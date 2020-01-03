伊朗與西亞世界》印度與周邊水域的多國競爭

伊俄中在印度洋的軍事演習，雖帶有「反美集團」的色彩，卻不表示印度傾向反美，但在亞洲水域間排擠美國的勢力終究是成形了，意味著本來就「不諳亞洲水域」的美國介入的空間更形壓縮。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

當印度洋（India Ocean）出現中國、俄國、伊朗的軍事演習時，透露出亞洲局勢持續在轉變中的意涵。伊朗指出「印度洋是世界上相當重要的水域，可連結麻六甲海峽（Strait of Malacca）、荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）、曼達布海峽（Bab al-Mandab Strait），在國際貿易扮演重要角色。」這話確實沒錯，畢竟在上個世代，有個國家汲汲於掌握這些水域－就是「日不落國」英國。但很顯然地，今日英國強盛世代不再，亞洲水域的主導角色也早已非一國可扮演。

大概在17世紀時，英國的東印度公司（East India Company）就進入了波斯灣（Persian Gulf）與印度洋水域。18世紀之後，更廣泛的亞洲海域，包括紅海（Red Sea）、葉門旁的曼達布海峽、阿拉伯海（Arabian Sea）、波斯灣、印度洋、東南亞與東亞水域，都已在英國的影響力之下。印度尤其做為英國在亞洲水域發展的重要基地，若有其他國家勢力試圖滲透印度，英國絕對會想辦法發揮「奴才」精神去保護印度這個「主人」。

中國、俄羅斯和伊朗在阿曼灣舉行聯合海軍演習。（AFP）

首先讓英國緊張的是，18世紀末法國將軍拿破崙（Napoleon Bonaparte）佔領埃及，這對英國來說是晴天霹靂的大事，1801年法軍結束佔領，雖然時間短暫，卻造成亞洲水域局勢變化。法國的目的是為了進入東方，而英國擔憂的是埃及這個連通地中海（Mediterranean Sea）與紅海的重要區域，若成為法國的勢力範圍，肯定連帶東方水域都會受到波及。由於埃及為鄂圖曼的領土，所以英國協助鄂圖曼趕走法軍，美其名為「維護鄂圖曼的主權獨立與領土完整」，同時英國也立即與甫建立的伊朗卡加王朝（Qajar Dynasty）簽訂合作條約以防止法國勢力進入波斯灣。

然而，拿破崙當上法國皇帝後沒多久就失勢，卻不代表英國就此無後顧之憂。在亞洲內陸北方的俄國，於17世紀之後對鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）、伊朗薩法維王朝（Safavid Dynasty）、中亞的汗國都有壓力，只是尚未與在南方海域的英國對峙。當拿破崙的法國不是個「咖」之後，俄國在亞洲的壓力就逐漸突顯出來。於是，歷經俄國與鄂圖曼在黑海（Black Sea）與巴爾幹地區（Balkans）的多次交戰後，英國擔憂鄂圖曼將因此瓦解，俄國也將順勢進入南方水域，這使得英國比以往更賣力維護起「鄂圖曼的主權獨立與領土完整」。而當卡加王朝與阿富汗（Afghanistan）地區的主政者有勢力競爭的衝突時，英國也認為伊朗將會藉著進入阿富汗對南方的印度造成威脅，還質疑是俄國在伊朗背後慫恿。

英國小說家吉卜林（Rudyard Kipling）在《基姆》（Kim）提到的英俄「大賽局」（Great Game），指的便是英俄以印度做為爭奪勢力的重要區塊。其實有些學者認為俄國沒有能力進入印度，「大賽局」可能只是英國的想像。然而，英國當然需要一點「想像」，製造假想敵，才能夠說服與洗腦自己一定要守住印度。1856年鄂圖曼在英法協助下擊敗對俄國的克里米亞戰爭（Crimean War），但同一時期伊朗又與阿富汗發生衝突，英國藉此進軍波斯灣與伊朗南部地區，目的就是為了嚇阻伊朗的行動，隔年1857年英伊簽訂條約，終止了伊朗對阿富汗事務的關注。但同年又出現印度叛亂（Indian Mutiny），英國政府於是直接管理印度，不再經由東印度公司。

1857年，印度因反對東印度公司殖民統治，發動叛變，叛亂平定後，英國政府於是直接管理印度，不再經由東印度公司。（圖：網路）

19世紀中葉，英國可能在此時犯了太歲，才會同時間出現西亞的戰爭與印度叛亂，這些事端當然對英國在亞洲水域的優勢有所影響。但此時的英國實力尚強，鄂圖曼還不致於被俄國瓦解，且行有餘力叫伊朗與印度統統安靜不准動。由上述的歷史脈絡可知，印度是英國心中最軟的那一塊。這時英國的「亞洲觀」沒有別的，關注印度而已。正因為這個區域連結了東亞與西亞的水域，若不能掌握這裡，就無法成就「日不落帝國」（蔡依林也就不會唱〈日不落〉這首歌了）。於是，印度人多次爭取自治或獨立不成，就是因為英國不願放手。第一次世界大戰結束之後，英國死都不讓印度人參與1919年的巴黎和會（Paris Peace Conference）。

英國的氣數在第二次世界大戰之後已盡，美國勢力逐漸提升。但美國過去並沒有在亞洲水域掌握過優勢，當印度脫離英國掌控後，總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）表態反對美蘇冷戰（Cold War）、不願意加入任何一方還承認中共，但美國並沒有能力讓印度改變立場。印度同時也試圖要證明自己是這區域的主人，70年代連核彈試爆這招都用了。到了1979年蘇俄攻打阿富汗時，美國總統卡特（Jimmy Carter）端出「卡特主義」（Carter Doctrine），特別提到不願讓波斯灣受到威脅。直到1980年代的兩伊戰爭（Iran-Iraq War）、以及1990年伊拉克打科威特的波斯灣戰爭（Gulf War）時，美國勢力才深入了波斯灣這個水域，只是都不如以往的英國那樣掌握廣大的亞洲水域。

1979年伊朗革命之後，反美的伊朗新政府成為美國在西亞的敵手，即使往後美國在波斯灣具有軍事影響力，也不代表這水域就是由美國獨霸。到了這個時代，中國勢力逐漸崛起，美國在東亞與太平洋備感壓力，而俄羅斯在歷經蘇俄解體之後又於短時間內復甦，以友善的姿態於西亞再現，成了伊朗的好朋友。儘管美國一直都與印度保持互動，但印度與中國之間也有密切往來，並無意在強權之間選邊站。

現在伊俄中在印度洋的軍事演習，雖帶有「反美集團」的色彩，卻不表示印度傾向反美，但在亞洲水域間排擠美國的勢力終究是成形了，意味著本來就「不諳亞洲水域」的美國介入的空間更形壓縮。下個世代，印度會是誰心中最軟的那塊，我們還不知道，可以肯定的是，美國等西方勢力插足此區域的空間將越來越少。

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