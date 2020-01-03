自由開講》陳立誠打壓綠能的真實原因

王漢銘

傳統核煤包商陳立誠整天把「離岸風電是進貢外商」掛在嘴邊，還把在台灣建置離岸風電描述成是「十惡不赦」、「割地賠款的國恥」。但是，大家不知道的是，事實上台灣的能源多來自進口，且便宜的化石燃料常常是來自於大量的補貼。

以下，就且讓筆者來比較傳統能源和綠能的發電成本現況給讀者聽聽，讓讀者自行判斷究竟哪種能源才是最圖利外商的。

由於綠能的「在地性」可以創造在地就業、永續發展，與傳統核煤電相當不同。圖為第一座試製成功之台灣製造離岸風電水下基礎轉接段。（資料照）

傳統核煤才是進貢外商

在談各種能源之前，大家要先對台灣的能源供給有正確的認知。根據2019年的能源統計手冊，台灣在2018年有高達98%的能源仰賴進口。所以，若從燃料成本的角度來看，台灣除了來自大自然的再生能源外，幾乎百分之百的燃料都是來自國外。另外，根據IMF的報告，台灣每年花約1兆200億在補貼化石燃料。

因此，與其說離岸風電是進貢外商，其實，傳統能源尤其是化石燃料，才更像是在向國外進貢。

另外，根據台電的電價成本公開資訊（圖一），我們可以發現，除了燃料成本高達近6成外，設置發電機組所衍生的利息及折舊成本，以及運維成本，是構成電價成本的另外兩個主要來源。事實上，台灣的核能以及大多數火力機組都是從國外進口來的，而核能機組更是連除役都由外商負責。所以，若要說能扶植台灣國內產業鏈的離岸風電是「圖利外商」，那傳統核煤電就更是一個都跑不掉了。

圖一：發電單位成本結構比較。（資料來源：台灣電力公司）

綠電是在地能源，能創造在地產業

透過上面的描述，相信讀者已經充分了解台灣以核煤電為主的發電成本結構了。那麼讀者可能會想問：那綠電呢？

首先，眾所皆知的是再生能源，由於是以大自然取之不盡、用之不竭的風光等為燃料來源，所以並沒有燃料成本的問題。

再者，談到綠電的設備成本以及運維成本。以離岸風電為例，由於政府僅付費買電，所以有發電才會有支出。在這種情況下，政府也不需要負擔設備以及運維的成本。且由於綠能的「在地性」，所以還可以創造在地就業、永續發展，與傳統的核煤電可以說是相當不同。

同樣以離岸風電為例，過去的傳統發電方式，會花近六成的成本購買國外的化石燃料，扶植別人的產業。但離岸風電則會把六成的錢留在台灣，扶植自己的產業。

陳立誠核煤生意吃飽飽，打壓綠能只為復辟核煤

相信透過上述，讀者已充分了解，綠電與傳統核煤電的發電成本在結構上的差異。那麼，為什麼有些特定人士還是執意要打壓綠電，將其抹黑成圖利外商呢？

其實一切的原因都是利益。

從下面的圖二中我們可以看到，以英國為例，綠電越來越便宜是一項趨勢（筆者按：尤其是離岸風電）。與之相比，核電的成本不僅沒有顯著下降，新核電廠在建置上更是如全球其他正在興建核電廠的國家一樣，遇到追加成本與延長工期等各種問題。

圖二：不同能源的發電成本趨勢。（資料來源：Carbon Brief）

陳立誠長期承包核電、火電相關工程，也是「美國商會」基礎建設委員會主席，稱其為「核煤利益共同體」可說一點都不為過。所以，談到這裡，為何陳立誠要無所不用其極抹黑綠能？其實事實已經再清楚不過了。

因為綠能很明顯的，是未來陳立誠在繼續藉由核煤獲得利益上的絆腳石，因此，先扼殺其於襁褓之中，對陳立誠來說當然是上上策。

（綠電工程師）

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