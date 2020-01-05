自由開講》毫無格調的唐湘龍

◎翁達瑞

參謀總長沈一鳴搭乘直升機遇難。原本預定街頭拜票的蔡英文，隨即暫停所有競選活動，其他政黨也跟進。當國人為沈一鳴總長哀悼時，媒體人唐湘龍卻用莫須有的罪名，在電視上指控：「蔡英文站街頭，沈一鳴摔山頭！」唐湘龍的用語低劣，毫無格調可言。

國軍2日發生黑鷹直升機墜毀事件，當國人為沈一鳴總長哀悼時，媒體人唐湘龍卻用莫須有的罪名，在電視上指控：「蔡英文站街頭，沈一鳴摔山頭！」唐湘龍的用語低劣，毫無格調可言。（youtube 截圖）

他這段發言至少犯了七條媒體人的戒律：

一、捏造事實：在獲知沈一鳴總長遇難後，蔡英文隨即取消當天的街頭拜票活動。唐湘龍竟然捏造事實，指控沈一鳴總長遇難後，蔡英文仍然繼續在街頭拜票。

二、無事生非：蔡英文街頭拜票與沈一鳴總長遇難，是不相干的兩個獨立事件。唐湘龍卻無事生非，企圖在兩者間建立一個因果關係，抹黑蔡英文為了拚選舉，導致沈一鳴總長的遇難。

三、小題大作：街頭拜票是選舉常見的活動。沈一鳴總長遇難當天，在街頭拜票的候選人可謂數以百計。唐湘龍卻小題大作，把一個尋常的競選活動，拿來當作醜化蔡英文的藉口。

四、傷口撒鹽：沈一鳴總長的遇難，是家屬難以彌補的損失。唐湘龍卻毫無同理心，竟然用「沈一鳴摔山頭」這種聳動的字眼，在家屬的傷口上撒鹽巴。

五、消費悲劇：沈一鳴總長的遇難是整個國家的損失，不應被任何黨派拿來選舉炒作。在舉國上下一片哀弔聲中，唐湘龍竟然還有心思消費這場悲劇，企圖左右總統的選情。

六、明知故犯：媒體人的言論有界線；身為資深媒體人的唐湘龍也清楚知道這個界線。儘管發言前坦承此時談選舉「噬血」，唐湘龍仍然明知故犯，堅持要灑狗血。

七、不知檢討：唐湘龍的發言引來一片罵聲，但他反而加碼演出，用「國軍不如網軍」暗批蔡政府操縱輿論，疏於照顧軍人。唐湘龍完全不知自我檢討，繼續賣弄文字攻擊蔡英文。

在短短的一段發言，唐湘龍違反了七條媒體人的戒律：捏造事實、無事生非、小題大作、傷口撒鹽、消費悲劇、明知故犯、不知檢討。這個人繼續持有麥克風，是台灣社會的集體恥辱。提供唐湘龍舞台的媒體、受到唐湘龍支持的政黨，以及聽閱唐湘龍評論的民眾，要一起唾棄這種毫無格調的媒體人。

（美國大學教授）

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