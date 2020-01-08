瞭望之窗》全球矚目下的台灣大選

當中國的「銳實力」在美國、澳洲、歐洲引發憂慮之際，台灣長年對抗中國滲透的經驗，正好成為與各國交流的資產，這又凸顯台灣的戰略重要性。這正是各國政府與國際傳媒這麼重視台灣這場選舉的原因。台灣的民主無比珍貴，台灣的戰略地位更形重要，台灣不是世界的孤兒，更不是像某位候選人自貶的那樣說「台灣像北韓一樣被孤立」。台灣絕對有資格向世界抬頭挺胸，台灣絕對不需要向中國委曲求全，台灣更不需要一個看輕自我、附庸中國的領導人

托克維爾

每逢四年一次的台灣總統大選，總是吸引全球傳媒關注，本週六（11日）舉行的總統暨立委選情進入最後關頭，數百家國際媒體齊聚台灣。多數台灣選民決定心中所屬，多植基於候選人特質、政見、政黨認同或意識型態。但國際社會的觀察切入點，卻是帶有高度區域地緣政治與價值意涵。

尤其從迄今國際傳媒有關台灣選情的報導加以檢視，出現有別於以往新的論點。例如，《時代雜誌》（TIME）最新評論指出，台灣這次的選舉充斥惡意的假新聞、性別歧視和煽情演說，尤以中國透過操弄社群媒體，試圖動搖選民影響最深遠。

《時代雜誌》認為中國的終極目標是打擊台灣民眾對民主制度的信心，這次的選舉結果將決定如何保衛台灣的民主自由。《紐約時報》則指出，中國以往採取強硬的方式干擾台灣大選，包括文攻武嚇，引起台灣民眾反感。因此，這次改採數位時代特有且更細膩的手法，企圖激起台灣內部對立。

面對外媒提問，「中國因素」是選舉的操作，或是還是真實存在威脅？台灣總統蔡英文也強調，「這是真實存在的威脅，不是一個政治的遊戲而已」。蔡陣營選前推出最新電視文宣廣告，用分割手法呈現台灣民主自由社會與香港抗爭受到暴警鎮壓的畫面，就連《紐約時報》記者也在個人「推特」上轉發這影片，並說這是他看過最有力量的選舉廣告，台灣總統為她的連任做出了強烈論據。

台灣的執政黨聚焦在捍衛台灣民主、確保自由生活方式的選戰訴求，呼應現階段國際輿論與主要國家對這場選舉的關注。台灣主要在野黨國民黨陣營何嘗不知如此的國際風潮，也看得出國民黨候選人韓國瑜的選戰策略主要在迴避有關中國或是香港等不利其選情的議題，著重在對民生、經濟、反貪腐以及反改革等層面。為了降低香港與中國因素對其選情的衝擊，韓陣營和國民黨甚至操用「亡國感」來批判蔡陣營，頻頻嘲諷蔡英文是「撿到槍」。

選前最後幾十個小時，在多數選民已經決定手上的選票抉擇之際，少數的未決定選民，以及會否去投票「憑感覺」的年輕選民就成了關鍵性決定力量。當台灣選民走進投票所時，心中權衡的除了攸關自我福利與偏好的考量因素，也應該再多想想這一票投下去，對台灣的前途、民主、自由、國際處境、國家發展未來有著重要且深遠的影響，對於幾百萬年輕選民而言，更是如此。

選前最後幾十個小時，在多數選民已經決定手上的選票抉擇之際，少數的未決定選民，以及會否去投票「憑感覺」的年輕選民就成了關鍵性決定力量。（圖取自臉書 2020 小英發言人）

國際輿論關切台灣民主能否在中國軍事威脅、外交孤立、甚而運用「假訊息」作戰等新興科技來介入選情等等挑戰下，依然能夠作為華人社會最後一道民主防線。過去半年來發生在香港的街頭抗爭，讓中國承諾給予香港人民50年不變自治權利的「一國兩制」模式徹底失敗。台灣成了香港人民最後的希望。

台灣的民主也非憑空而來。台灣是年輕的民主國家、勇敢的民主國度、也是令世界刮目相看的成功民主故事。台灣的民主得來不易，除了過程中一直面臨來自對岸的軍事、政治和經濟威脅，也必須處理年輕民主國家必然產生的種種議題。過去二十多年來，台灣社會被統獨和兩岸問題撕裂成兩個世界，成為台灣無法團結的最大障礙。

