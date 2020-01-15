自由開講》這一次勝選是民進黨自我救贖最後的機會

魏國浩

超過八百萬張選票的支持，讓蔡英文總統在驚濤駭浪中贏得連任，這固然是台灣的勝利，也是民進黨的一大成功，然而雖然立委席次方面只少了六席，但在政黨票方面，民進黨與蔡總統的得票有著300多萬票的差距，這對民進黨來說，是一個極大的警訊，因為這代表民進黨這個品牌不再吸引人。

而這300多萬票跑到哪裡去了呢？看起來台灣民眾黨、時代力量、基進黨、綠黨等小黨幾乎是合力吃下了，而分析這些流到小黨去的選票來源，則很大一部分是40歲以下的族群。所以到這邊，我們看到了一個民進黨的關鍵問題：「年輕人不見了」。

超過八百萬張選票的支持，讓蔡英文總統贏得連任，但在政黨票方面，民進黨與蔡總統的得票卻有著三百多萬票的差距，這對民進黨是一大警訊。（資料照）

事實上，從太陽花學運那一刻開始，民進黨與年輕人脫節的情形就開始了。原本希望大部分的學運能量被時代力量接收後，能夠與民進黨形成分進合擊的關係，然而這四年來的表現，已經證明了這個期望落空；而一些對於時代力量失望的年輕選票，卻並沒有大幅回流到民進黨，反而流到了台灣民眾黨與基進黨身上。

還記得大選前竹中竹女聯合投票，與大學學生會聯合投票的模擬結果嗎？如果今天加上這些青年選票下去，恐怕今天的第二大黨早就不是國民黨，民進黨在立法院真的就要頭抱著燒了。所以，這一次的完全執政，很可能就是民進黨最後一次可以改變這個狀況的機會，一旦錯過，喪失的就是一整個世代的選票，這對於一個政黨的永久存在，絕對是非常不利的。

最好的例子，就是中國國民黨，從2014之後，每一次選舉都在吃老本，結果新血一直沒有補進來，活像個賣祖產還債的敗家子。

那民進黨該做些什麼呢？第一步要思考的，是如何強化整個府院黨在新傳播工具的應用，這包括臉書、YouTube、LINE等社交平台，現在看起來，以蔡英文總統為首的總統府，和蘇貞昌院長領軍的行政院，已經在這方面做得相當不錯，而立院黨團與黨中央這邊，則還有很多需要加強的空間。

撇開黨派之見，我們不得不承認，時代力量跟台灣民眾黨，都是這方面的高手，他們的黨中央與立法院黨團，或是台北市政府協同作戰的能力，是民進黨必須要學習的；事實上這也不難，因為民進黨必定會主導整個國家政策與立法進度，所以在資源上與題材上，絕對是比這些第三勢力還有優勢，關鍵只是主事者的態度而已。

另外，要拋棄過往的包袱。現在已經不再是有做事就有支持的時代了，有做事就要用力說、大聲說，說到全世界無所不知，這才是新世代的資訊操作模式。民進黨的政治人物們，過往習慣默默做事，卻不會說，又不好意思說，難怪常常被別人「收割」。事實上，只要你敢講，依照現在年輕人已經會去多方查證的習慣，很快就會取得該有的信任度，這才是網路時代的思考方式。

我們期待民進黨能夠重新找回過往黨外時代的那種靈活身影。一個三十幾歲的政黨，正值青壯年活力與智慧兼具的年紀，是不該如此老態龍鍾的。

（智庫研究員）

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