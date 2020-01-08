全面真軍》柯文哲的最後反撲以及投機的極致！

越接近選舉柯文哲的動作越難看，市長任期當了一年，2020選舉也還沒結束就已經在喊四年後換我來。依照柯文哲崩壞的速度，2024柯文哲必然不是有力的競爭者。

全面真軍

從柯文哲這幾天開始不斷發爐使出各種渾身解數想挽救選情，真軍就可以研判民眾黨目前的局勢可能已經到了危急存亡的關頭了。在團隊瀕臨全面崩盤之際，柯文哲為了衝聲量在前幾天狂噴各種為了打擊對手失格秀下限的言論，因為內容實在是太讓人無言傻眼真軍在這邊就不幫各位再複習一次，我們今天想帶大家看的是有關造謠的部分。

從柯文哲這幾天開始不斷發爐使出各種渾身解數想挽救選情，真軍就可以研判民眾黨目前的局勢可能已經到了危急存亡的關頭了。（資料照）

烏龍爆料層出不窮

柯文哲先是造謠說：「蔡英文宣布暫停競選活動，總統府秘書長陳菊與副總統候選人賴清德仍持續跑行程。」這個發言隨即被民進黨打臉，根本沒有這回事。對此，柯文哲居然回答出了一個匪夷所思的答案：「民眾黨團隊不會無緣無故造謠，還表示他所做出的指控，消息來源是政論節目，名嘴張友驊說的。如果看政論節目還要查證，這個國家出了問題。」而昨日又有民眾黨候選人召開記者會質疑立委余天，擔任立委的月薪19萬元，去年2至6月每月存款卻淨增91萬元，向余天喊話「請教教年輕人如何理財」。台灣民眾黨主席柯文哲更酸余天「應該去開理財節目」。結果余天本人淡定的表示那是保險到期領回的錢，一切的資料監察院網站上都可以查詢到。先不說這是一個極為好打臉的烏龍爆料，民眾黨與柯文哲惡意的造謠抹黑已經不是第一次，我們應該抵制這種素質的政黨與候選人進到國會。

結果余天（左）本人淡定的表示那是保險到期領回的錢，一切的資料監察院網站上都可以查詢到。（資料照）

中國央視大力吹捧

與此同時，代表中國官方立場的央視政論節目- CCTV海峽兩岸，在昨天的節目中大談柯文哲跟台灣民眾黨將成為台灣立法院的關鍵少數政黨。台灣民眾黨才成立不到5個月，就能得到中國共產黨的青睞與肯定，柯吸附怎麼拿麼厲害！ 節目的來賓中時電子報社長賴岳謙更是直接表明柯文哲應該會把票投給韓國瑜，不會希望蔡英文當選。賴岳謙曾擔任過北市府兩岸小組，是知名的統派親柯人士，他的發言可信度應該不低。而央視在這個時間點大力吹捧柯文哲與民眾黨到底是幫忙還是扯後腿呢？我想這真的值得我們觀察。

代表中國官方立場的央視政論節目- CCTV海峽兩岸，在昨天的節目中大談柯文哲跟台灣民眾黨將成為台灣立法院的關鍵少數政黨。（youtube截圖）

盟友一一背離

由於柯文哲的不可預測性與誠信備受質疑，讓曾經的盟（ㄐ一ㄣ）友（ㄓㄨˇ）郭台銘已經多次正式公開表態呼籲大家把政黨票投給親民黨。柯文哲在總統初選後，再一次遭到郭總裁的抽單背離，這種對柯粉來說真心換絕情的結果對真軍而言其實完全不意外，因為兩人從頭到尾都是沒有互信基礎，而郭董也很清楚，像柯文哲這種利用完別人就翻臉的性格是不可能與人結盟合作的。

由於柯文哲的不可預測性與誠信備受質疑，讓曾經的盟（ㄐ一ㄣ）友（ㄓㄨˇ）郭台銘已經多次正式公開表態呼籲大家把政黨票投給親民黨。（資料照）

選舉造勢冷清全因被看破手腳

柯文哲想重回2018市長選舉熱度必然是白日做夢，先不看總統大選中小黨會被邊緣化的事實，再者民眾黨空洞又教條式的政策與價值宣傳也吸引不到任何支持，最糟糕的是，他乃至於他的團隊一直用來檢視他人的高標準，自己卻是沒有一件能做到的，而且還不容許任何的質疑。

柯文哲曾批評韓國瑜什麼都沒做，選總統對市政影響最小，但從第二任開始就荒廢市政在投入在選舉中的他，論表現跟另外一位剛當選三個月就宣布選總統的其實是半斤八兩。另外看看這次的烏龍爆料，突然想到當年我們喜歡寫小故事的柯太太陳佩琪醫師，就是因為三立在2018討論他腦公仔監察院的財產申報，7pupu的狀告三立。這件事前陣子還被他的腦公拿出來說嘴呢。夫婦性格皆是如此一致，實可謂政壇佳（ㄅㄟ）話（ㄐㄩˋ）啊！

最後，越接近選舉柯文哲的動作越難看，市長任期當了一年，2020選舉也還沒結束就已經在喊四年後換我來。依照柯文哲崩壞的速度，2024柯文哲必然不是有力的競爭者。

本文經授權轉載自全面真軍 柯文哲的最後反撲以及投機的極致！

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