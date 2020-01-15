自由限時批》民主無敵！

東方亮

民主無敵！中華民國台灣經過2020大選，已然跳脫統獨框架，成為全球華人追求民主自由燈塔！

近日有超過60個國家或國際組織以賀電、賀函向我致賀，或政要透過社群網站、簡訊等方式，還包括美國眾議院民主黨籍議長斐洛西（Nancy Pelosi）及欲參加今年11月美國總統大選的前民主黨籍副總統拜登（Joe Biden）等政要，均祝賀我國大選順利完成，也恭喜蔡英文總統創下歷屆最高得票817萭票紀錄，並順利連任等讚譽，國際聲譽堪稱空前。

總統蔡英文以歷屆最高票817萭票紀錄當選連任。（資料照）

然則，中共官方却仍以一貫霸道的「文攻武嚇」，「一國兩制」的陳腔濫調，對待中華民國民主台灣，欲「併統」台灣在中國共產黨專政的中華人民共和國之下，猶稱之謂「一個中國」，無異違逆今天新世紀網路時代的民主化世界潮流，終將被民主大海嘯淹沒！

正如清詩人趙甄北所云：「滿眼生機轉化鈞，天工人巧日爭新。預支五百年新意，到了千年又覺陳。」

今夕何夕，地球村網路無遠弗屆，根本穿透鐵幕，亦無法長期控制人心和思想。而傳統封建的槍桿子，更已無法和資訊科技的天羅地網威力相比，一旦人心思變，法西斯專制的中共政權終將如前蘇聯一夕崩解！何來什麽「統獨」問題？如今仍然抱殘守缺，封閉專制（全球一個民族多個國家多的是，英澳加等皆是，何况台灣擁有四大族群，還和新加坡更相似），只想火中取粟、稱霸世界，卻自取滅亡一如蒙古元朝！

中華民國在台灣達70多年，經過24年的民主化及政黨輪替，早已脫胎換骨，完全與1949年國共內戰時期威權體制的「舊中華民國」不同，並更實現了「主權在民」的民主理念和願景，終於生根孕育出民主台灣的燦爛花朵！

所謂時代在變、潮流在變，民意也在變。2020總統大選，於全球媒體見證之下，大聲叫出「中華民國台灣」的名字！台灣社會最大公約數擺脫了統獨的框架，成就了國際的大格局，更成為全球華人追求民主自由燈塔！

從國際各主流媒體對台2020大選評論，不難看出「民主無敵」！中共的一池濁水，終將被「民主」洗滌盪清，當是天下至理！

例如CNN就報導，在「恐中」氛圍壟罩下，蔡英文順利連任，獲得超過57%選票，她感謝選民：「身體力行台灣的民主價值」。而BBC指出：史上最高817萬選票讓蔡英文獲得壓倒性勝利，也形同是對北京投下不信任票，中共對於兩岸關係及香港問題的強硬手段，反成蔡英文勝選的助力。「路透社」且報導，蔡英文的順利連任，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示讚揚：「蔡面對來自中國的巨大壓力，仍堅定尋求維持兩岸和平穩定的出路」，並表示台灣再次向世界展現了其民主制度的茁壯，而台灣的民主價值、自由市場和文明社會更堪稱是印太地區的典範。而「美聯社」則分析，蔡英文連任成功，象徵選民力挺蔡的對中立場，在致力維護台灣安全並捍衛台灣的主權。

「彭博社」猶强調，蔡英文的破紀錄勝利，象徵台灣離習近平的掌控越來越遠，中國應面對台灣的民意現實，在兩岸關係上也應採取更務實和軟性的態度。並引述蔡英文看法：「世界應該把台灣看成盟友，而不是一個政治問題。」

國民黨總統候選人韓國瑜在開票當晚承認失敗，向支持者鞠躬致歉。（資料照）

英國的「衛報」報導認為，蔡英文的壓倒性勝利讓中國難堪，執政黨堅定反對中國併吞，成功從2018的大敗逆轉勝。「半島電視台」直指，蔡英文獲得57.1%選票支持，力壓韓國瑜的38.6%。

而韓國瑜作為一位「民粹」掛帥的市長，蔡卻在他執政的高雄取得優勢支持。「美國之音」亦指：「中國因素」左右台灣總統大選的結果，香港問題讓台灣選民對於北京的統治及統一感到恐懼。

日本「經濟新聞」認為，台灣人民以選票拒絕中國的「一國兩制」，中國必須尊重台灣民意。「德國之聲」形容，蔡英文大勝，親中的韓國瑜承認敗選。「洛杉磯時報」報導：台灣人民用選票大聲表達對於中國各種威脅的不滿。而「華爾街日報」亦認，大選結果被視為是中國試圖介入台灣民主的一大挫敗。「朝日新聞」則形容，升級版的蔡英文2.0，帶領台灣從中國打壓的逆境中脫困。

「紐約時報」的標題强調，打臉北京！台灣選民送蔡英文重返總統府，蔡成功逆轉2018年的頹勢，大選結果也象徵北京的高壓手段反而造成反效果。「日本英文時報」表示，蔡英文順利連任，對於中國的強硬立場獲得選民認同。

「華盛頓郵報」認為，蔡英文擊敗親中對手，以壓倒性的勝利連任，台灣選民用選票表達他們與中國的距離，並對香港式的「一國兩制」提案投下反對票。「讀賣新聞」更認為，蔡英文連任台灣總統，將可望續與美、日合作，一同堅持抗中的路線。

類此國際媒體的報導和評論，不計其數，不勝枚舉，在在强調「民主無敵」！足見民主世潮浩浩蕩蕩，無法遏阻，中共法西斯專政欲力拒，有若螳臂擋車，自我毀滅！

聖經撒母耳記第17章，曾記載年輕的大衛和巨人歌利亞的戰鬥故事，結果巨人被打倒了；載在聖經撒母耳記上第17章），而在中國歷史上的朝代興替，舉凡倒行逆施、殘虐以逞的暴政必亡，斑斑可稽、彰彰在目，當非妄言！

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