蔣萬安，就沒有被出征、霸凌過嗎？

該社論批「蔡總統說『擁抱家人』不該是空話一句、網軍和網紅窮追落水狗，是嫌太平日子無法趁火打劫嗎？」，那我們也能說，「韓市長呼籲韓粉要『愛與包容』也是空話一句，媒體偏頗不公，是嫌吃飽太閒、見不得台灣社會和解共生」，是嗎？

（外語工作者）

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