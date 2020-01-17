自由開講》台灣第三勢力的崛起

◎阿宇

2020的總統和立委選舉受到了國際的高度關注。國際社會想要知道未來的台灣將走向更廣大的國際社會或是向中國大陸靠攏，讓中國大陸在美中大戰中扳回一城。另外同樣受到關注的是這次的立委選舉可謂是色彩繽紛，政黨票也是有史以來最長的一張。

政治學中的杜瓦傑法則充分的在這次的總統大選中顯現，在「討厭韓國瑜」的社會氛圍之下，使得許多中間選民甚至是對蔡總統過去三年執政不滿的人最終選擇投給了蔡總統，讓蔡總統以破紀錄的817萬票順利連任。然而在政黨票的部分上充分顯現出了人民對國民兩黨的不滿與對第三勢力的期待。民眾黨獲得了5席而時代力量歷經了黨內的路線之爭後依然獲得了3席。

然而對於第三勢力來說，此刻的挑戰才正要開始。在台灣偏向雙首長制的環境加上民進黨單獨過半的情況下民眾黨和時代力量成了不關鍵少數。若想不斷成長，這些小黨們除了合縱連橫之外，還必須不斷的運用各種手段讓議題的攻防獲得媒體乃至於人民的關注，才接著有表現和訴求理念的機會。

國民兩黨之間的關係也同樣牽動著小黨的命運。大選剛結束，蔡璧如便馬上向國民黨和時代力量遞出橄欖枝，希望能夠共組在野大聯盟，目的就是希望能夠在和民進黨的對抗下逐漸茁壯，而不是又在國民兩黨的攻防上被邊緣化。時代力量未來在國會的動向同樣值得關注，在黃國昌離開國會後小燈泡的媽媽王婉諭將獲得更多媒體的關注，後續的表現如何同樣值得觀察。

時代力量未來在國會的動向同樣值得關注，在黃國昌離開國會後小燈泡的媽媽王婉諭（中）將獲得更多媒體的關注，後續的表現如何同樣值得觀察。（資料照）

相信2022的縣市長選舉將會多了小黨的角色，屆時民眾黨和時代力量會運用什麼樣的手段在夾縫中獲得一席之地也對未來的發展有著莫大的影響力。但回歸基本，新勢力必須比舊政黨還要再更踏實，該接的地氣還是要接，該做的選民服務同樣不能少，該有的表現必須更好，否則時間一過可能就喪失了舞台。

（成功大學研究生）

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