深思熟綠》好再更好的綠色政治

做為一個政黨或是政治人物，最重要的，是他有沒有關心民眾的生活，還有有沒有能力，把結構性的問題，放進政見裡。

葉一墨／綠黨智庫研究員

我們既非左派，也不是右派，我們站在正前方 — 綠色政治 弗·卡普拉、查·斯普雷纳克

所謂的綠色政治，是從80年代以綠黨為首的綠色運動開始的，綠色運動包含生態、環保、和平、和女權運動等。產生的原因是在資本主義興起後，人類造成各種全球性生態危機，資產階級相信，大量消費可以導致經濟無限增長，而綠黨則是深信人類是自然界的一部分，人類社會經濟的發展，取決於與生物圈的相互作用，不只要有限度的開發，而且還應該更注重永續。

把社運帶進體制內

以綠色政治為核心的綠黨，有別於其他的社運團體是因為環境運動，通常是以走上街頭抗議或以遊說的手段來達到保護環境的目的，而綠黨則是用「從政」或「參政」的方式，來達到目的。綠黨認為透過執行政策，或許能夠更有效地推進目標。世界各國的綠黨關心的議題不同，進步程度不同，所使用的政治策略也不同，有些激進，有些保守，有些倡議合作，有些則選擇直接進入政府部門工作，但主要都是希望以對自然環境破壞最少的方式，讓民眾生活得更好，不為個人，只為國家，所以綠黨才被認為是進步的政黨。

以綠色政治為核心的綠黨，有別於其他的社運團體以走上街頭抗議或以遊說的手段來達到保護環境的目的，而綠黨則是用「從政」或「參政」的方式，來達到目的。（圖：綠黨提供）

守護台灣的意志代代傳承

台灣的政治光譜，在不同的年代，不同的族群，有不同的認同，這也是台灣綠黨和世界各國綠黨最大的差異，不是只需要為環境議題發聲，還需要在政治上更清楚的劃定位置。從綠黨六大核心價值來看，踐行在地化的綠黨，本質上就是認同台灣有自己的主權，再從人權的立場來看，中國踐踏人權的各種事蹟，綠黨更是不可能支持。過去的綠黨，對於爭議性的兩岸議題，多是採取尊重台灣民眾的自由意志，並未刻意選擇，這兩年的綠黨，積極的在政治議題上表態，先確立了抗中保台路線，也提倡應修訂不合時宜的憲法，看在許多前輩的眼裡，或許是不務正業，但筆者認為越是清楚的界線，對於台灣的存在與永續，才是負責任的政黨該做的事，把綠黨放在台灣的這一邊，而非中國的那一邊。

排除外交壁壘，帶領台灣走向國際

看看綠黨這次提出的其他政見，除了原有與國際綠黨接軌的優勢之外，反核挺綠能和堅持環境永續的立場也始終如一，但多了許多和生活息息相關的政策，例如廣設公托公幼、廣設社會住宅、支持生育平權、推動安樂善終等，畢竟台灣中國之外，怎麼生活才是最重要實質投票的原因，或許你家隔壁的里長候選人，只是幫忙解決了兵單遲遲不來的問題，也或許議員候選人只是提供了長照的申請方式，而立委也只是幫忙處理電線桿立在家門口的糾紛，就獲得了你的選票。所以做為一個政黨或是政治人物，最重要的，是他有沒有關心民眾的生活，還有有沒有能力，把結構性的問題，放進政見裡。

綠黨這次提名的不分區候選人，也包含了許多不同的面相，但鄧惠文醫師是相當具有指標性的人物，她的出線，並不是為了自己，而是希望台灣的未來，能夠變的更好，她從心理醫師的角度分析，現代人所遇到的許多壓力或是狀況，有很多是社會結構所造成的，傳統框架不改變，不同想法不對話，是不可能創造出一個好的社會，而她也相信在台灣生活的每一個人，都值得擁有自由、自主的幸福，這一次，選擇一個關心你怎麼生活的候選人，讓國會更有心，社會更有溫度。

台灣的溫度，綠黨來顧 — 台灣綠黨

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