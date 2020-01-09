自由開講》驚弓之鳥的副秘書長

王立

昨晚，大概是國民黨副秘書長蔡正元最漫長的一夜。他做夢都沒有想到，一個設想周到的局，就這樣被澳洲媒體提前破梗，原定要成為選前「驚爆民進黨泡製假共諜案」的精心記者會，瞬間變成「澄清大會」；記者提問時間內，蔡正元從頭到尾都在解釋自己「跟這些人沒有關係，都是間接的」。

國民黨副秘書長蔡正元（右）。（影片擷圖及資料照，本報合成）

澳洲《雪梨晨鋒報》昨晚刊出一篇〈Recant or die: Alleged threat to self-confessed Chinese spy Wang Liqiang〉，內容指出，他們獲得澳洲官方訊息，國民黨副秘書長蔡正元與中國一名孫姓商人，聯手對王立強施壓，威脅利誘他錄製影片，表示「11月爆發的共諜案完全來自民進黨授意」。

坦白說，這種陰謀論也不是第一次在大選中出現，問題是報導的細膩度以及刊出時間。

首先，報導內容太過詳盡，而且與今天蔡正元記者會內容幾乎符合，讓記者會本身要改也不是，不改照播也不是。有附上蔡正元微信的截圖，還是發信方，照澳洲媒體的敘述，對話成員中有孫天群，這表示若非截圖傳給官方的人就在其中，就是相關人員早就被監控，意料之外釣到國民黨副秘書長這條大魚。

其次，刊出時間非常精確，因為這種完整的報導，絕對不是臨時寫出，而是寫好擺在那邊顯然有一陣子。所以為何一個記者，寫了這麼大的消息，卻願意按下不發，這麼剛好就在蔡正元要開記者會前1天，邱毅預先爆料後1天，丟出這則新聞？而且台灣幾乎是同步，接近8日半夜就有人知道這篇報導，開始徵求翻譯者，以及幾家新聞跟進刊出。

蔡副秘書長應該是曉得其中含義，才會在記者會上失去原有的敘事能力，還在記者提問時間支吾其詞，把重點從指控民進黨製造假共諜案，轉成要幫無辜的向心脫罪。

爆料轉卸責的記者會

一如預料，記者會就是從念稿開始，完全照昨晚澳媒的預料，幾乎是照劇本逐字逐句唸，前半段有夠無聊，沒有任何意外。然後開始播放錄音檔，是澳洲媒體訪問孫天群，還有一個沒有放完的錄音檔，是孫天群與陸趙亮對話，很明顯是照稿子念。接著就是影片檔，據說是蔡正元跟王立強的影音對話。

這幾個重點可以歸納如下：

1.王立強完全沒有提到民進黨，是孫說王有這樣講。 2.向心是無辜的，請大家放過他，這是孫說的。

所以我們拼湊起來就會發現，所謂的證據全部來自於孫天群這個人，而孫的事蹟，隨便搜尋都是詐騙紀錄。

故我們到此為止，似乎可以合理懷疑，蔡正元是被騙了，一切都是孫天群自導自演，想要從蔡正元那邊騙取利益。而蔡正元也徹底相信這個中國人的說詞，認為王立強就是被民進黨收買來製造假共諜案，亂咬向心的詐欺犯，所以急於要求對方提供影片，當作充足證據，甚至亂開條件要「保護」王。

中央社取得的對話截圖，似乎顯示孫天群代表蔡正元和國民黨與王立強聯絡，提出要王立強配合的交換條件。（中央社）

是嗎？記者會上，蔡正元很努力的把故事敘述成如此，而記者中似乎也有人覺得是這樣。這其實很沒道義，微信截圖表示他跟孫這些人應該接觸有段時間，而且12月到現在至少已經合作1了個月，斷尾求生是人之常情，但切得這麼乾淨也算過分了。

