自由開講》連李鴻源都支持阮昭雄 木柵的中間選民也想要改變了！

◎黃亦庭

我是台北市的中間選民，有點偏藍，十幾年前移民到木柵工作生活，生活圈幾乎都挺藍營，可是，現在連韓國瑜國政顧問團副總召李鴻源都拍了影片，支持民進黨立委候選人阮昭雄，我也在住家附近巷口看到阮昭雄掛上「這次立委換人做看看」布條，非常有感，我其實對現任立委賴士葆個人沒有厭惡，但是這次我要投給阮昭雄，希望選區立委能換心血，讓我們這裡真的能有所改變。

韓國瑜國政顧問團副總召李鴻源，現身民進黨立委候選人阮昭雄的影片。（擷取自阮昭雄臉書）

這次要換人當立委的原因如下，首先，最近台北市舉辦政見發表會，企圖連任的文山立委賴士葆竟然沒有出席，不願分享他過去的政績，真是匪夷所思，我第一個念頭就是他根本沒有做事，所以沒有政績不敢出席，不然就是故意要逃避選民的監督，不願面對選民的課責，問題是，他是選地區的立委，不是不分區的立委候選人，國民黨竟然有如此傲慢自大的立委，我真的投不下去。

第二，我翻了這次立委選舉公報，細讀賴士葆這位大立委的政見，卻發現到他所提的政見，連一條選區內的相關政見都沒有，真的都沒有！我真的感到不可思議，為何一位選區立委，可以不用提自己對選區的願景、以及理想呢，卻因為選區結構問題，幾乎自以為躺著選就會贏，這樣的立委對文山、南中正的選民，難道公平嗎？難道這樣的立委人選及格嗎？我覺得超不適格！

第三，接續第二點，我們文山人長久以來，一直盼望有一條便捷的捷運路線能夠通車，減少上下班的大塞車問題，可是賴大立委卻置之不理，導致通車日遙遙無期，不只如此，更過分的是，聽說他還阻擋這條路線的建設經費，但因為捷運最近通過核定後，賴大委員卻拿來當自己政績邀功，真是有夠誇張，我看見的真相是，選舉公報上，他沒列入推動捷運路線的相關說明，我對賴士葆的表現非常心灰意冷，文山的捷運如果要有真正後續，未來要交給新的立委，才有機會推動。

我翻了這次立委選舉公報，細讀賴士葆這位大立委的政見，卻發現到他所提的政見，連一條選區內的相關政見都沒有，真的都沒有！（資料照）

第四，賴大委員最近路口掛上新布條，引述新聞稱「賴士葆嚴審預算/捍衛你的血汗錢、媒體報導賴士葆第一名」。這本來是美事，卻非常奇怪，本想查證，剛好我也看了另一位候選人阮昭雄的臉書有說明，原來新聞寫賴士葆調整預算317億4074萬，佔財政委員會調整預算766億中的41.43%，拿下第一，事實上，所謂調整預算，其實都是增列歲入，賴士葆自稱嚴格監督預算，或是嚴審人民的血汗錢、把關看緊人民荷包等云云，原來都是謊話連篇，一個布條說明了一切，讓我徹底對賴士葆失望了。

第五，市議員李慶元說，賴士葆的戶籍一直掛名在文山，可是賴大立委住的地方是新北市新店郊區，如果連自己的選區都不住，我很想問，沒有住選區的委員，真的知道當地居民的需求嗎？我覺得不太可能。還有賴士葆要「九二共識拼經濟」，可是現在九二共識不就是一國兩制嗎？陸委會民調指有9成民眾不贊成中共「一國兩制」主張，賴士葆難道不知道九二共識是一國兩制嗎，竟能昧著良心呢，看到香港人與當地警察衝突流血場面，我已經不敢相信九二共識了，以上這幾點就是中間選民有點偏藍的我，不能投給賴士葆的主要原因。

（台北上班族、木柵居民）

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