自由開講》國共乃一體兩面

陳彥亨

今年大選中，中國國民黨繼2016年敗選後，再度潰敗。而與上次一樣，黨內要求檢討、改革之聲四起，甚至亦有非該黨人士呼籲國民黨應「重振反共之黨魂」，並「至中國培植民主幼苗」等。

唉！別天真的以為國民黨只像圖利商人、失意政客、失權軍人、貪財藝人等一時舔共媚中而已，實則其與中國共產黨乃一體之兩面。同樣崇尚法西斯或史達林式的極權管理，同樣是排斥自由、民主與人權等普世信奉的價值。

只不過，敗逃來台的國民黨，於蔣經國晚年，因江南案等滔天大罪，方在美國之重大壓力下，宣布台灣不再蔣家天下，而允諾開放組黨，以利全民參政，遂行民主選舉等。

國民黨敗選後黨內改革聲浪再起，甚至有「清黨」聲音出現。（資料照）

若還看不出國民黨之真實本性，則由屬於較新世代之立委，如蔣萬安等，於近期國會中，同樣阻擋《反滲透法》之通過即可見一斑。因此，無論世代再怎麼交替，改革之聲再怎麼喊得震天價響，國民黨偏愛法西斯政權之特色依舊鮮明，眷戀大中國之情結仍舊濃厚。

況且，該黨所附屬或與之同質的各種傾中媒體，以及外圍的新黨、親民黨、統促黨等，即使不為中國所資助，仍熱衷於美化中國，唱衰台灣。

此外。明知將吳斯懷、葉毓蘭、曾銘宗等人列入不分區安全名單會令選民大眾疑慮，更使黨紅統親中之形象深化，甚至危及總統及區域立委之選情，然國民黨照樣堅持，一意孤行。這與其說是受中國共產黨挾持或收買，不如說是其本身十分樂於配合來得貼切。

這就是國民黨，中國的國民黨，與中國共產黨有如雙胞胎，標準的口說和平、民主，骨子裡卻崇拜槍桿子出政權的中國式法西斯黨。

確實如此，再舉一例。國民黨前立委蔡正元遭指控，曾於大選前夕，撮合國共兩黨，通力合作，威逼在澳洲投誠的共諜王立強，錄下其影音，謊稱其事件乃民進黨高層所唆使。很顯然，國共這般狼狽為奸，目的就是欲翻轉選情，重挫民進黨。

幸得英美等國之情報網及時將其偵破。故言國共一體，果真不虛。

（退休翻譯工作者）

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