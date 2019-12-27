自由開講》捍衛國家安全 下架賴士葆同樣重要

蔡明啓

賴士葆真的做太久了。問題是，立委沒有任期限制，做得好也理應持續擔任立委；不過，若沒做事卻霸佔著位子，可是連館長都看不下去了，呼籲賴士葆應該退休好好享受生活才對。

賴士葆從1999年就任立委開始，直到第三次擔任立法委員的2014年9月22日，攸關台北文山地區重大建設的捷運南環段才由國發會認定「可行」，到今年才終於全案核定，可說是進度緩慢。

事關民生交通建設的南環段拖這麼久，賴士葆責任賴不掉。不過弔詭的是，他在文山南中正選區，即使不重視當地建設，還是獲得當地多數選民的支持，從2008年第七屆立法委員選舉劃分新選區開始，賴士葆在重劃的第八選區已經連任三屆立委，特別是2008年，他秋風掃落葉般以得票率71.81%擊敗周柏雅，民進黨幾乎動搖不了國民黨鐵票區。

國民黨立法委員賴士葆。（資料照）

儘管第七屆立委得票率異常超高，似乎也只為賴士葆最風光的一屆，因為從第八屆開始，賴士葆得票率就開始往下滑，雖然票數仍增加，但得票率卻跌到63.43%，初次參選立委的阮昭雄，比起上屆周柏雅的得票率，則從26.36%增加29.01%。

賴士葆在2016年第九屆立委選舉面臨極大挑戰，同時面對脫離國民黨、獲得民進黨奧援的無黨籍李慶元、及代表綠社盟的苗博雅雙面夾擊，得票率從六成慘跌到不到五成的49.69%，而李慶元與苗博雅兩人得票率總共為48.28%，與賴士葆差距不大。換句話說，當年有50.31%投給非藍勢力的候選人，賴士葆掉了三萬多張票，顯示該年鐵票倉已有生鏽跡象。

非藍勢力今年若是延續上一屆的氣勢，阮昭雄極有可能翻盤極敗賴士葆。對阮昭雄有利的是，李慶元、苗博雅這次不參選轉而支持阮昭雄，兩人的支持者若能轉投阮昭雄，再加上非藍勢力整合現在已在選區逐漸發酵，若能整合成功，一定足以下架賴士葆。而整合順利的關鍵原因，主因在於賴士葆在九二共識議題中毫不掩飾的親中、以及問政效能受到詬病。

上屆在文山、南中正的非藍勢力得票率之所以突破天花板，在於當年人民普遍對於馬政府死抱九二共識不滿，政府的經濟表現也令人大失所望，賴士葆當年可說是慘贏。這次九二共識又成為選舉話題，但是台灣人民也認識到，馬政府的九二共識神話早已破滅，根本無法帶來經濟紅利，這次賴士葆又打出九二共識老牌，可說是祭出一記險招，就看人民買不買單。

然而，2020年選舉過程中，人民看到香港情勢如此險峻，也看到韓國瑜「草包」現形的一面，也產生相當懷疑，為何支持九二共識的政治人物竟是這般如同小丑的模樣。經過馬政府八年執政 ，九二共識路線已經徹底失敗，就算國民黨總統候選人也不敢公然掛布條「支持九二共識」，但是賴士葆卻貼滿了整個地方，難道賴士葆沒有聽見人民真正的心聲？

地區立委人選如同國家領導人一樣重要，他們要負責通過國家重要法案，也負責國家重要預算的監督。我們想問：賴士葆過去在立法院做了甚麼？為何選區內的重大建設遲遲沒有下文、卻常常出現烏龍爆料。若能下架賴士葆，國會多了一席可以改變文山生活品質、捍衛國家安全的立委，也與下架吳斯懷等親中將領的政治意義，同樣重要。

（台北市民）

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