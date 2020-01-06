一路向南》從泰國簽證風波看中泰台三角關係（中）

泰國之所以出現韓國瑜口中所謂「瞧不起台灣」的行為，並不是因為蔡英文政府這三年半以來執政的失敗，反而是泰國執政黨表現不佳，民意支持度直落，因而希望透過打壓台灣以拉攏中國，來協助改善國內經濟情勢並鞏固國內政情。

陳尚懋／佛光大學公共事務學系兼南向辦公室主任

續上篇

韓國瑜在中華民國第15任總統選舉唯一一場的辯論會中，再度提及因為蔡英文政府執政不力，許多周邊國家都瞧不起台灣，這次雖然未點名泰國，但我還是對號入座來分析一下，泰國最近「瞧不起台灣」的行為是因為蔡英文政府執政不佳？還是因為中國的打壓？

在上一篇文章中，我主要認為泰國簽證事件是因泰國執政聯盟表現不佳，因此希望透過打壓台灣以拉攏中國，進而在中國協助下發展國內經濟來穩定政局。本篇文章中，我將從同樣的角度進行更深入的分析。

2014年5月22日泰國發生軍事政變，當時的陸軍總司令巴育推翻盈拉政府，並自己擔任總理一職，維持軍事高壓統治。其記取先前2006年軍事政變後，軍方過早還政於民的失敗經驗，刻意拉長了在位時間，並從政治與經濟兩方面的棍子與胡蘿蔔策略著手，希望可以透過選舉的民主程序繼續執政。

首先，在政治方面的棍子策略，厲行高壓統治，壓抑民間反對聲浪，並於掌權後進行制訂新憲工作，然這部憲法卻賦予軍方控制國會以及總理職位的權力。其次，在經濟方面的胡蘿蔔策略，於2017年提出泰國4.0和東部經濟走廊（Eastern Economic Corridor, EEC）計畫，希望以二十年的時間提升泰國的總體競爭力與經濟發展。在兩手策略之下，營造出軍政府執政下「政治穩定、經濟繁榮」的形象，改變泰國民眾對於軍方只會「拚政治」的錯誤印象，支持軍政府繼續執政。

2014年5月22日泰國發生軍事政變，當時的陸軍總司令巴育推翻盈拉政府，並自己擔任總理一職，維持軍事高壓統治並刻意拉長在位時間，從政治與經濟兩方面的棍子與胡蘿蔔策略著手，希望可以透過選舉的民主程序繼續執政。（EPA）

但去年（2019）3月24日的大選結果出爐，雖然以軍方為主的公民力量黨順利掌握過半席次籌組聯合內閣，也只比國會（眾議院）過半席次多3席而已，僅有254席，包括：公民力量黨116席、民主黨53席、泰自豪黨51席、泰國發展黨10席、泰國全民聯盟5席、國家發展黨3席、泰國地方力量黨3席、保護森林黨2席、大眾力量黨1席，另外還有10個小型政黨各貢獻1席，共19個政黨所組成。至於落敗的民主陣線七個政黨的席次加總則有246席，分別是：為泰黨136席、未來前進黨81席、自由合泰黨10席、國家公民黨7席、新經濟黨6席、為國黨5席、泰國家力量黨1席。朝野聯盟的實力在伯仲之間。

公民力量黨雖然成功聯合其他18個政黨組成聯合內閣，但在選後執政初期就面臨到政治與經濟兩方面的不利狀況，首先政治方面，在新政府宣誓就職沒多久，今年8月份時，就有五個小型政黨表示未受重視將退出執政聯盟，如此讓執政聯盟的下議員席次下降至249席，未達到過半席次，且只比在野聯盟多3席，只要再有執政聯盟中3個小黨退出，或是1或2個小黨轉換陣營，執政聯盟就面臨瓦解。同時領導執政聯盟的公民力量黨也表示政黨內部溝通出現問題，存在不穩定的因素。

聯合內閣除了在政治方面表現不佳之外，在經濟方面，受到泰銖漲勢以及中美貿易戰的影響，預計2019年泰國出口將呈現負成長。同時強勢泰銖也造成國外觀光客止步，觀光業將會拖累原本已經雪上加霜的泰國經濟，2019年的泰國經濟成長率不斷下修至2.6%左右。加上在泰國4.0與東部經濟走廊扮演重要角色的中泰高鐵後續簽約不順利，這些因素加總都使得泰國民眾對於聯合內閣的施政信心跌落谷底。

去年3月24日的大選結果出爐，雖然以軍方為主的公民力量黨順利掌握過半席次籌組聯合內閣，也只比國會（眾議院）過半席次多3席，落敗的民主陣線七個政黨的席次加總則有246席，朝野聯盟的實力在伯仲之間。圖為為泰黨支持群眾。（AFP）

