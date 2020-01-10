自由限時批》用選票捍衛民主台灣！

董森霖

其實，這次中共介入台灣大選，和過去最大不同的是，就是將「文攻武嚇」進化為全面滲透「買下」台灣，亦同步與美國拼貿易、諜報、科技戰，而將海空軍演台海用作武嚇的幌子，避免正面大規模軍事衝突，且不擇手段大量收買選票，藉此「民主投票」方式，期不戰屈人之兵，以併統民主台灣，才是最恐怖，令人不寒而慄的事。

如果不是澳洲和「五眼聯盟」將「王立强」共諜案，在近日及時曝露國共合作的嫁禍民進黨伎倆，勢將使小英的選情大逆轉！不可不慎。

如果不是澳洲和「五眼聯盟」將「王立强」共諜案，在近日及時曝露國共合作並由蔡正元演出的這場嫁禍民進黨伎倆，勢將使小英的選情大逆轉。（資料照）

如果從中共全面砸銀子行徑觀察，不難發現，已成水銀瀉地之勢，不論是地下滙兌、賭盤等，一經查獲者，泰半高達數千億以上；復透過宮廟，基層鎮鄉村里組織招待的旅遊及收買，而文教或媒體系統的花錢，更是毫不手軟！即以近日來自大陸台商及海外華僑、台僑等等為例，大多透過國台辦、統戰、軍特部門及海外組織作不同的打點和服務，連機票餐宿及零用等，都到了不惜工本的地步，有如「散彈打鳥」，只要略中一二，便有相當的收獲！

最妙的是，他們的「通關密語」，卻是似是而非的「中華民國不能倒」，簡直令人啼笑皆非。因為中共一貫主張中華民國早已亡於1949年，至今連習大大都公開宣示不承認「中華民國存在」的事實，顯見無非是一種蠱惑外省族群的伎倆，挑撥台灣族群對立，用來反擊民主台灣，以遂其統一陽謀，將台灣淪為新疆、西藏、香港模式之一，豈容吾人掉以輕心！

澳洲媒體《世紀報》（The Age）8日報導，中國共諜「王立強」自從向澳洲投誠以後，在去年耶誕節前夕，便受到國民黨副秘書長蔡正元與中國商人孫天群威逼利誘，要求翻供，改口咬民進黨。中國學者袁紅冰更進一步爆料，蔡正元甚至「代替」共產黨向「王立強」提出三項承諾，包括有台商可以為他還債，讓他可以自由進出中國等等。

袁紅冰還秀出一張手機截圖，聲稱是澳洲友人提供。截圖內容為孫天群與蔡正元的「對話」，孫以簡體字要求蔡「請把你們對王立強的承諾也發過來給我」，蔡則以繁體字回覆「1 讓大陸徹（撤）消他的通緝且不干擾他在海外居留；2 有台商會替他清償在大陸的債務，不讓他姐姐和父親為難；3 讓大陸輕輕處理他的司法責任，可以自由進出大陸」。

而此最新爆料，已經在網上引起熱議，網友稱「蔡正元不是說他是受孫天群委託嗎？但對話紀錄看起來像是孫天群受蔡正元委託去聯絡王立強」、「澳洲國家機器動得厲害」等等，更有如「蔡」螳螂捕「王」蟬，黃雀（五眼聯盟）在後，破功了。

而《雪梨晨鋒報》踢爆蔡正元與中國商人孫天群聯手，企圖威脅利誘「王立強」，要他反咬民進黨拿錢操作共諜案一事的「時間點」，正值國民黨明9日早上欲開記者會，結果先被破了哏，壞了當晚凱道造勢大會欲拿此哏大作文章「夜襲」的機會，功敗垂成，此恐也是天意吧！

在衆多外媒高度關注台灣大選之時，中華民國台灣顯巳佔上國際版面，大大提高民主台灣的能見度，令人憂喜參半。正如今天《路透》的報導分折，直指這場選舉將為民主島嶼（台灣）和獨裁中國的關係定下方針，並具有潛在的全球影響力。

報導並指出，蔡英文更在競選中多次表示，台灣已經是一個獨立的國家，名字就叫做中華民國。蔡英文說過，應該是台灣人來決定台灣的未來，而不是中國，並呼籲中國不要威脅台灣的民主和自由。

《路透》認為，就中國來說，最好的結果就是韓國瑜勝出，如果蔡英文繼續入主總統府，中國可能會試圖在台灣附近進行軍事演習，從而加大對台灣的壓力。儘管美國與台灣沒有正式的外交關係，但依照雙方簽訂的條約，美國必須為台灣提供自衛的能力，川普政府也持續關注中國對台灣的恐嚇和影響。

許多國際媒體亦視台灣大選為美中的角力戰。而美朝野多表力挺蔡英文。但無論如何美台有70多年的深厚盟誼和合作關係，美國更不像中共野心勃勃隨時要吃掉台灣！

而明天就是攸關民主台灣的未來日子，將近兩千萬選民，應為自已、為未來、為台灣，作出最重要的選擇！讓我們一起守護民主，以確保自由、自主、安康、富足的家園！大家加油！

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