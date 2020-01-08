自由限時批》鐵腕執法！

杭東

選舉沒有法律假期！以假亂真的假訊息已然充斥大選，而中共勾串台灣境內外敵對勢力，更是不斷釋放爭議訊息及鼓動輿論戰，製造仇恨對立及紛亂，已嚴重影響國家安全與社會安定，勢須鐵腕落實執行國安五法及反滲透法，始克有濟。

近日網路瘋傳所謂「外媒」《國家利益》（The National Interest）刊登以「台灣不能再給蔡英文4年」為標題的文章，內容痛批蔡英文藉由反送中事件大打「反中牌」，並暗指近期「反滲透法」通過、「共諜案」與過去前總統陳水扁的「兩顆子彈」事件（新北市長侯友宜是當年專案偵辦負責人，己一再澄清事實），都是政治操作云云。

經粉專「王立第二戰研所」調查發現，該文作者Kent Wnag，中文名王福權，現職為「台美關係研究中心（The Institute For Taiwan-American Studies）」董事，該中心是國民黨在美國成立的智庫，執行長還是國民黨不分區立委候選人陳以信。該機構董事除了王福權外，還有王燕怡、巫和怡、馬滌凡、何淑妙、林映君等人。

引人注意的是，從轉貼的文中可見的截圖，連字體轉換都沒做好，充斥著大量簡體文字；有如「出口轉內銷」，猶配合中共打資訊戰。其用心昭然若揭！

無怪日前全球知名的《TIME》雜誌，都批評台灣選舉，是被惡毒演員、假訊息與性別歧視（指韓國瑜）主導等，帶來國際負面形象。

據「紐約時報」的最新報導，北京正在實驗操弄社群媒體影響選民。在台灣民主又充斥假消息的環境中，這種細膩的分化滲透手法更容易操作。並指，北京以政治宣傳和恫嚇企圖影響台灣選舉的歷史悠久，但強硬手段似乎激起台灣選民反感，北京則改用數位時代更細膩手法，以分化與激起台灣內部對立的鬥爭。

另據台灣事實查核中心的報告，近幾個月，社群媒體臉書流傳許多真偽難辨的內容，包括香港眾志秘書長黃之鋒用腳踹長者行李、去年11月24日總統府前大批民眾陳情抗議、只要總統選票投國民黨候選人韓國瑜就會自動被視為廢票，最後都證明是假訊息。

台灣社會固已提高警覺面對中國假訊息威脅，政府也加強了法律規範，以防謠言或不實訊息散播造成損害。臉書、Google和通訊軟體LINE等業者同意加強管理各自平台之際，政府部門與公民社會團體更繃緊神經，盡可能以最快速度闢謠。（彭博檔案照）

在2018年，一篇與中國共產黨中央委員會統一戰線工作部相關的期刊文章表示，北京未能在台灣形塑有利於兩岸統一的公共論述。故而在去年11月，中共中央統戰部在北京首度召開網路人士統戰工作會議，部長尤權指示加強對網路紅人、直播主和職業電競玩家等人士的思想政治引導，「支持他們在輿論引導等方面發揮積極作用」。而諸多跡象顯示，北京正全力提升資訊戰技，以加强對台滲透力，全面打擊台灣民眾對民主制度的信心。

行政院政務委員唐鳳在受訪時就指出：「我們清楚，那些製造對立的人也在打造社群、相互取經，幾乎每天都在創新。」可說是一針見血！

過去在台灣，中國網軍因使用簡體字，很容易就可辨識。如今他們更善於隱藏身分，但仍會因兩岸言語使用差異而露出馬腳。最有名的例子是YouTube「玉山腳下」頻道自稱「希達」的網民。他的中文還帶有些許台灣腔，字幕使用繁體字，影片內容大多批評總統蔡英文。他在片中未揭露真實身分，搜尋其他網站可發現，他是任職於中華人民共和國中央人民廣播電台的記者張希達。

