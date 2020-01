自由限時批》美台vs國共，台灣一定贏！

辛文

正如小英總統新年元旦談話所說,民主與威權根本無法同存於一個國家!一切操之在我,得道多助,民主台灣一定贏!

而今中華民國台灣堅守民主陣營,和美國共同反抗中共獨裁政權,終將是正義戰勝邪惡。然國民黨竟放棄「反共」大業,近20年來和中共沆瀸一氣,也終將自食惡果。

最明顯的例子,莫如延宕半年多,近日立法院才三讀通過的「反滲透法」,以建立民主防衛機制。國民黨居然呼應國台辦起舞,連批判的內容和態度都一致,甚至變本加厲。不禁令國人懷疑「敵人就在境內」。

本來,國家主權的維護,就高於兩岸關係!當全台灣人都知道敵人是誰,就只有國民黨裝作不知道,也不敢公開批評,還助紂為虐(認同中共「一中」),嚴重損害台灣民眾福祉利益,自無法獲得國人支持,自取滅亡!

立法院三讀通過的「反滲透法」,可說是國安強化再升級!明文規定,倘若受滲透來源指示、委託或資助,進而犯妨害正副總統、公職人員選舉罷免及公投之行為,加重其刑至二分之一;換言之,若利用競選、助選或連署機會公然聚眾,以暴動破壞社會秩序,或施以強暴脅迫造成公務員死亡,首謀最重均可處無期徒刑。

今天中共全方位滲透台灣,已是不爭的事實,自須有法規範防阻(且是保護台商與台生的最大後盾),始克有濟。現中共目空一切,猶以「武統」軍演,破壞台海現狀,復利用「九二共識」掏空中華民國、全面滲透分化台灣社會,並不斷「文攻武嚇」,逼迫台灣在主權讓步。去年習大大更以「一國兩制台灣方案」相逼,舉世皆知,而香港反送中運動後,局勢不斷惡化,港府濫權種切,充分證明所謂「一國兩制」早已破產,也說明民主與

威權無法同時存在一個國家,香港就是一面血淋淋的鏡子。

美國對中共政策已有重大調整,但此時國民黨竟不諳時勢變化,靠攏「宿敵」中共,淪為「紅統」黨派,使2020大選演變成美台vs國共局面。(法新社檔案照)

習大大在今年更發表新年賀詞,睜眼說瞎話,強調澳門(港澳環境條件也不同)證明「一國兩制」完全行得通!簡直荒謬絕倫,更是獨夫行徑,與納粹法西斯何異?唯有2350萬國人建立民主防衛機制,形成共識,保障主權和人權,民主台灣才有無比力量屹立在國際社會。

如今的台灣新聞自由度,名列國際前茅,受到肯定!任何正派經營的台灣媒體,都愛惜羽毛,重視第四權的公信力,自不會配合中共不當操弄,為虎作倀,傷害民主台灣。何况新聞自由不能超越國家憲法尺寸,將國家淪亡敵人之手!

類如「大師鏈」等媒體也者,本身就帶有紅影,早受社會質疑;此次隨中共同路人黨派一起反對「反滲透法」,只是不打自招而已。

事實上,北京當局對民主國家社會介入與滲透,相當嚴重,讓這些國家出現對立情況,很多民主國家包括「五眼聯盟」(芵美澳紐加),及歐盟的德國都透過立法與行政、情報措施及國安政策,進行反滲透作為,堪為例證!

像在澳洲投誠的「王立强」共諜案(其中11月間,巳在台拘留的向心夫婦,為中共軍工科技間諜要角之一,最受矚目。將成為新「反滲透法」祭旗者,檢調單位已依違反國家安全法之發展組織罪,諭令向心夫婦限制出境和出海,目前已積極清查兩人的帳戶金流及來台會面人士,涉及者頗廣);而台灣大選期間,破獲地下匯兌數千億、地下賭盤資金千億以上者,多由「五眼聯盟」協助合作竟功。諸此,在在顯示,以美國為首的民主國家皆組成「反中共滲透」聯盟,台灣今起因有「反滲透法」,自然成為盟友之一,此亦是急於通過該法案主因之一,以示對盟邦的誠信,何况台灣早被民主國家視為「紅色滲透」嚴重的受災區!

例如臉書今起就在台北和新加坡亞太總部辦公室設立「戰情室」,亦是首次針對台灣選舉設立戰情室。便是最好的例證。此戰情室將包括臉書公共政策、政治廣告、內容審核、法務、系統安全等不同部門的成員在內,戰情室的功能在於快速決定,成員可以當面討論,提高溝通和決策效率。

臉書台北戰情室基本上24小時運作,將全天候與中選會、執法部門保持聯繫,各個政黨和3位總統候選人團隊也會與臉書在台團隊全天候聯繫。當台北戰情室成員休息時,會交給美國總部繼續監看,確保有關選舉工作24小時運作跟進。

其實,在2018年美國期中選舉時,臉書就曾在加州矽谷總部設立戰情室,打擊影響選舉的假帳號和假新聞,甚至使用人工智慧(AI)技術來查證;同時,臉書早在12月13日就已移除台灣118個可疑粉絲專頁、99個社團,以及51個多重帳號,原因是違反社群守則。臉書強調,這是保護台灣選舉公正的一環,會持續偵測平台上不實的互動手法以及其餘違反社群守則的行為,並主動採取行動。

綜上簡述,美國川普執政團隊三年來,皆以「反中共專制政權」為主軸,朝野對台力挺程度,比過去具正式外交關係時有過之而不及,不論通過多項保護政經軍事及國際組織參與法案,還付諸具體行動,但唯一合作條件,就是「誠信」,不容軍事科技機密外洩中共,此並不為過。所以台灣的民主化須有國安保護機制,不容中共滲透破壞,是為要旨!

過去美國雖曾分別支持中國國民黨和中國共產黨,也均有失敗;而今習大大為「中國夢」欲稱霸全球,且有欺騙美國45年紀錄。此在美國國防政策顧問、中國問題作家;白邦瑞所著《2049百年馬拉松:中國稱霸全球的祕密戰略》(The Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower)敘述甚詳,使美國對中共政策有了重大調整。

而在此時,國民黨竟不諳時勢變化,靠攏「宿敵」中共,淪為「紅統化」黨派,使2020大選,演變成美台vs國共局面。

綜觀國內外變化,顯已有利台灣。所以,民主台灣一定贏!

