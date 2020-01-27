故事》【臺灣史上最大戰爭】解密臺灣史上最大戰爭── 1895，乙未之役

1894 年發生於朝鮮半島的一場戰亂，最終的結果卻是割讓臺灣，臺灣人雖然有決定是否成為日本人的權利，但對於當時已在此數百年的臺灣漢人而言，其家園、祖先墳墓、財產都在臺灣，實際上並沒有太多人選擇離開。

◎陳怡宏

那一年，臺灣人有過三個國籍

甲午戰爭清國戰敗，將臺灣割讓給日本。臺灣官紳為抗拒接收，建立了臺灣民主國，1895 年因此爆發了臺灣歷史上最大的戰爭。日軍於 5 月底登陸，直到 10 月下旬劉永福逃離臺南，各地抗日勢力仍風起雲湧至 1902 年。

《臺南府城教會報》曾如此描述這場戰爭：「今年初，臺灣的百姓屬於中國，後來屬於民主國，現在屬於日本國。在這幾個月中間，百姓經過許多情形有時安心，有時受大驚嚇，有時輕鬆，有時相當痛苦。」

臺灣人在 1895 年間一年先後擁有三個「國籍」，也經歷了「走（東洋）番仔反」的艱苦日子，現在的我們該如何解讀這場戰爭呢？

偷生，還是抗爭：乙未鄉土保衛戰

1894 年的甲午戰爭決定了東亞局勢的變遷，清國在戰前仍屬東亞強國，其北洋海軍世界排行前十名，戰前列強咸認為清國必勝。不料，戰事一起，日軍連戰連勝，甚至摧毀北洋海軍，最終兩國簽訂《馬關條約》，承認朝鮮自主，割讓遼東半島及臺澎，並大量賠款。日本一躍而成東亞強國，並在十年後的日俄戰爭大勝俄國，逐漸晉升列強行列。

由於遼東半島的割讓牽涉列強利益，而被俄德法三國干涉歸還。此事激起南方大吏張之洞等人的希望，策動清國在臺官吏演出「臺灣民主國」戲碼，該戲碼由曾駐法的陳季同協助仿照法國共和，獨立宣言、設立議院，甚至國旗一應俱有。

〈劉永福為臺灣民主國成立曉諭臺灣人民告示〉。劉永福在臺灣成為民主國後，向臺南居民張貼告示，表示是不得已才成立，希望士紳不要置身事外攜帶財產逃離或拖欠款項，否則嚴懲不貸。（臺史博館藏號 2014.011.0005）

然而，這個臺灣民主國僅是一種期待外國干涉的外交手段，並非真是出自臺灣民眾的公意，期待的列強干涉也未曾發生，當時的臺灣真的成為「亞細亞的孤兒」。而駐紮臺北的民主國軍隊，是從中國大陸招募而來的軍隊為主，搭配少數的臺灣義勇。這些軍隊在與日軍數次交戰不利後，就大舉潰敗，而臺北城內也成亂局，總統趁亂逃走。臺北紳商最後迎接日軍入城。

日軍原以為可迅速平定臺灣，但在 7 月三峽開始受到民間義軍突襲後，發現這些從臺灣在地湧出的抗日勢力，遠比想像中的難纏。他們往往在日軍大舉進駐時，擺出簞食壺漿以迎王師的姿態，當日軍勢弱時，則施以偷襲。日軍苦惱之餘，只要臺人稍有抗日嫌疑，就將村莊焚毀，實施強力掃蕩。

以曾文溪之戰為例，日軍家書中曾生動描述其慘況：「家屋悉成灰燼，田畝化為血池，原野道路，屍積如山，屍首中但見半死者或慘遭砲火灼大半身軀者，又或身軀遭野犬啃食，四肢不全者。土堤之下並枕而亡之人家，遭棄路旁之不斷悲泣嬰孩等⋯⋯。」

日軍第二師團攻擊曾文溪黑旗軍守軍時情景（臺史博館藏號 2001.008.0103）

而抗日臺人為了保衛鄉土，即使被捕也堅忍不屈，連日方都不得不讚揚：「俘虜之一百十數名當地民兵⋯⋯雖經種種審問皆頑強不肯吐實，其中六、七名，似如文天祥死亦不食日本粟，絕食數日終餓死。其他十數名破壞獄房頂棚逃走，剩八十餘名，遭我軍日日審問，亦緘默不答，試以威嚇手段，但言語不通，遂拔刀作斬殺狀，則彼等伸出頸項，逼以速斬首狀⋯⋯。」就連女性也加入抗日行列，某民兵的妻妾甚至被捕後，對日軍揚言：「若欲吾命，即砍吾頭可也！」這些紀錄，顯示日軍對臺灣人的抗爭精神也致以敬意，並為戰爭殘酷留下歷史見證。

