自由限時批》到底為誰粉身碎骨？

王瑜芬

韓國瑜和馬英九都有中華民國護照，也都留過學，而且都是中華民國不離口。韓曾是軍人，馬又是「反共愛國聯盟」成員，為誰粉身碎骨？應無置疑，就是中華民國！

問題是，他們面對國人，把中華民國喊得震天價響，把國旗揮得比誰都帶勁！但遇上「宿敵」中國共產黨，卻是低聲下氣，像個軟脚蝦。馬英九上台一個「不武」，就自我解除武裝（按：竟允許言論自由與政治自由的民主政府放下武器、反對軍購，卻不敢去反對用武力統一嚇唬台灣的中共），而兩岸不設限的開放，就讓民主台灣，成了今天國際認證的「紅色滲透」最嚴重的災區。

無獨有偶，現在韓國瑜比馬喊的九二共識更進化，是呼應習大大新版的九二共識。雖說均悖離台灣主流民意和民主價值，就是在中華人民共和國統一的前提下，推行「一國兩制台灣方案」，把中華民國變不見！沒關係，韓馬照樣在選舉造勢中喊中華民國、揮國旗，麻醉那些失根或不滿群衆的感情，以牟取更大的政治利益！外媒稱他們言行像是「中華人民共和國代理人」，甚至比喻韓像香港的「林鄭」，是耶？非耶？時間會證明一切。

說來有趣，馬韓稍有不同的是，韓拿「台胞證」到中華人民共和國的北京大學深造九年；而馬則是拿中華民國護照，到美國唸哈佛大學，時間久了，不免有「綠卡」疑雲。但口口聲聲要為中華民國粉身碎骨，還要埋骨的韓，可就不一樣，他把子女送到加拿大讀書並置產，使他的「移民說」，比較冠冕堂皇，因為加拿大最歡迎「投資移民」，條件不高，以韓家擁有「維多利亞雙語」教育事業及房地產，可說綽綽有餘，加拿大的「楓葉卡」顯是垂手可得，只是要不要罷了，實無須大驚小怪。不過，韓國瑜整天喊要為中華民國粉身碎骨，的確讓人毛骨悚然。

韓國瑜和馬英九都是中華民國不離口。韓曾是軍人，馬又是「反共愛國聯盟」成員，要為誰粉身碎骨？無疑就是中華民國。問題是，他們面對國人，把中華民國喊得震天價響，但遇上中國共產黨，卻是低聲下氣像個軟脚蝦。（資料照）

根據週刊日前報導，韓家欲申請移民時間點，就在韓冰2016年取得溫哥華房產之後，此舉頗有「先置產、後安頓」的意味。由於韓計畫參選高雄市長，擔心影響選情，才在幕僚建議下，取消移民申請。

而韓在2017年5月競逐國民黨主席失利後，同年暑假以「看孩子入學環境」為由，一家在加拿大住了2個月。2018年4月經與李佳芬、韓冰溝通同意，才參選高雄市長。

而今不同往日，韓競逐大位，致備受各方嚴格檢驗，連國際媒體都不會放過，不論家庭或個人言行、品德能力、兩岸路線、國際觀，或是有無加拿大移民意圖及預留退路？均須一一放在陽光下檢驗。

然則，韓國瑜本性難移，喜賣弄又滿嘴胡言、穢語，並不時煽動對立與仇恨。現又再獲國際認證！

繼《彭博》（Bloomberg）說他是「台灣親中候選人」（Taiwan’s China-Friendly Presidential Contender）並以一系列負面的「失態」（gaffes）、「古怪言論」（bizarre comments）「厭女」（misogyny）、「種族歧視」（raciallyderogatory）的過去，形容韓國瑜，成了「台灣最醜陋的政客」！

美國著名的《時代雜誌》（TIME）亦不遑多讓，復在近日撰文分析大選狀況，文中指出，此次大選體現了台灣的民主，卻是「一場被惡毒演員的假消息、性別歧視及激昂演說所主導的選戰」。《時代》更形容韓國瑜就像是美國總統川普，提出了許多古怪的政見，例如在南海挖石油或是在台灣發展F1賽車等等，使他成了糟蹋中華民國的表徵！

