胡，怎麼說》0111，一失「投」則成千古恨，再回頭已無「頭」可回！

這一票投錯、不投、失投，最恐怖的終局，就是台灣的國家地位竟經由民主選舉過程被「斬首」，不幸落入中共掌控後，再回頭已無「頭」可回！（資料照）

0111，每位選民手中的3張選票，真的太重要、太珍貴了！

當天失投、不投、錯投，都會造成千古恨，選舉結果如果走向國不成國、首不成首，即使當天晚上就後悔，想回頭也已無頭可回！

這次總統及國會大選，如果藍軍大勝，可預見的終局走向就是：中華民國「虛級化」、元首「特首化」、國會「地方化」、政治「被操控」、民主「遭破毀」、經濟「被掏空、只能扈從中國」、社會「被滲透」、文教「被宰制」、健保資源「被搶奪」......。

中共政權一黨專政的赤色恐怖，將籠罩在台灣上空，赤色愈來愈深濃到黑！

當國家的主權、國格逐漸淪喪，總統本是國家元首，卻走向「特區首長化」，此國家元「首」絕非彼地方特「首」。所以，這一票投錯、不投、失投，最恐怖的終局，就是台灣的國家地位竟經由民主選舉過程被「斬首」，不幸落入中共掌控後，再回頭已無「頭」可回！

就20歲到29歲的311萬9千多位選民來說，你不投、錯投、失投，這一票，可能影響你未來的60年歲月；30到39歲的354萬9千多位選民，影響所及是50年歲月；40到59歲年齡層的選民數最多，計737萬6千多人，這一票，影響今後人生的3、40年；60歲以上選民有526萬4千多人，這一票，將影響你的餘生。

從20歲首投族到百歲人瑞，無論那個年齡層，這一票，都會影響你，更會影響你的子子孫孫。

0111，如果你失投、投錯、不投，當大錯鑄成，就萬劫難復。我們真的沒有後悔的權利！

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