「紐約時報」亦報導，研究中國影響力的台北大學助理教授沈伯洋認為，中國散播假訊息不見得都是受北京當局指示，許多活動背後似乎是組織零散的鬧事者在以訛傳訛，放大已在台灣社會流傳的謠言。

沈伯洋密切留意疑似被中方收買或支持的台灣社群媒體帳號。2018年11月九合一地方選舉前，他與團隊成員緊盯多個討論台灣政治的YouTube頻道，發現這些頻道在選後幾天就消失無蹤。而臉書在去年12日13日便宣布，有超過15萬人的超大型挺韓臉書社團，因違反社群守則，並在台灣移除118個粉絲專頁、99個社團及51個多重帳號。且在今年元旦後在台北和新加坡亞太總部辦公室設立戰情室，加上愛爾蘭和美國總部24小時配合，全力確保台灣選舉在社群媒體平台上透明公正。

顯然台灣大選及中共的滲透破壞，己受到國際矚目和關切。

多年來，一直在追蹤中國對世界各國的紅色滲透活動的何清漣教授，對中國在台灣的紅色滲透也曾有過專門研究。最近看到國台辦與國民黨對立法院三讀通過的「反滲透法」，竟比擬是「綠色恐怖」，簡直荒誕至極！她並撰文批是「做賊的喊捉賊」！中共將自己扮裝成孔子傳人，卻完全忘記孔子說的：「己所不欲，勿施於人」！

她並質疑，國民黨在反對反滲透法之時，最好仔細思考一下，中國政府在世界各國所作所為，是否允許他國在中國如法炮製？莫說這些國家的電視、電臺、報紙沒有一家能夠進入中國開辦媒體，就算對中共還算友好的《紐約時報》中文版、在中國境內也無法瀏覽。

任何外國媒體駐華記者只要報導過中國的負面新聞，就面臨無法延續簽證的風險。中國與外國大學都互派訪問學者，但來美的訪問學者可以自由批評美國的社會制度與弊端，但去中國的外國學者卻無法在中國公開批評北京當局，中國報刊也會登載外國訪華學者的文章，但多是讚美中國與批評其母國政治的文章，比如近年會刊登美國學者批評川普貿易戰的文章。中國可以在美國購買版面發表讚美中國批評川普對華政策的文章，但美國卻根本沒有可能在中國做同樣的事情。

何清漣教授指國民黨在政、軍、學術文化界的精英人物，一直是中共統戰的重點對象。韓國瑜稱「《反滲透法》從此讓台灣人民心生恐懼，是惡法」，如果將台灣人民修正成「國民黨」及中共在台灣的代理人，這話完全沒錯，這部法律，「就是為了將台灣從紅色滲透的恐懼與黑暗前景中解脫出來」，誠是一語中的。

她强調，如果國民黨真害怕「綠色恐怖」，不妨去看看中國的紅色恐怖是怎樣的情況：這個國家不允許任何批評意見；不允許上街遊行示威請願；不允許民間結社；大學中學甚至小學都公開鼓勵學生檢舉老師的「反動」與「不當政治言論」；近年來，政治敏感時期不允許數人在一起聚會。

在台灣的國民黨人還應該看到一個事實：中國還是世界上最大的人體器官供應國，很多器官的來源不明。如果說香港自反送中以來的情況已經讓台灣人覺得很恐怖，那我只能告訴台灣人，也只有在香港，抗議者還能持續舉行抗議，在中國，抗議者早就被消失了，連抗議都見不到。

從何教授的苦口婆心，不難看出，今天的國民黨面對中共強權卑躬屈膝，面對台灣的民主政府却很大聲，並非是政治勇氣，而是一種政治投機！令人不齒！

如今台灣社會固已提高警覺面對中國假訊息威脅，政府也加強了法律規範，以防謠言或不實訊息散播造成損害。臉書、Google和通訊軟體LINE等業者同意加強管理各自平台之際，政府部門與公民社會團體更繃緊神經，盡可能以最快速度闢謠。

然則，徒有國安五法及反滲透法，不足以自行。執政必須鐵腕執法，才能撥亂反正；維護國安，保護民主台灣的永續經營，及民生安樂！

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