自由開講》韓國瑜所提的性平教育政見，現在政府早就都做了！

張明旭

國民黨總統候選人韓國瑜對於性平教育認識不足、卻又不肯做功課的諸多問題，從剛當選高雄市長起就已廣為人知。而其在日前「2020總統大選青年論壇」上的性平教育政見，更是讓全場師生傻眼：因為這些政策方向，現政府不僅早已全都做了，且都還已設有相關的專責單位與機制！

國民黨總統候選人韓國瑜日前出席2020總統大選青年論壇。（資料照）

在這場「2020總統大選青年論壇」的開端，面對臺灣青年民主協會提出的「強化情感教育與性別教育」詢問，韓國瑜回覆：

「謝謝這位同學的問題，我想關於性平教育我們有四項基本原則：一項是『性多元』，一個是『性尊重』，一個是『性同理』，另一個也很重要『性安全』，這四個原則我們來來落實性平教育。性傾向是非常自然而然的，『食色性也』，所以這方面我們沒有所謂特別的鼓勵、或者特別的不鼓勵，我想我們只要尊重以及同理，就能夠建構社會上認同的所謂的這樣的和諧，根據這四項原則，我們用不偏不倚的方式建立『性平教育專家小組』，我們要籌組一個小組，重整我們整個教導的課程內容，在適合年紀的階段，我們予以適當的性平的教育，以及培訓教師的教學方式，真正落實我們性平教育的精神。 第二，關於情感教育這塊，我想很多情感教育不能只有用講述的方式，應該要重視兩個方式，一個是體驗式教學，一個是案例的研究，在這裡我想，我們要能夠讓學生能夠用最多元的角度，體驗情感問題的內涵，也可以協助學生了解，未來可能面臨到情感問題以及因應的方式，所以為了配合現在有的教材，我們設計出案例為主的一種補充式的教材，來協助老師來實施體驗式的一個教學，另外一個非常重要就是班級導師，班級導師、再加學校的輔導人員、再加校外的心理諮商，我們成立一個『三級防護網』，這樣來協助老師，然後來教育我們學生關於性平教育，好不好？謝謝。」

而在回答《親子天下》提問時，韓國瑜也再度重申「性平教育專家小組」的政見，可見此次在青年論壇的說明是其性平教育的主要政策。這些政策聽起來都相當合理，但當我們仔細翻查已存的法條或政策時，卻驚訝地發現其實早就已都存在。



首先，韓國瑜候選人所提出的四項基本原則，雖然都是自創名詞，但從其字面含義猜測，其內容大致都仍在《性別平等教育法》的範疇之中，所以這部分並不能說是錯誤資訊，只能說《性別平等教育法》第二條原本就定義的性平教育範疇「指以教育方式教導尊重多元性別差異，消除性別歧視，促進性別地位之實質平等」，其實遠比這四項還要更為廣泛且完整。



第二，針對性平教育的課程，從課程綱要的編審、教科書審核、到教學手冊編寫等方面，教育部其實都已設有專門的小組或委員會，並也都有納入具性平教育專業之教師、學者、與專家。而課綱及教科書在編寫及審查的過程中，也都是基於不同學習階段學生的年齡及身心發展，制定出適齡且適性的內容。

此外，教育部、各縣市、各級學校中也都設有「性別平等教育委員會」，其任務便包含了「適當」性平教育的規劃與推動。而在師資培訓部分，教育部及各地教育局處，每年都有相關計畫和研習在進行，而教育部國教署及各縣市，也都設有性平教育輔導團協助進行師資培訓，以及相關教案之研發。所以，韓國瑜候選人所提出的「性平教育專家小組」計畫，其所希望進行的工作，其實都已推動多年、且也有相關的專責單位。

第三，針對情感教育中「體驗式教學／學習」，這幾年內已有不少討論、研究、教案與實際應用推廣，從小學、中學到大學都有，且教育部也有在規劃推行。

韓國瑜提出的性平教育政見，現政府早已實行，並已設有相關的專責單位與機制。（性別平等教育大平台提供）

第四，至於性平相關的輔導，其實台灣校園也早已有三級輔導相關措施，且為了搭配此機制與措施，各縣市都設有學生輔導諮商中心與相關資源的連結，而這涵蓋的範圍不只是「班級導師、學校輔導人員、和校外心理諮商」，還包含任課教師、學生事務人員、社會局、社工、精神醫療人員、家扶中心等等的資源。

所以韓國瑜所提出的政見內容，台灣教育體系其實早就注意到，且都早已有專責單位在推動，並不是像其描述得「好像都尚未進行」。而這些政策的提出，也反映出韓國瑜及其團隊對於台灣現行的教育及輔導體系，真的相當不熟悉，且在提出政策規劃之前，也未曾做過功課。

（性別平等教育大平台）

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