過去十多年來，隨著台灣主體意識與認同感的強化，以及更加認清兩岸在政治體制和民主發展上的巨大差異，「中華民國台灣是一個主權獨立國家」，已經是台灣主流民意。除此之外，台灣人民開始關切的是和自己有關的議題，台灣真正進入民主社會百花齊放的民主深化期。薪資所得、年輕就業、貧富差距、人口老化、城鄉發展、能源安全、多元尊重、公平正義、國家財政、勞工權益，甚至四年前的「太陽花運動」也顯現年輕世代對台灣主權與安全遭到威脅的焦慮，這些社會能量，都讓台灣社會進入成熟民主、多元主張的年代，獲得愈來愈多國際的肯定與認同。

這樣的台灣，需要勇敢的領導和負責任的政府，這樣的台灣民主，不容中國透過「銳實力」、假訊息以及培養代理人等手段加以傷害。第二次執政的民進黨政府，讓蔡英文承接了最艱難的改革工程。一個投機、討好人民的政客和政黨，當然可以不要碰觸這些可能讓社會更加對立的燙手山芋，或是留到第二任才做。但至少蔡英文和民進黨的執政團隊勇於承擔，堅定改革，儘管過程傷痕累累，過程中也有部分妥協，但只要是為了台灣的長治久安，為了人民的安居樂業，為了台灣主權與國格，即使付出代價，都是必須要做的事。

國際輿論關切台灣民主能否在中國軍事威脅、外交孤立、甚而運用「假訊息」作戰等新興科技來介入選情等等挑戰下，依然能夠作為華人社會最後一道民主防線。（REUTERS）

最近有許多國家都面臨內部不同黨派與社會團隊分裂的挑戰，美國如此、英國、以色列和其他受到民粹風潮衝擊的歐洲國家都一樣。每每談到台灣內部分裂現況，這些國家的朋友反而自嘲台灣的情況還比他們好。

過去二十多年來，中國問題始終是台灣內部高度論戰的議題。但中國的崛起，同樣給國際社會帶來機會與挑戰，在現階段的國際氛圍中，中國對全球的挑戰遠大於機會。這也是為何台灣的存在如此重要。

早在美中貿易戰爆發之前，民進黨政府就已經提出分散市場風險的「新南向政策」，兩年多來也看到許多實際的成果，包括過去一年來，有超過160家在中國的台商回流台灣，民進黨政府也都用具體措施協助他投資台灣，預估帶來超過六千億台幣的投資和超過五萬個就業機會。這是強化台灣經濟的體質。

對於更多想要轉移市場到東南亞或南亞的台商，「新南向政策」執行兩年多來的基礎，也提供他們適時的需要。更重要是，「新南向政策」除了經貿投資，更重視人與人的連結，讓台灣和新南向國家在教育、文化、觀光、醫療、科技都有更多的合作，這是「台灣的國際品牌再造工程」！這些成果或許還不盡令人滿意，但至少已經為台灣的外交打開另一條路，絕非如在野黨所稱毫無進展。

如果三年多前是國民黨繼續執政，繼續將所有雞蛋都放在中國這個籃子裡，繼續接受中國所定義的「一個中國原則的九二共識」，面臨美中貿易戰和全球產業供應鍊的重組，台灣的下場將是更被鎖死在中國，無法找到與其他國家合作的生機。

最近發生黑鷹直升機不幸墜毀的意外，讓包括參謀總長在內的國軍高階將領不幸罹難。但這也突顯出過去四年來民進黨政府對國軍的照顧。過去幾年來，台灣的國軍的確更有自信，人民也更信賴國軍。台灣也強化自主的國防產業，靠別人不如靠自己。尤有甚者，全世界都在看的是，台灣如何透過各種方式，防阻中國策動的「假訊息」作戰，培養在台灣的「代理人」，來分化台灣社會，干擾民主程序。當中國的「銳實力」在美國、澳洲、歐洲引發憂慮之際，台灣長年對抗中國滲透的經驗，正好成為與各國交流的資產，這又凸顯台灣的戰略重要性。這正是各國政府與國際傳媒這麼重視台灣這場選舉的原因。

台灣的民主無比珍貴，台灣的戰略地位更形重要，台灣不是世界的孤兒，更不是像某位候選人自貶的那樣說「台灣像北韓一樣被孤立」。台灣絕對有資格向世界抬頭挺胸，台灣絕對不需要向中國委曲求全，台灣更不需要一個看輕自我、附庸中國的領導人。

11日這場選舉，全世界都在看，他們要看台灣的下一任國家領導人和她的團隊，能否站穩主權獨立，能否捍衛民主自由，能否鞏固台海和平，能否強化國防安全，能否與全球民主社群與國際規範站在一起。這一票，除了為了自己而投，也要投給全世界看。

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