近日跑到民視夸夸而談，猶為選舉首次說出「中共是威脅台灣的敵人！」卻仍不敢大聲批評北京的「一國兩制」，或改說要走「親美反共」所謂「蔣經國路線」的兩岸路線，仍採模稜兩可態度，在呼攏1730萬選民，豈非看扁選民的智慧！

在受訪時，韓還把「國中時期，每天都看女生又白又漂亮的小腿，成績一落千丈，看了看就掉到放牛班」，說是媒體「斷章取義」，只是一種「少年維特的煩惱」。結果經記者查證，當年海山國中資優班沒男女合班，升學班考試要打手心、亦沒空在那小腿好看。胡說八道至此，誰能相信！

就像當選高雄市長後，立馬跑到港澳中聯辦，又拜晤國台辦主任劉結一。這又有什麽兩岸路線？只是靠中國市埸賺錢而巳，還說「主權是無聊的東西」。這回投票日近了，卻說「主權第一，經濟次之」，不是說「發大財第一，主權不重要」嗎？到底哪句是真話，只有他自己心裡清楚。

此也像他所說過，「高雄巿長做好做滿，否則還算人嗎？」結果不守誠信，落跑請假選總統，無怪舘長陳之漢要和他「割袍斷義」了。

復次，家務事如違建農舍、買賣豪宅，連給王小姐600萬買房、多次出國旅遊等等，都閃爍其詞交代不清，只會謾駡媒體扣以「黑韓產業鏈」大帽子，荒謬至極！

距離2020總統大選投票日子近了，選情也愈趨火熱，不僅國人關注，就連國外媒體也相當關心，已有100家國際媒體、超過210位的外籍記者陸續來台採訪大選。

據《時代雜誌》指出，此次的選舉，也是讓人民去選擇如何維護台灣民主，由反對北京的蔡英文對上親中的韓國瑜。

文中說明，台灣自從1949年國共內戰後，就自己統治自己，雖然北京以「一個中國」原則認為台灣和中國同屬一個國家，但台灣卻有具備一個主權國家的要素，也就是政府、人民、領土、經濟及軍事。

文中强調，台灣的選舉活動也受到北京的影響，去年一月時習近平提出「一國兩制台灣方案」，不過根據最近的調查，有大約8成的台灣人拒絕和中國建立如此關係。針對蔡英文，《時代雜誌》指出蔡是一名在美國及英國經過培訓的學者和律師，在2016年當選總統，形容她「有學者氣息且孤傲（bookish and aloof）」。在當選總統後全面進行年金改革，也導致民進黨在2018年的縣市長選舉結果相當慘淡。但在香港爆發反送中事件後，她的支持度也有所恢復。

由於蔡英文拒絕承認一中，也引起北京不滿及厭惡，因此深受一連串假消息所害，包括「總統辦公室內有毛澤東名言的藝術品」、「博士論文造假」，甚至對手陣營還用了一系列的歧視女性言論攻擊她。據《時代雜誌》觀察，蔡英文的連任呼聲仍舊相當高。

至於韓國瑜的部分，《時代雜誌》也形容他就像是台灣的川普，當韓流還沒起來的時候，就做出了不少的古怪承諾，但韓國瑜不可否認是名多采多姿的人物，但他也被指控和黑金有所關連，甚至還曾在國會毆打前總統陳水扁。而韓國瑜和川普最大的不同點，在於韓國瑜並不會侮辱台灣特定的族群，卻會自嘲是禿頭。

簡言之，韓選「庶民總統」是假的，仍有龐大資源的國民黨，一樣花大錢鋪天蓋地買廣告，却未能提出福國利民的政見，像對北京就從無批評，只會順從中共提「和平協議」，無異是引頸就戮。如此置中華民國民主台灣於何地？今竟吠言「要為中華民國粉身碎骨」，真應了《時代雜誌》那句韓是「惡毒演員」的話了！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法