蔡正元為何述說這套很可能被拿來卸責的「副秘書長被中國人騙」劇本？說服力不僅不足，而且反而可以說明國民黨長期與共產黨軍工情報體系過從甚密？

孫天群其人其事

已經有人Google出孫天群的事蹟，大致上就是跟向心一起用P2P投資騙錢，這就不用多說太多，來講一些較不為人知的事情。

向心去年11月在台被爆料後，我們曉得他旗下有兩家公司，其中一家「中國趨勢控股有限公司」，孫天群就曾是其中的員工。後來孫出去成立「北京需要教育科技」，中國趨勢還入股成為戰略夥伴，搖身一變成為向心的合作股東，這就是蔡正元記者會上秀出的手板，所表示出的關係。

孫天群獨立後，除了跟中國趨勢共同入股「北京需要教育科技」外，還是「黃山幸福新世界」的股東，以及「中國下一代基金會」的專項負責人，中國下一代基金會是由國務院民政部、教育部登記管理的公募基金，由人大常委擔任理事。向心藉由「中國科技基金會」控股「中國趨勢」，這個中國科技基金會與孫天群的下一代基金會，多次聯辦教育相關活動。在黃山幸福這家體系下，有一家「黃山新世界置業」，其中的股東之一也是孫天群，而新世界置業的法人代表「商志明」，正是｢國務院國有資產監督管理委員會」領導下的「中國中小商業企業協會」，擔任黨組織部的副秘書長。

說這一大串的意思，就是孫天群不是一個單純的群募詐騙犯，而是國務院體系主導下，一個由中國共產黨中央直屬的組織成員。我們都知道向心是國防科工委出身，屬於解放軍系統，可以大搖大擺在香港經營一家根本不賺錢的公司。那麼孫天群不僅可以在吸金案中全身而退，還能來台灣到處趴趴走，其背景到底會有多單純？

孫天群相關關係圖。（作者提供）

孫此人背景之不單純，最直接的證據就是，蔡正元顯然沒有辦法聯絡到王立強，是孫幫忙聯繫的，但他究竟是怎樣找到王的？

若王立強真的就是間諜，那怎麼可能輕易被你們找到聯繫管道，更可以在澳洲情治機關的保護下，讓你們上線大談共諜案真假，以及所謂的拿民進黨錢寫故事？若王立強真的就是詐欺犯，那為何此時蔡正元又願意相信他講的話，絕對沒有虛偽，良心發現要和盤托出？

為何要救向心？

所以，歸納所有的故事，大致可以確認一些事情。

首先，蔡正元試圖聯絡王立強。他全盤相信中國的官方說法，也就是共諜案都是假的，想要找到王本人澄清。而這中間的聯絡人就是孫天群，從頭到尾都是間接聯繫，蔡正元也完全信任孫的說法。

顯然，孫的角色非常可疑。一個商人沒在賺錢，為了替朋友澄清而奔波聯繫政治人物幾個月，不僅積極聯繫國民黨，還主動告知王立強是假共諜的故事，是由民進黨給錢杜撰的。依照澳媒說法，此事從去年12月中就發生，為何拖到大選前2天才取得關鍵影片要公布？

我們可以合理懷疑，孫的角色就是白手套，負責居中協調整個干預台灣大選事務。因為原本應該要主導的向心現在被台灣嚴密監視中，跟解放軍體系相關既有的線都斷掉，現狀無法使用，必須透過其他方式，而且只能境外遙控。此時，曾為向心部下，又娶台灣老婆，跟國民黨關係密切的孫，就成了最理想的人選之一，更何況孫在今天之前，並沒有出現在台灣相關單位的觀察名單上。

有一點各位可以自行查證，就是蔡正元公布的王立強視訊影片，真的是他本人嗎？可以用各種軟體，與之前出現過的王立強照片對照檢測看看。

因為，照澳媒所說，王立強受到恐嚇，那怎麼可能主動聯繫蔡正元。若王已經被澳洲官方保護，則這段影片到底出自何處，是澳洲政府配合釣魚？還是根本就是孫天群知道東窗事發，只好硬著頭皮找人拍？

無論如何，蔡正元現在也應該知道真相是什麼了，所以讓我們引用壹週刊所言，澳洲警方已經開始清查蔡正元的背景與真實身分。

「整場記者會都在表示，你要救向心、你要幫孫天群。」

所以，你到底是誰？

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