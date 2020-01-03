自由限時批》國安大事須落實執法彌勵民心

董森霖

沈一鳴參謀總長等將士不幸遭遇空難殉職，震驚國際主流媒體，紛相報導，國人莫不感到痛憾。駐台的AIT亦下半旗，美參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）發表聲明致哀，總統蔡英文更下令降半旗三天，並追晉沈總長晉升一級上將，另指示台北賓館設置追思會場，開放民眾向殉職的八位將士致意。

而在此時此刻，就是國安大事發生時，亦必須依國安五法及反滲透法落實執行，以維護國安，安定民心，絕不容對岸勾串境內同路人乘機興亂，例如造謠、假新聞生事者破壞大選！

其實，行車走馬三分險。墜機事件的真相，只有待全面調查才能評斷。國防部在今天上午10時40分已證實尋獲黑盒子，刻正送交運安會判讀中，有關事件其他諸多疑點，亦須賴專業逐一釐清。畢竟如此重要又攸關台美軍事合作的高級將領驟逝，不只是直升機維修與安全檢視、檢修品質與專業維護訓練問題，亦關乎保護高級將領（官員）安全不足的問題。不僅是機組調配或高階將領須否搭乘直升機，而是應如何加强其個人安全問題。

須知中共搞滲透、財色收買、破壞等，還有暗殺行動計畫配合，對象絕不只限於元首，還有重點關鍵人物，在在不可掉以輕心！

參謀總長沈一鳴殉職，總統蔡英文（中）今（3日）上午十時將在總統府內召集軍事將領及國安會幕僚，召開「國防軍事會談」，掌握國安並穩定軍心。（資料照）

事實上，在2017年十月初，美國智庫「2049計劃室」（Project 2049 Institute）研究員易思安（Ian Easton），就在《中國侵略威脅》著述中揭露，中共已擬定2020攻台祕密計畫，引發議論；後又透露，解放軍不排除暗殺台灣高階領導人等，即所謂的「斬首行動」。當時時力立委徐永明就曾呼籲國內政治人物別太天真，應强化國安體系云云。

反觀習大大和國台辦至今，仍未改變文攻武嚇手法，並於去、今年的元旦一再強調推行「一國兩制」台灣方案，且協同台灣境內的韓郭宋馬吳及國民黨立委，口俓一致反對「反滲透法」通過，不難證明中共對台併吞的野心，可說手段無所不用其極。而「境內同路人」如此配合北京統戰愚弄民眾，簡直令人匪夷所思！

針對台灣立法院通過反滲透法，連美國國務院都立即表示歡迎支持，「鼓勵兩岸進行建設性對話，以謀取長遠利益，並為持續的和平與穩定奠定基礎。」陸委會主委陳明通亦表示，反滲透法只是反滲透，不反兩岸交流，足見北京的狼子野心。

總統蔡英文今天一早赴三總探視傷者，並前往靈堂上香、慰問罹難者家屬，隨即回到總統府內召開「國防軍事會談」，聽取國防部簡報，俾掌握國防安全概況。讓台灣持續處在安全狀態，同時利用軍事會談，向國軍弟兄傳達慰勉之意，感謝他們為國家的付出。

她說：「從昨天到今天，家屬都是非常哀傷，家人突然不能回家，對他們來說當然是很難承受的事情，從家屬的心情可以看得出來，軍人眷屬承受了很多的負擔，也更讓人體會到軍人很辛苦，他們的家人更辛苦，社會對他們的付出也應該要更珍惜、更感謝。亦強調，後續的撫卹與協助，一定會盡最大力量，讓家屬的生活可以無虞，也要讓他們在心情恢復的過程中可以更順利。」總統臨危不亂、撫慰人心，可圈可點。

至如中國官媒「環球時報」，竟在此時吠言「一旦武統，黑鷹能成為屏障嗎？」果招致台灣民衆極大惡感，咸批沒人性，只剩螂性！

看看香港！當全世界都在慶祝新年時，香港人仍走出來繼續對抗中共獨裁政權，就算是僵局也不退縮，在催淚彈包抄下，103萬人元旦上街大遊行，全球莫不關注和支持。不同以往的是，這次的遊行有超過30個工會響應加入，並在遊行期間大力號召民眾加入職業工會，希望藉此擴大之後發動大罷工的抗爭能量，不屈不撓的爭自由民主精神，令人敬佩，也值得民主台灣借鏡，倍加珍惜和努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法