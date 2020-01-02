自由開講》跨年，各縣市跨不過去的陳年

陳禹齊

年就這麼跨過去了，每一年各縣市政府燒錢舉辦的跨年晚會，說穿了，千篇一律、了無新意。

但今年，臺南，第一次徹底結合在地元素，果然讓臺灣人跨得精彩，跨得驕傲。

臺南從來就不需要模仿其他城市，庸俗單調、搖著頭、站到腳痠，遠遠看著台上演唱會，不如窩在家裡看電視。

臺南做自己就好，就是臺灣第一，世界唯一。

2020年臺南跨年活動「府城搬戲」徹底結合在地元素，與其他縣市大同小異的演唱會加煙火秀跨年模式區隔明顯。（圖片擷取自「台南跨年 府城搬戲」專頁）

圍繞臺南美術館展開，這個路口，是臺灣四百年歷史的交錯與見證，五個時代的政權與建築，同時並存，從荷蘭到明鄭、從清領跨日治、直到民國與現代。

我們驕傲的走在臺灣歷史與文化土壤之上，這根本就是宋代，是明朝，是張擇端的「清明上河圖」，是張岱的《陶庵夢憶》，熙來攘往，穿梭而過的，竟是幾個朝代的擦身而過，風華絕代的駢肩雜遝。

氣候，是一座城市無可取代的條件，臺南少雨，冬季不冷，跨年微涼，人潮澎湃，溫度剛剛好。

臺南的跨年晚會，毋需煙火堆砌，不必燒錢請大牌藝人，把錢投入資本遊戲的空洞與銅臭，倒不如扎扎實實的提供在地獨立音樂、街頭藝人、文創手作市集，把舞台還給庶民，把精彩留給靈魂。

永福路、國華街、中正路、正興街、海安路、友愛街，最外圍是民權和民生環抱，多真實的時代寫照，堆堆疊疊，成了跨年活動的廣袤腹地，有人潮，但不擁擠，燈火通明，疏落有致。最重要的是美食，府城美食甲臺灣，臺灣美食冠天下，邊逛邊吃邊玩邊看，四百年就這麼精彩而過，再續個四萬八千年也行。

五四三二一，新年快樂！看到身旁年輕人在地上放個「年」字，大腳一邁，帥氣豪邁，這就是一種臺南姿態！

台南跨年倒數，民眾欣喜迎接2020年。（資料照）

走到鄭成功祖廟，過火爐，去霉氣，迎運途，開光明，接鴻福，亮澄澄、嶄新新的一年，正式開始。

返程途中，看到學生義工隊伍，沿路撿拾垃圾，我終於忍不住感動而泣，這座古城的文化究竟有多深厚？可以如此細緻優雅，大口一吸，渾胸滿腔的人文素養，臺南，讓人驕傲！

年就這麼跨過去了，臺南完完全全有別於臺北的那一根會放煙火的大柱子，大家就坐在餐酒館吃著過度商業化及浮誇的糖衣食物。

跨年晚會不該是一場煙火秀，各縣市首長若不用心創新，恐怕跨不過民意的檢驗。來臺南走走吧，看看臺灣的文化究竟跨越到了哪裡。

（高中老師，臺南市民）

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