胡，怎麼說》3張選票挺台灣連過5關！

0111，台灣必須過5關，這一天，我們一起用3張選票挺台灣！即使關關難過，一定能關關皆過！

第1關，總統大選關。綠營3號蔡英文，泛藍1號宋楚瑜、2號韓國瑜。第1張選票挺3號蔡英文，讓最能保護台灣、守護民主自由的蔡英文勝出，就是挺台灣過第1關！

第1張選票挺3號蔡英文，讓最能保護台灣、守護民主自由的蔡英文勝出，就是挺台灣過第1關！（圖擷取自蔡英文臉書粉絲專頁）





第2關，區域立委關。包括73席區域立委、6席原住民立委，這是國會多數屬誰的激戰區，每一區、每一席的勝負都十分關鍵。第2張選票，請以「台灣優先」為念，投給最有機會勝選的那位綠營立委候選人（含無黨籍的林旭佐、洪慈庸等），挺台灣再過一關！

第2張選票，請以「台灣優先」為念，投給最有機會勝選的那位綠營立委候選人（含無黨籍的林旭佐、洪慈庸等），挺台灣再過一關！（資料照）

第3關，全國不分區立委關。得票率過5%的政黨，依得票率高低分配34席立委。這次有19個政黨參選，依政治主張屬性，送中、親中、泛藍是一路，包括國民黨、親民黨、民眾黨、新黨等；保台、反送中，泛綠是一路，包括民進黨、基進黨、綠黨、時力等。第3張選票，挺台灣就投泛綠政黨，再從泛綠陣營選一個黨投下去，挺台灣過第3關。

第4關，總統大選得票率關。台灣要過關，爭取連任的蔡英文不但要勝選，更要贏的漂亮，得票率不但要過半，勝過宋、韓的總合，更以6成以上得票率過第4關。讓我們一起用選票告訴中國及全世界，台灣就是台灣，不屬中國，更不是中華人民共和國的一部分！同時以選票告訴泛藍政黨，你們親中舔共的路線大錯特錯，再不知反省悔改，將被選民丟進歷史的垃圾筒！

讓我們一起用選票告訴中國及全世界，台灣就是台灣，不屬中國，更不是中華人民共和國的一部分！圖為：無黨籍立委林昶佐、洪慈庸、台灣基進立委候選人陳柏惟（資料照）

第5關，總統勝選加國會多數關。蔡英文獲高得票率勝選連任，在立法院總席次113席中，泛綠陣營不但須拿下過半的57席，最好合計有65席到75席的穩定多數，以穩定台灣的大局，守護台灣的自由民主。

登高山，必須一步一步的走上去，沒有一步一步，就沒法登上高山；0111大選過5關，必須一票一票累積，沒有你的一票一票，台灣就沒法過5關，甚至因太多的你不投票，造成台灣沉陷、民主失落的不測之禍！

0111，讓我們一起用3張選票，挺台灣過5關！

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