虛擬戰爭熱烈開打

除了真實世界的乙未之役外，當時的人們也進行了一場虛擬戰爭，除了文字史料外，還有大量非文字資料，從各自的角度解讀這場戰爭。如日方由於戰事順利，透過大量的圖畫如浮世繪、報紙畫報，甚至還有軍歌、雙六（類似大富翁遊戲）及各種戰爭紀念文物加以記錄與傳播，成為日本國民精神昂揚的契機。錦繪或雙六的畫師多未曾來過臺灣，僅憑藉文字或照片資料想像這場戰爭。報紙的畫報，則有很多畫師是隨軍畫師，因此除戰爭圖像外，也留下許多關於臺灣風土民情的材料。

〈林文次郎編大日本新領地臺灣征討雙六〉，日本人把征服臺灣做成類似大富翁遊戲的「雙六」，每個停留點都是日軍英勇殺敵的過程，顯現戰勝者的自傲。（臺史博館藏號 2011.012.0192）

〈官兵大舉臺南府城賊兵攻擊巨魁劉永福防戰の圖〉。甲午跟乙未戰爭期間，日方出版大量的浮世繪等圖像資料，內容均為日軍如何英勇擊退清國及臺灣軍隊。（臺史博館藏號 2010.015.0234）

日本軍歌也有少數講述本次戰役。如 1895 年 11 月 3 日，日本占領臺南後不久，時逢天皇生日的天長節，樺山總督親自到臺南兩廣會館，舉辦天長節慶祝及祝賀平定臺灣宴會，會中演奏一首據稱為樺山資紀所創作的〈親王萬歲之歌〉，歌詞大意為七月末，在皇國的新領地臺灣島上，有無知的客家與共和黨、黑旗共舉反旗，擔任征討大業的則是日本近衛師團。接著描述從基隆開始的平定過程，其後透過三面夾擊，敵人如樹葉般四散，劉永福遁走。歌曲最終以「光輝的日本、高砂島千代八千代，能久親王萬萬歲」，顯現戰勝者的心聲。

相較於日方的民族精神昂揚，清國方面，尤其是上海的媒體如《點石齋畫報》及年畫等資料，則不斷神化最後留在臺南領導抗日的劉永福，但其描述的內容幾乎都與事實不符。雖然劉永福最後仍因戰事不利而逃離，但久守臺南的他確實成為甲午戰敗的清國人的心理慰藉。

〈劉永福逃け花車〉，日本的諷刺漫畫雜誌《團團珍聞》諷刺劉永福逃走事件的漫畫。（臺史博館藏號 T2018.002.3695）

在各地臺人奮起保衛鄉土的同時，士紳階級雖然多數選擇暫時逃離臺灣避難、或向日軍投降，但仍有不少知識份子忍不住心中激動，留下對於乙未抗日的描述，如吳德功的〈讓臺記〉；而連橫的《臺灣通史》也專門設置〈獨立紀〉及針對抗日領袖的列傳，連橫特別提到：「乙未之役，蒼頭特起，執戈制梃、受命疆場，不知其幾何人。而姓氏無聞，談者傷之。⋯⋯是篇所載，特存其事；死者有知，亦可無憾。後之君子，可以觀焉。」而一般民眾間也有如〈臺省民主歌〉或客語的〈姜紹祖抗日歌〉等抗日歌謠流傳。此外，臺南的林崑岡抗日戰死後，當地人設置忠神殿崇拜之。臺灣人也同時使用自己的方式，記憶這場戰役。

弱者也有選擇抵抗的權利

1894 年發生於朝鮮半島的一場戰亂，最終的結果卻是割讓臺灣，臺灣人雖然有決定是否成為日本人的權利，但對於當時已在此數百年的臺灣漢人而言，其家園、祖先墳墓、財產都在臺灣，實際上並沒有太多人選擇離開。為了抗拒日軍的接收，一些臺灣人與在臺的清國軍隊選擇了抗日，一部分臺灣人選擇與新統治者協力，還有更多的臺灣人只能夠隨波逐流──「走番仔反」，四處躲藏、逃難，等待亂局平定。

相較於日方與清國方面以壓倒性文字與非文字資料詮釋這場戰爭，在地臺灣人無論在真實或虛擬的戰場，都處於弱勢。當時臺人的抵抗雖然微弱，卻也值得我們深思，當臺灣再度面臨外敵壓境的情境時，我們是否只能默默地接受，亦或是讓世界知道弱者也有選擇抵抗的權利？

本文經授權轉載自故事 【臺灣史上最大戰爭】解密臺灣史上最大戰爭── 1895，乙未之役

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