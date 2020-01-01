自由限時批》美台vs國共，台灣一定贏！

辛文

正如小英總統新年元旦談話所說，民主與威權根本無法同存於一個國家！一切操之在我，得道多助，民主台灣一定贏！

而今中華民國台灣堅守民主陣營，和美國共同反抗中共獨裁政權，終將是正義戰勝邪惡。然國民黨竟放棄「反共」大業，近20年來和中共沆瀸一氣，也終將自食惡果。

最明顯的例子，莫如延宕半年多，近日立法院才三讀通過的「反滲透法」，以建立民主防衛機制。國民黨居然呼應國台辦起舞，連批判的內容和態度都一致，甚至變本加厲。不禁令國人懷疑「敵人就在境內」。

本來，國家主權的維護，就高於兩岸關係！當全台灣人都知道敵人是誰，就只有國民黨裝作不知道，也不敢公開批評，還助紂為虐（認同中共「一中」），嚴重損害台灣民眾福祉利益，自無法獲得國人支持，自取滅亡！

立法院三讀通過的「反滲透法」，可說是國安強化再升級！明文規定，倘若受滲透來源指示、委託或資助，進而犯妨害正副總統、公職人員選舉罷免及公投之行為，加重其刑至二分之一；換言之，若利用競選、助選或連署機會公然聚眾，以暴動破壞社會秩序，或施以強暴脅迫造成公務員死亡，首謀最重均可處無期徒刑。

今天中共全方位滲透台灣，已是不爭的事實，自須有法規範防阻（且是保護台商與台生的最大後盾），始克有濟。現中共目空一切，猶以「武統」軍演，破壞台海現狀，復利用「九二共識」掏空中華民國、全面滲透分化台灣社會，並不斷「文攻武嚇」，逼迫台灣在主權讓步。去年習大大更以「一國兩制台灣方案」相逼，舉世皆知，而香港反送中運動後，局勢不斷惡化，港府濫權種切，充分證明所謂「一國兩制」早已破產，也說明民主與

威權無法同時存在一個國家，香港就是一面血淋淋的鏡子。

美國對中共政策已有重大調整，但此時國民黨竟不諳時勢變化，靠攏「宿敵」中共，淪為「紅統」黨派，使2020大選演變成美台vs國共局面。（法新社檔案照）

習大大在今年更發表新年賀詞，睜眼說瞎話，強調澳門（港澳環境條件也不同）證明「一國兩制」完全行得通！簡直荒謬絕倫，更是獨夫行徑，與納粹法西斯何異？唯有2350萬國人建立民主防衛機制，形成共識，保障主權和人權，民主台灣才有無比力量屹立在國際社會。

如今的台灣新聞自由度，名列國際前茅，受到肯定！任何正派經營的台灣媒體，都愛惜羽毛，重視第四權的公信力，自不會配合中共不當操弄，為虎作倀，傷害民主台灣。何况新聞自由不能超越國家憲法尺寸，將國家淪亡敵人之手！

類如「大師鏈」等媒體也者，本身就帶有紅影，早受社會質疑；此次隨中共同路人黨派一起反對「反滲透法」，只是不打自招而已。

事實上，北京當局對民主國家社會介入與滲透，相當嚴重，讓這些國家出現對立情況，很多民主國家包括「五眼聯盟」（芵美澳紐加），及歐盟的德國都透過立法與行政、情報措施及國安政策，進行反滲透作為，堪為例證！

像在澳洲投誠的「王立强」共諜案（其中11月間，巳在台拘留的向心夫婦，為中共軍工科技間諜要角之一，最受矚目。將成為新「反滲透法」祭旗者，檢調單位已依違反國家安全法之發展組織罪，諭令向心夫婦限制出境和出海，目前已積極清查兩人的帳戶金流及來台會面人士，涉及者頗廣）；而台灣大選期間，破獲地下匯兌數千億、地下賭盤資金千億以上者，多由「五眼聯盟」協助合作竟功。諸此，在在顯示，以美國為首的民主國家皆組成「反中共滲透」聯盟，台灣今起因有「反滲透法」，自然成為盟友之一，此亦是急於通過該法案主因之一，以示對盟邦的誠信，何况台灣早被民主國家視為「紅色滲透」嚴重的受災區！

例如臉書今起就在台北和新加坡亞太總部辦公室設立「戰情室」，亦是首次針對台灣選舉設立戰情室。便是最好的例證。此戰情室將包括臉書公共政策、政治廣告、內容審核、法務、系統安全等不同部門的成員在內，戰情室的功能在於快速決定，成員可以當面討論，提高溝通和決策效率。

臉書台北戰情室基本上24小時運作，將全天候與中選會、執法部門保持聯繫，各個政黨和3位總統候選人團隊也會與臉書在台團隊全天候聯繫。當台北戰情室成員休息時，會交給美國總部繼續監看，確保有關選舉工作24小時運作跟進。

其實，在2018年美國期中選舉時，臉書就曾在加州矽谷總部設立戰情室，打擊影響選舉的假帳號和假新聞，甚至使用人工智慧（AI）技術來查證；同時，臉書早在12月13日就已移除台灣118個可疑粉絲專頁、99個社團，以及51個多重帳號，原因是違反社群守則。臉書強調，這是保護台灣選舉公正的一環，會持續偵測平台上不實的互動手法以及其餘違反社群守則的行為，並主動採取行動。

綜上簡述，美國川普執政團隊三年來，皆以「反中共專制政權」為主軸，朝野對台力挺程度，比過去具正式外交關係時有過之而不及，不論通過多項保護政經軍事及國際組織參與法案，還付諸具體行動，但唯一合作條件，就是「誠信」，不容軍事科技機密外洩中共，此並不為過。所以台灣的民主化須有國安保護機制，不容中共滲透破壞，是為要旨！

過去美國雖曾分別支持中國國民黨和中國共產黨，也均有失敗；而今習大大為「中國夢」欲稱霸全球，且有欺騙美國45年紀錄。此在美國國防政策顧問、中國問題作家；白邦瑞所著《2049百年馬拉松：中國稱霸全球的祕密戰略》（The Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower）敘述甚詳，使美國對中共政策有了重大調整。

而在此時，國民黨竟不諳時勢變化，靠攏「宿敵」中共，淪為「紅統化」黨派，使2020大選，演變成美台vs國共局面。

綜觀國內外變化，顯已有利台灣。所以，民主台灣一定贏！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法