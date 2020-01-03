全面真軍》荒謬的判決只是縱容惡質媒體橫行

法官不懂台語、在聽力上有著超乎常人的理解、不懂言論自由、不懂新聞自由、將媒體的查證義務跟平衡報導混為一談、甚至將媒體的查證義務轉嫁給閱聽大眾，這種種的因素讓這個判決漏洞百出，甚至有先射箭再畫靶的荒謬情形，不但讓人民無法信服，更是對於我國視聽媒體的傷害。

全面真軍

昨日台灣發生了令人遺憾的事故，只要是台灣人都會感到難過。真軍今日不談選舉，來談談新聞自由以及法院判決。

邱議瑩前年在陳其邁造勢晚會尾聲，在台上用台語喊著「大家無（bô）離開」（大家沒有離開），但遭中天新聞惡意報導為「大家毋好（m̄ hó）離開」（大家不要離開），並且在字幕上寫為通俗使用的「大家麥離開」，惡意曲解為現場已有不少民眾準備離開，因此邱議瑩必須呼喚大家還不要離開，因為晚會還沒結束。還原現場影片，邱議瑩說的是「大家無（bô）離開，大家和其邁做伙拚」，其實是感動現場的群眾在晚會尾聲都還不願意離開，而不是中天報導所述群眾在晚會還沒結束就紛紛離開，因此懇求大家不要離開。

聽得懂台語的人，都能清楚分辨「無（bô）」與「毋好（m̄ hó）」的差別，縱算是後者通常口語時的h音會不發音而唸成「m̄-móo」，但也跟（bô）天差地別，相同的地方只有韻母，其餘無論是聲母（b與m）及音節數（前者為單音節，後者為兩個音節）均不相同，就更別提中天報導的「莫（ mài）」（不要，常被俗寫為「麥」）了。也因此，中天因製作此則假新聞遭NCC裁罰20萬元。

結果在去年12月24日，NCC所為的裁罰處分遭法院撤銷，法院撤銷的理由竟是「邱議瑩所喊出之『大家嘸離開『聽起來確實很像『大家麥離開』之音調，必須要重複多次聆聽細鐸才得以確實分辨。」、「邱議瑩所喊出之『大家嘸離開』聽起來很像『大家麥離開』之音調…足以讓人聯想立法委員邱議瑩在台上面對造勢晚會尚未結束，發生觀眾陸續走離與留下不少空位暨堆疊多張紅色椅子情形，進而喊出很像「大家麥離開」音調之『大家嘸離開』，希望現場觀眾能繼續留下讓晚會活動熱情繼續。」

聽得懂台語的人，都能清楚分辨「無（bô）」與「毋好（m̄ hó）」的差別，縱算是後者通常口語時的h音會不發音而唸成「m̄-móo」，但也跟（bô）天差地別。（圖：網路）

這根本是扯到不知從何開始吐嘈。首先，法官真的有聽影片嗎？如果有的話，「無（bô）」聽成「毋好（m̄ hó）或「m̄-móo」」就算了，怎樣都不可能聽成「莫（ mài）」吧！其次，法官聽不懂台語不要緊，可以找翻譯，甚至可以送鑑定，但是法官竟然是用看圖說故事的「聯想」方式，來「推論」邱議瑩說的「無（bô）」（沒有），其實是「莫（ mài）」（不要）的意思，如此粗糙的事實認定，讓人對於這個判決完全無法信服。

再者，該判決中將中天的查證義務降的非常的低，從中天拍攝畫面到隔日中午為止，中天有12個小時可以查證，但中天並沒有妥善查證。對此法院認為因為後來的新聞也有放民進黨的意見，所以沒有查證問題。這位法官如果連「查證義務」跟「平衡報導」都能混為一談，連新聞自由的ABC都不理解，作成的判決如何使大眾信服？更離譜的是，判決中認為閱聽大眾會透過網路跟其他媒體查證，不會混淆。這位法官甚至將「查證義務」轉嫁到閱聽大眾身上，這豈不是在告訴大家：以後媒體報導前完全可以不用查證，反正人民自己會去估狗嗎？

法官聽不懂台語不要緊，可以找翻譯，甚至可以送鑑定，但是法官竟然是用看圖說故事的「聯想」方式，來「推論」邱議瑩說的「無（bô）」（沒有），其實是「莫（ mài）」（不要）的意思。（翻攝自中天YouTube）

法官不懂台語、在聽力上有著超乎常人的理解、不懂言論自由、不懂新聞自由、將媒體的查證義務跟平衡報導混為一談、甚至將媒體的查證義務轉嫁給閱聽大眾，這種種的因素讓這個判決漏洞百出，甚至有先射箭再畫靶的荒謬情形，不但讓人民無法信服，更是對於我國視聽媒體的傷害。

媒體報導的內容多元，今日是政治議題，明日可能是娛樂議題，甚至是司法議題。面對龐大的媒體巨獸，話語權不足的人根本無力還手。試問今日若被錯誤報導的人是司法人員，法官還會用同樣的標準「善待」中天嗎？在資訊爆炸的現代，身為閱聽者的我們，媒體識讀的素養固然是很重要，但如果作為判斷基礎的法律判決，都可以如此悖離事實，荒腔走板，我們應該如何建立對媒體資訊判讀的正確標準？又如何判斷何者才是正確的資訊呢？

全面真軍對於言論自由非常堅持，也絕對反對「獵巫」式的針對個人批判，但這幾年來的媒體亂象已經讓國人難以忍受，無論是中天電視台的荒謬報導，或者是去年真軍曾經揭露過某傳媒偏頗的社論擇取，都已經顯示我國媒體的歪斜。若法院對類似事件無限制的降低媒體的查證義務，對於虛假報導以個人偏頗的理解寬容該媒體，那麼對言論自由、新聞自由毫無助益。

本文經授權轉載自全面真軍：荒謬的判決只是縱容惡質媒體橫行

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