全面真軍》國殤、爆言與暫停選舉活動：黃金週後的選戰與柯韓

大家必須要記住，柯文哲做事只為自己個人的利益以及權勢，柯文哲原本就是帶出韓國瑜的那個人，柯文哲就是有頭髮的韓國瑜、韓國瑜就是比較不會考試的柯文哲？！

全面真軍

2020年1月2號，臺灣發生黑鷹直升機迫降未果造成八名英勇的將士殉職，對國家來說是痛失干城，對一般人而言則是椎心之痛。在總統大選前一週發生了這樣令人遺憾的事件對於選舉肯定會有巨大的影響，尤其是已經進入選舉前十天，選民已經不會再看到任何的數字，我們始終認為，在判斷選舉的風向上除了「數字」之外，各陣營對於事件的反應一定也會是重要的依據。

﻿2020年1月2號，臺灣發生黑鷹直升機迫降未果造成八名英勇的將士殉職，對國家來說是痛失干城，對一般人而言則是椎心之痛。（資料照）

暫停選舉活動落後的人比較著急

黑鷹事件發生後，各個陣營都宣布了暫時停止選舉活動。民進黨暫停三天、國民黨暫停兩天、時代力量、民眾黨都是暫停一天。對於各陣營而言，面對到這樣的事故選擇暫停選舉活動無論於情於理於功利考量上都是必然的狀況。然而就時代力量、民眾黨而言，這兩個政黨沒有總統候選人，又都是「一人政黨」，而黃國昌與柯文哲到了這兩週才開始大規模選舉活動，少一天宣傳就是很嚴重的事情，因此時代跟民眾黨必須盡速回到選舉。

對民進黨而言，身為執政黨這個時候最重要的事情就是展現出危機處理能力，要安穩住國家、要團結人民、要弔念喪者、要關懷傷者。如果這些事情做不好，就算辦十場晚會也是沒有意義的。因此民進黨選擇停止競選活動三天，黃金週末用全力做好自己該做的事情。國民黨沒有放過選前的黃金週，在週六就恢復選舉行程，國民黨或韓國瑜都不是以好整以暇的方式面對這個情形。

黑鷹事件後選舉步調將會改變

黑鷹事件是國殤，也是國人心中的痛。原本各陣營都打算再黃金週末追擊，民進黨打算在立委的膠著選區能往前進、時代力量及民眾黨都打算提升票源，但是這個事件發生了，各個陣黨都很難再以高度激昂、高度刺激選民情緒的方式推進戰局。我們認為，如果沒有重量級事件再發生，選舉已經進入收官階段，立委部分各陣營已經很難再大幅度的推進。

我們絕對不希望看到任何的大事件發生，若沒有大事件發生，現在對民進黨而言首要的課題就是大力的催高投票率，特別是年輕人的投票率。這個選舉中韓國瑜的鋼鐵韓粉或是國民黨的鐵藍軍、反年改大軍、恐同部隊，這些人都是無論如何都會出來投票的人。反觀蔡英文想要獲勝，必須要年輕人大量的票源挹注，你我都是年輕人，看看身邊的朋友就知道年輕人返鄉投票的困難度。對民進黨而言，這必然是重中之重。

柯文哲在這個事件中醜態盡出

這個事件中藍綠兩黨在第一時間都還算把持得住，沒有做出甚麼失格或大扣分的發言，然而柯文哲就不是這樣了。柯文哲在1月2日下午酸溜溜的說：「民進黨停止競選活動是因有『執政優勢』」，這句話說出來本身就非常失格，在國殤之際，柯文哲擺明了就是只在乎選舉，更在乎自己「吃虧」了，醜態盡顯。而郭台銘在臉書上表明了支持親民黨，這件事情對於貼郭貼緊緊的柯文哲來說，無疑是重大傷害。

柯文哲在1月2日下午酸溜溜的說：「民進黨停止競選活動是因有『執政優勢』」，這句話說出來本身就非常失格，在國殤之際，柯文哲擺明了就是只在乎選舉，更在乎自己「吃虧」了，醜態盡顯。（資料照）

更令人咋舌的是，柯文哲說：「蔡英文宣布暫停競選活動，總統府秘書長陳菊與副總統候選人賴清德仍持續跑行程。」這個發言隨即被民進黨打臉，根本沒有這回事。對此，柯文哲居然回答出了一個匪夷所思的答案：「民眾黨團隊不會無緣無故造謠，還表示他所做出的指控，消息來源是政論節目，名嘴張友驊說的。如果看政論節目還要查證，這個國家出了問題。」

這段話中透露出了幾個訊息：1.柯文哲跟陳佩琪經常在說名嘴造謠，但是柯文哲可以只看政論節目名嘴說話就毫無查證直接指控他人。2.柯文哲看的政治節目、柯文哲信賴的政治節目是中天的新聞龍捲風，柯文哲認為看中天的政治龍捲風就是正確。民眾黨的支持者就是柯文哲的支持者，柯文哲的支持者中應該多數都對中天充滿質疑或不滿，這種人間失格等級的發言對柯文哲是傷害。

