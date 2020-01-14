自由開講》今日新黨 明日國民黨

◎陳啟濃

新黨是最「紅」的政黨，明目張膽主張統一，這次選舉台灣意識大團結，新黨的政黨票僅剩1.04％，這樣的訊息，除了顯示台灣人不信任中共專制政權，更是在警告國民黨，如果繼續端出「九二共識」、「一中原則」來跟中共一搭一唱，今日新黨就是明日的國民黨。

王炳忠即使面對新黨慘敗，還不能深切體會到台灣的民心，竟然還說出新科立委陳柏惟，「每天罵中國就能當選」，這樣昧於事實，不識大體的言論，證明這些人心中獨裁思想仍然存在，並且理解不到台灣人當家作主的心願。2020總統這場選戰，其實不只是韓國瑜跟蔡英文的選戰，也是「民主」與「專制」的選戰，是「人民的自決權」跟「政客的代理權」的選戰，更是選擇生活方式的選戰。

王炳忠（右）即使面對新黨慘敗，還不能深切體會到台灣的民心，竟然還說出新科立委陳柏惟（左），「每天罵中國就能當選」，這樣昧於事實，不識大體的言論，證明這些人心中獨裁思想仍然存在，並且理解不到台灣人當家作主的心願。

「亡國感」不是靠政黨跟政治人物可以任意催生，這是目睹香港人爭民主的慘劇，更是不想將台灣讓親共的政黨，用麻醉人心的手段，藉商人媒體政客，使台灣人失去對中共專制政權的警覺。這是人民選擇自由民主的生活方式，來對抗極權高壓的恐懼生活。

台灣人民始終希望中國能善意對待，但問題出在中共的本質就是專制、高壓與獨裁的文化，中共的統治方式，跟台灣崇尚自由的開放民風本質大異其趣。

台灣人會極度不滿的，是台灣親共的政治集團，並非不知中共的邪惡本質，而是不願面對，不把真相告訴台灣人，只會把台灣政府捏造成是麻煩製造者。這樣的顛倒是非，討好專制政府，拆解民主台灣的作法，是台灣人長久深切的體會。根本無須任何政黨任何政治人物，能夠刻意操作出來的！

（教育人員）

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