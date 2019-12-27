自由開講》破解風電兩兆謠言方程式

蕭祖儀

總統政見發表會，上週韓國瑜說「花兩兆蓋風力發電」，蔡英文總統本週則用五分鐘清楚闡明，用能源政策來帶動產業轉型的願景。事實上，政府根本沒有花兩兆蓋離岸風電，政府付的是購電電費，韓國瑜故意代換成蓋風力發電機，就是為了造謠。

兩兆謠言的源頭，來自煤電商人陳立誠寫的《離岸風電大騙局》，其造謠方程式，在參數和公式的兩方面都嚴重錯誤。

故意取5.8最高價，無視於長期風電均價將低於3元

首先，就是高估的老套。陳立誠和核煤幫跟著造謠的諸多衍生評論，都刻意取風電發展初期較高的5.8元，以錯誤的高估，引導直觀上倍數的差距感，無視於風電價格先高後低，長期平均價格大幅下滑的必然趨勢。

我國離岸風電「先示範、次潛力、後區塊」三階段策略，2025年裝置容量的5.7GW，價格分成三個部分，最早上線的示範風場0.238GW，每度電5.8元；其次潛力風場的遴選3.8GW，每度電約5.5元；競價1.7GW，每度電約2.2-2.5元（已低於目前台電售電均價2.6元）。而尚未招標的區塊風場2026~2035年共10GW，會增加約二倍規模的低價風電，只要低於2元，用簡單加權計算，就可知長期均價會低於3元。

由於規模經濟效果，風場環境等初期摸索的成本遞減，再加上RE100等國際大廠不要核電的綠色供應鏈要求，歐盟可能課徵碳關稅等市場趨勢，開發廠商多了直供綠電的選項，還有額外出售碳權和憑證收入，若出現接近零元競價來搶得風場開發權，也不是不可能的事。

事實上，政府根本沒有花兩兆蓋離岸風電，政府付的是購電電費，韓國瑜故意代換成蓋風力發電機，就是為了造謠。（資料照）

每天每戶3塊錢，減煤廢核保健康，還帶動綠能產業！

其次，購買風電的溢價，平均每家戶每天只有3元或3.6元，就有多重效益。

陳立誠卻說「如果核電延役，這筆天文數字一毛都不用花」，這是個沒有常識、也沒有能源專業的謊言。

從常識上來說，國營的台電向風電業購入的電，並不是自己用掉或憑空消失，所以還要扣掉賣出去的售電價格收入，才是真實的合理溢價。

5.7GW的離岸風電，一年約可發200億度的電，以均價5元，減掉近期平均售電價格2.6元，則一年的溢價為500億元。以化石燃料價格長期上升趨勢，使售電價格往上，這個溢價會更低，二十年總計不會超過一兆。

這相當於1兆的基礎建設投資，將帶動1.2兆的國內產值，和2萬個綠領就業機會，除了讓科技產業可以穩住蘋果國際大廠訂單，所培植起來的風電產業鏈可進軍國際，使台灣成為亞太離岸風機產業基地。這500億元的溢價，以住商用電佔17.60%，用830萬戶均攤，每個家戶一年約1100元，每天只要花3元，就可以有這樣廣大深遠的效益。

另一方面，在能源專業上有法定「迴避成本」的算法，就是台電因為買了再生能源，而不必自己發電或購買其他黑色能源的成本，這是法律所明文規定必須計算的，也是帳面上確實省下來的錢。今年的法定迴避成本是2.13元，則估算離岸風電相對於傳統黑色能源的溢價約一年600億元，化石燃料價格上揚趨勢，必然墊高迴避成本，未來再生能源的溢價會更低。

這個迴避成本的溢價，相當於每個家戶每天多花3.6元買保險，來避免核電廠運轉時下風處的致癌風險、核災滅國的全面性系統風險，以及減少燃煤發電空汙量的健康增值。

從兩兆到五兆，亂喊價的詐騙慣犯

陳立誠在2012年出版《能源與氣候的迷思－２兆元的政策失誤》，是第一次喊出兩兆，但當時的兩兆是總括風電、太陽能，以及天然氣取代部分燃煤的成本，單單風電根本不會到兩兆。

今年九月推出這本《離岸風電大騙局》，只計算風電就是花兩兆，跟七年前的算法膨脹好幾倍，接著十月份，就喊出非核家園將使每戶電費增加三萬元，被經濟部打臉尚不知檢討，更提出每戶加稅三萬。十二月初，韓國瑜總部記者會再灌水加碼到非核家園花五兆、每戶增加五萬，王明鉅也和陳立誠一搭一唱、自吹自擂。

幾個月不到的時間，估計數字就可以相差好幾倍，實在無法令人相信這是有憑有據、認真精算的能源政策。這種隨興亂喊價的估算基礎，推論出兩兆，沒有任何可信度，就是謠言！

（資訊工程師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法