至於柯文哲對於「軍隊國家化的不理解」、「蔡英文對軍人沒多好」這些毫無營養的發言，完完全全的顯示柯文哲急了，柯文哲不但急而且憤怒。郭台銘一個表態挺親民黨，柯文哲發現自己台中造勢的狀況相當不理想，以及柯文哲在掃街時也不太熱絡。甚至向來自豪的空戰，粉專狀況不理想、在PTT上也沒有之前的所向披靡。柯文哲請假輔選做的零零落落，追根究柢應該是團隊的能力出了問題、柯文哲本人的人設已經不是那個直白的阿北，而是個酸言酸語的，親戚中最討人厭的那種老伯。

韓國瑜持續爆言讓自己陷入尷尬

事件發生後泛藍名嘴就說出了「站街頭，摔山頭」的驚悚發言（真軍拒絕打出全文，太噁心）。韓國瑜恢復選舉後，台南造勢場的麥克風手某議員居然說出：「他們（指民進黨）全國聯合同一時間在路口拜票，就造成國軍軍機失事」這種毫無水平的發言。但這些發言都不是國民黨的候選人或主席所說，還有辯解的空間。

然而韓國瑜在1月5日的造勢中立刻開始爆言，首先他在桃園說：「我們的國運也不昌隆，到底是怎麼回事？台灣到底是得罪誰了？台灣是中邪了嗎？台灣是生病了？」說出這種等級的話，讓人懷疑韓國瑜到底是喝醉了呢？還是還沒有喝呢？隨即韓國瑜又在新北說出了：「好死不死，我前面正好坐一個女孩子，我每天看她又白又漂亮的小腿，看完之後成績就一落千丈，從全校最好的班級，掉到國三的放牛班。」真軍不是什麼道學先生，但能夠在總統造勢場合，數萬人的面前公然的大聲說出自己的意淫，難怪隔壁的柯志恩一臉尷尬，深感崩潰。

國民黨的周邊人士做出了不洽當的發言，國民黨的總統候選人一天下來更是爆炸性言論不斷，韓國瑜的狀況越來越尷尬。韓國瑜再來最主要的競選活動，1月9日在凱道進行北部的選前之夜，1月10號回到高雄進行選前之夜，韓國瑜在那之前還會說出多可怕的話，我們拭目以待。

韓國瑜在新北說：「好死不死，我前面正好坐一個女孩子，我每天看她又白又漂亮的小腿，看完之後成績就一落千丈，從全校最好的班級，掉到國三的放牛班。」真軍不是什麼道學先生，但能夠在總統造勢場合，數萬人的面前公然的大聲說出自己的意淫，難怪隔壁的柯志恩一臉尷尬，深感崩潰。（臉書截圖）

最後五天要來了我們該知道些甚麼

進入2020新年的第一個工作日就發生不幸的國難，讓選戰迅速冷卻，這個情況對落後者當然極為不利，因為已經是拉近差距的最後關頭，這時候貿然出手攻擊對手都會不慎失言引火自焚。但是反過來說，這也幫助韓陣營能短暫脫離延燒多日始終說不清楚的「與王小姐出國」、「六百萬金流」等接踵而來的檢驗。韓國瑜躲開了上週的壹週刊，這週的壹週刊會不會再給韓國瑜重重的一擊？真軍期待。韓國瑜會不會說出更讓人作嘔、更加噁心的發言？真軍拭目以待。

韓國瑜無庸置疑是我國總統直選以來，素質最低落、說話最誇張的候選人，然而這是不是代表韓國瑜會因此絕對敗選？國民黨這次的不分區名單應該也是不分區立委出現以來國民黨最差的一次，然而這是不是代表國民黨立委會選得不好？以上兩個問題，真軍都持保留態度。如果年輕人的投票狀況不佳，我們就會讓最爛的總統候選人出線；如果我們沒有死命的回家投票，我們就會讓國民黨在立院把所有的改革變不見。剩下五天，把韓國瑜的誇張言論給你身旁的朋友看，然後跟他們說如果沒有天大地大的事情，又不回家投票，你/妳就是韓粉。

最後五天，柯文哲已經連續失言不斷，也發現自己被郭台銘背棄、人氣不如想像，自私如柯文哲，應該想要把自己所稱的「最大核彈」搬上檯面。還記得那句「最後一秒說，大家支持韓國瑜」嗎？柯文哲應該心心念念在考慮這件事情。最後，柯文哲做事只為自己個人的利益以及權勢，大家必須要記住，柯文哲原本就是帶出韓國瑜的那個人，柯文哲就是有頭髮的韓國瑜、韓國瑜就是比較不會考試的柯文哲。

本文經授權轉載自全面真軍 國殤、爆言與暫停選舉活動：黃金週後的選戰與柯韓

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