自由開講》為自己也為下一代，去投台灣一票

宇清

一位香港出生，在北美長大的親友，月前買了機票，計劃本月下旬要從美國先飛加拿大，再到香港過春節。但日前問我：可不可以跟他先飛到台灣，再從台灣買票飛香港？

他後來解釋：因與數位在香港的示威者有連繫，怕被共諜盯上。現在還在北美的他，連在公共場所，只要有男性逗留在他附近，他就懷疑是不是共諜。因為在香港，大家已經被嚴格監視；他最後取消到香港的行程，因為他若去了，入住的旅館會曝光，而港人不知已有多少是被自殺或被失蹤的，他不想冒這個險。

中共草菅人命，從反送中事件可以看得一清二楚。幸好國際社會關注且譴責他們以武力對待年輕港人，不然他們會更加強硬、暴虐。（路透）

2007年筆者到香港時，友人說，從1997年回歸後，大批大陸人進到香港，讓香港變得很亂、治安變差。近日問起旅美港人，送中條款不是已撤案了，為何還繼續有示威遊行？又為何參加者大多是年輕人？

他說，除了反送中之外，經濟是另一大因素。因為大陸人將他們的經濟搞得很亂，讓很多港人找不到工作，只好到大陸謀生，且又把香港的房價炒得很高，讓一般人更買不起房子。而「一國兩制五十年不變」的大限一到（2047年），最受到影響的就會是這些年輕人。所以他們是為了他們的現況及將來而走上街頭。

親愛的台灣鄉親，夜深人靜時，請理智地想一想，先不說韓國瑜的私德如何，韓及國民黨鐵了心要靠陸客及農產品銷售到大陸來救經濟，屆時台灣經濟豈不是又要受中國控制了嗎？

我們可以跟中國有貿易往來，但絕不能依賴任何單一的國家！再說，這世界上，有那個國家動不動就威脅要以武力「統一」台灣？

中共草菅人命，從反送中事件可以看得一清二楚。幸好國際社會都在關注，且譴責他們以武力對待年輕港人，不然他們會更加強硬、暴虐。

中國間諜在先進國家到處竊取高科技的商業機密，包括台灣的科技業。若是選錯人上位，我們的國防機密將輕易外流給中國，這樣台灣會有安全嗎？世界先進國家都在看著台灣這場選舉，台灣人能不能、敢不敢，用選票告訴中共，我們是一個民主、自由、法治的獨立國家？

所以不要以眼前短暫的小利益為考量，眼光要放遠，為自己也為下一代的將來，去投台灣一票！

（生技研究人員）

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