根據最新的調查顯示，泰國民眾有31.42%的比例希望由未來前進黨黨魁塔納通出任總理，而現任的巴育總理則只有23.74%的支持。而在支持的政黨方面，30.27%的民眾選擇未來前進黨，19.95%選擇為泰黨，兩黨加起來有過半的支持率，相對只有16.69%的民眾選擇公民力量黨。未來前進黨在民意支持下，順勢於12月14日在曼谷市區舉行大規模的快閃集會活動，過程和平成功。

如此政局的演變也讓執政的巴育總理倍感壓力，透過兩方面的作法來穩定政局，首先是透過打壓台灣拉攏中國，形成韓國瑜口中的「瞧不起台灣」。

2019年台泰產業論壇8月20日在曼谷盛大登場，該論壇由論壇由中華民國全國工業總會與泰國工業院共同主辦，會中雙方簽訂七個備忘錄，涵蓋領域包括：食品機械、智慧紡織、智慧城市等，泰方表示希望台灣的廠商可以大力支持泰國4.0與東部經濟走廊計畫。經濟部工業局系統整合推動計畫辦公室（SIPA）也藉著此次機會，帶領8家台灣廠商參加東協智慧城市國際研討與展覽會，但卻在開幕儀式後發生泰國政府受中國抗議台灣館名上有「經濟部」字樣，強行拆除台灣館招牌的憾事。經濟部當下向主辦單位表達不滿與最嚴正的抗議後憤而離場，駐泰代表處表示除將持續與泰方抗議與溝通之外，也呼籲中國勿再打壓與干涉台泰發展經貿與科技實質關係，傷害各方利益及台灣人民情感。

其次則是持續打壓反中的反對陣營。泰國政壇新星未來前進黨的黨魁塔納通與秘書長比亞卜在3月選後不久即雙雙收到法院傳票，被控煽動叛亂罪、協助潛逃罪與非法集會等罪名。

爾後泰國憲法法庭於5月23日一致決議，塔納通違反憲法規定而持有媒體股份，暫停其議員資格。泰國憲法法庭更進一步針對塔納通與未來前進黨之間的借貸關係，以及意圖推翻君主立憲體制等兩案進行審理，若案件成立的話，未來前進黨將面臨解散的命運。

泰國憲法法庭於去年5月23日一致決議，塔納通違反憲法規定而持有媒體股份，暫停其議員資格。泰國憲法法庭更進一步針對塔納通與未來前進黨之間的借貸關係，以及意圖推翻君主立憲體制等兩案進行審理，若案件成立的話，未來前進黨將面臨解散的命運。（REUTERS）

泰國政府除了配合中國打壓台灣之外，中國政府也很配合泰國政府打壓反對陣營。塔納通在10月初經由經濟學人的邀請，前往香港參加open Future Forum，並與香港眾志秘書長黃之鋒進行交流，不料竟引來中國駐泰大使館特別選在10月10日雙十節時，於官方臉書及網站以中泰文雙語發表「駐泰國使館發言人談香港禁止蒙面規則及近期局勢」，其中特別提到「泰國個別政客公然與『港獨』份子接觸，為其張目，這是極其錯誤和不負責任的。中方希望有關人士認清香港問題的本質，謹言慎行，多做些有利維護中泰友好的事」。

未來前進黨在大選前即表明反中的立場，與台灣維持友好關係，並派人來台拜會政務委員唐鳳進行經驗學習。選後該黨也於九月下旬組團前來台灣進行參訪，共有五位該黨國會議員以及有意參選暖武里府地方首長候選人，針對台灣水利、防災、資安、捷運等設施進行參訪，並拜會相關政府部門以及立法委員。無獨有偶，上次泰國大選為泰黨總理候選人差察，也選擇在十二月下旬前來台灣進行參訪，由於其身為前交通部長並宣布將投入曼谷市長選舉，台灣的交通建設是他此行主要目的，參觀包括：淡水輕軌、智慧停車系統、資源回收、台灣高鐵探索館等，同時也與政委唐鳳會面，針對社會創新進行探討。

泰國在3月大選之後對台關係方面，呈現出執政冷、在野熱的現象。泰國之所以出現韓國瑜口中所謂「瞧不起台灣」的行為，並不是因為蔡英文政府這三年半以來執政的失敗，反而是泰國執政黨表現不佳，民意支持度直落，因而希望透過打壓台灣以拉攏中國，來協助改善國內經濟情勢並鞏固國內政情。反觀泰國兩大在野黨：為泰黨與未來前進黨在選前與選後紛紛前往台灣取經，其中有意更上層樓的政治人物也都將台灣經驗視為重要的學習課題。所以到底這是泰國瞧不起台灣？還是執政失敗的泰國執政黨拉中打台？

台灣的政治人物與民眾也必須要搞清楚，在中國壓力下打壓台灣與瞧不起台灣可是兩回事啊！

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