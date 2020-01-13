自由限時批》勝選後的紅色隱憂

◎辛文

2020大選終在驚濤骸浪中落幕了。不管是美中在幕後如何較勁，但天意和民意都給了明確答案！一是台灣，沒讓紅色滲透得逞；另一則是大多青壯選民的智慧和勇氣，在全球媒體觀照下，堅決向中共的「一中」及「一國兩制」說，不！817萬讓蔡芵文創下民選總統歷史新高，就是明證！然則，在歡欣鼓舞之時，亦給國人帶來隱憂，並非衹有政經軍外交和內政改革振興的問題，而是中共至今（含這兩天的威嚇），仍始終不放棄併台統一，文攻「武統」，仍持續對台滲透統戰破壞，實令國人居安思危，唯有全面執行「反滲透法」，以維護國家安全，始能安居樂業，否則紅影幢幢，遑言長治久安！

事實上，台灣是國際紅色滲透最嚴重的地區（包括各行各業及媒體，類此的論述可查google），而此顛覆民主台灣的陰謀伎倆，層出不窮，例不勝舉。像大選前凱道的造勢大會，韓營和國民黨，原欲勾串中共內部演出的「王立强共諜」大戲（指民進黨唆使），幸有「五眼聯盟」（美英加澳紐情報合作），及時（千鈞一髮）揭穿，否則保證選情大翻盤！

如不健忘，韓國瑜曾在台北最後一埸大造勢前，故弄玄虛以「欺敵」，例如常沒行程，有媒體說是「睡大覺」，並不斷舖哏，像在政見會」中忽說「晚上總統是邱義仁」，十分突兀，沒人懂；而在凱道大造勢的前兩天，還故意演綠營奧步可能有他和王小姐上摩鐵，或栽贜他是「共諜」等等，還不斷下快廣告說有「夜襲」密碼，會「閃電一擊」天翻地覆等等，詎料，「五眼聯盟」先前一天就透過澳洲媒體大曝料破哏，使凱道造勢「灰頭土臉」！不得已改由張善政太太當「神祕佳賓」，連管帳出巨額廣告費的李佳芬臉都綠了，功敗垂成。

當時，澳洲《雪梨晨鋒報》報導的內容是〈Recant or die：Alleged threat to self-confessed Chinese spy Wang Liqiang〉，指獲得澳洲官方訊息，國民黨副秘書長蔡正元與中國一名孫姓商人（孫天群，中共國務院體系，和在台被留置的軍工特要角向心亦有關係），聯手對王立強施壓，威脅利誘他錄製影片，表示「11月爆發的共諜案完全來自民進黨授意」。

由此不難看出，在台灣的紅色滲透（地雷）處處，不知何時會爆，豈能使人高枕無憂？！

再如，此次大選中共舖天蓋地介入，不論是威廹台商，利誘台灣宮廟、基層村里系統，及動員補助海外美加歐港澳東南亞僑胞團體回台投票，時有所聞，估計達百萬之譜，連支持「一國兩制」的新黨、統促黨等，也有20萬之譜。

簡言之，韓張配拿下的552萬票（此次選舉的118萬名首投族，大部分都投給蔡英文），雖比2016年朱立倫的381萬票多出的171萬票，然大多是2016年宋楚瑜的157萬票（多為藍營），在此次（「宋余配」則是60萬8590票，得票率4.25%）等於是回歸國民黨基夲盤。但因此次選民人口數增加、投票率達74.90%，比上屆的66.27%，高出約8個百分點，更超越2012年的74.38%。

依此觀察，韓張配的552票，中共的影響力約有兩百萬之譜，加上紅媒的猖獗，令人不寒而慄！此使得落實「反滲透法」，益發重要，至少有嚇阻作用，否則後果嚴重！（目前吳斯懷已當選國民黨不分區立委，若辭由吳敦義遞補，兩人的進退均受黨內外高度關注）

有人認為，蔡英文是佔香港反送中及習大大推台灣「一國兩制」的便宜，簡直荒謬！主要在國民黨中心思想搖擺，充滿權鬥不團結，中青世代又無出頭機會，醬缸文化使然。並失去「三民主義統一中國」的「統派」立場，反淪為配合中國共產黨「統」的立場，更忘了堅守兩蔣「反共保台」及後來民主改革路線，失去黨魂，反變成中共「統併台灣」的幫凶，復在兩岸論述與反送中議題上進退失據，依舊懷抱「九二共識」、論述「一中各表」，讓台灣民眾、特別是年輕世代認為國民黨就是「中共同路人」，自遭選民唾棄！

其實，《反滲透法》是一種民主防衛建制，亦是在中共聲稱對台灣擁有主權訴求下，為奠定保護台灣主權的基石。而重在防範境外敵對勢力之滲透干預，確保國家安全及社會安定，維護主權及自由民主憲政秩序。

類如台灣農、漁民與中國大陸進行的農漁產品買賣及農業交流，是兩岸間正常農產品貿易、交流，則不會受到《反滲透法》影響。然則，各組織、機構、團體所設立或實質控任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，捐贈政治獻金，或捐贈經費供從事公民投票案之相關活動。違反前項規定者，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。

換言之，這次大選已照出若隱若現的紅影，自須以「反滲透法」及國安五法繩之，不容再養癰貽患了！

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