自由限時批》韓國瑜國際形象掛了，還能「爽」嗎？

杭東

韓國瑜的言行不但在國內備受爭議，現在連國際形象也掛了，影響中華民國民主台灣聲譽至大，畢竟台灣不是一個「民粹」的國家！

美國著名主流媒體《彭博》（Bloomberg）在日前，特別報導了「台灣親中候選人」（Taiwan’s China-Friendly Presidential Contender）韓國瑜，卻以一系列負面的「失態」（gaffes）、「古怪言論」（bizarre comments）形容韓國瑜，可說是集「醜陋」於一身！並強調韓疑似有「厭女」（misogyny）、「種族歧視」（racially derogatory）的過去。

簡言之，韓幾成了「台灣最醜陋的政客」，傳為國際笑譚，讓中華民國民主形象和聲譽受損，堪稱罪莫大焉！

顯然，韓國瑜是在用毛澤東式的「民粹」手段，玩2020大選，以摧殘台灣民主！現連國際民主國家的主流媒體都感憂心，如紐約時報、華郵等亦然，此從「王立强共諜案」報導中都不難看出。足見「韓流」，就是藉「民粹」煸惑鼓躁而成，令人不寒而慄！

其實，民主和民粹最大的不同，在民主有愛心和同理心，能溝通討論和尊重多元和包容，以事實和證據為基礎討論事情；而民粹則是愛惡分明，以聽聞和編造為主，信口開河、說謊造謠從不負責，往往易走極端。

由此不難看出台灣的民主化過程中，常受到「民粹」莫大干擾，特別是「中共」因素（在國安上最嚴重），帶來禍害最大，勢須全力防阻，不時矯正「民粹」，才能有民主和長治久安！

國民黨總統候選人韓國瑜。（資料照）

《彭博》在報導中，並首先介紹了韓國瑜在「博恩夜夜秀」節目中的表現，面對主持人曾博恩提問「哪個國家最危害台灣」時，韓不但避談中國，還表演「膝蓋走路」（盤腿跪走），證明他完成了「肉體上的壯舉」（physical feat），卻似乎離總統大位越來越遙遠。

常言道，國事、家事、天下事，都和能否配當大位攸關。而韓國瑜卻在這些方面通通不及格時，竟以「通天教主」自詡，發「穿雲箭」要韓粉在2020年選他最「爽」，無視民主台灣的國安民福，能不群起而棄之嗎？

韓國瑜為人詬病者，係視「韓家」為「全家」，社會巳有公評。不僅是高雄市府用人由「韓家人」决定，連自家風流往事，王小姐600萬買房、多次出國旅遊等風暴，都閃避謾駡媒體。延燒多天，在無交代巨款來源下，夫妻倆今却以放閃恩愛照片了事。若謂「顧大局」，何不先宣示將大選補助金捐公益（前次高雄市長補助金選前也說全捐公益，結果食言），俾昭公信！畢竟連違建農宅、豪宅買賣等家務事，均未清楚交代，正應了「一室之不治，何以天下為？」的古訓。

次言國事。韓不只在高雄施政「離離落落」，還有了「韓四分之一」綽號。即指其在高雄市的「請益之旅」，只進行四分之一，任期也不到四分之一，就要選總統；加以市長選前政見又未落實，致「罷韓」聲浪迄今未已。元旦高市升旗，台下冷淡，一葉知秋矣。

就算競逐大位，竟連國政政事，都無理念和願景，皆多推諸「國政顧問團」，致有了「韓總機」封號，每天插科打諢，玩玩造勢活動，亦以黑媒體批媒體為樂，簡直不知所云！如何堪當重任，豈不誤國害民！

無怪內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）助理教授王宏恩向《彭博》表示，韓國瑜是「民粹主義者」（populist），因為民粹主義者常吹噓一些「大政策」以求速效刺激經濟，但韓在高雄的任何「重大」政策都未能達成，如「愛情摩天輪」、「南海挖石油」及「引進迪士尼樂園」等。

報導也提到，韓國瑜在高雄市議會內面對議員提問支支吾吾的影片，曾稱總統蔡英文「白白胖胖」，被抨擊為厭女情結，貶損菲律賓人的英語，招致菲國駐台代表抗議等等，不一而足。

報導且指出，韓國瑜最大的挑戰還是在應對中國的問題，韓無法就「九二共識、一中各表」作出更細緻的陳述，還曾在《彭博》專訪中表示「當台灣2300萬人達成共識，在公投中表態想獨立時，那得面對軍事及政治後果」，而這「不能避免，我們沒有任何資源，『我們一無所有』（We have nothing.）」。無異道盡韓親北京心態，而用「膝蓋走路」，就是不惜遵從「一國兩制」，跪求「和平」，這才是民主台灣真正面臨的嚴峻考驗！

美國億萬富豪彭博本人，亦將參加民主黨2020大選總統初選，期和川普一搏大位。而由此更可了解美民主、共和兩大黨是一致「反中共」，力挺民主台灣抗北京的文攻武嚇，對台灣極端親中的總統候選人，是有疑慮的。

例如，美國參院在18日繼眾院通過2020年國防授權法，法案要求國家情報總監在台灣大選後45天內提交報告，說明中國干預或破壞台灣選舉的行動，以及美國為阻止這些行動的努力。就是明證。

而此報告內容又要求國安單位，應描述美國情報機構如何努力協調技術與物質，支援台灣辨認、遏止與打擊中國的影響行動，以及協助台灣增進能力，以遏止外部勢力損害自由公平選舉。報告也須評估中國行動的程度與細節，提供支持對象清單，並說明每個受支持單位的作用，確認中國的策略、技術與程序。可說是巨細靡遺！

法案更要求美國國防部長在法案頒布180天內，必須向國會軍委會提交報告。內容包括成立高階、跨部會美台工作小組，以協調因應新興網路安全議題的可行性；討論美國國防部與台灣進行網路安全活動的現行與未來計畫；美台就網路安全建立、執行或實施協議所遇到的障礙討論等。

至於，在台灣關係法審查方面，國會意見要求國防部長與國務卿應檢討中國政府或中國共產黨採取包括軍事、經濟、訊息、數位、外交或任何其他形式脅迫，以影響台灣人民安全或社會及經濟體系、兩岸軍事平衡，以及台灣未來應繼續以和平方式決定的預期。

國會意見指出，美國應支持台灣透過美國的對外軍售、直接商業銷售與產業合作獲取國防項目與服務，重點在反艦、海防、反裝甲、空防、海軍防禦與靈活指揮與控制能力，支持台灣不對稱防衛戰略的彈性指揮與控制能力。

法案還對美國國防部長提出建議，包括應推動加強台灣安全交流政策；與台灣進行實戰訓練與軍事演習；確保台灣足夠自我防衛能力；強調符合台灣不對稱防衛作戰能力。在台灣旅行法基礎下，進行美台高階國防官員交流，擴大在人道主義救援與救災方面合作。此外，國防部長應繼續讓美國軍艦在台海的定期過境，並鼓勵盟國和夥伴仿效。

綜而言之，美國朝野己決心全方位挺民主台灣，並力阻中共一切滲透破壞作為，且是玩真的，值得國人欣慰。

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