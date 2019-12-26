伊朗與西亞世界》抵抗制裁、翻轉世界

人們習以為常地一切「向西看齊」，然而現在各個不同的區域也逐漸掌握了自己的話語權。世界局勢會不會就此翻轉，沒有人說得準。釐清了歷史脈絡，便會發現很多價值觀並沒有絕對且永久的優勢，唯一不變的，是世界局勢總是在流動的狀態中。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

2019年12月21日，吉隆坡高峰會（Kuala Lumpur Summit）上聚集了來自馬來西亞（Malaysia）、土耳其（Turkey）、伊朗（Iran）、卡達（Qatar）等國家領導人，這場會議的目的是為了對抗來自於美國的經濟制裁。上述幾個國家中，伊朗應算是現階段最直接對抗美國的伊斯蘭國家－主流國際輿論譴責了近40年，背負邪惡國家的罵名。

敵對霸權本身並沒有什麼錯，畢竟也沒有任何國際規範要求各國都必須和霸權友好，但歷史的教訓是：不與霸權為伍是在國際社會求生存的原罪。

吉隆坡高峰會上聚集了來自馬來西亞、土耳其、伊朗、卡達等國家領導人，這場會議的目的是為了對抗來自於美國的經濟制裁。（EPA）

第一次世界大戰後，阿拉伯地區在鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）瓦解之際隨即被英法兩國佔領，使得阿拉伯人抵抗西方霸權的情況屢見不鮮。伊拉克（Iraq）地區在1920年已有大規模的抗英運動，往後伊拉克人的反英情緒也與反對猶太復國主義運動（Zionism）結合，這逼使英國在1931年有限度地同意伊拉克獨立，且在隔年邀請伊拉克進入國際聯盟（League of Nations）。凱末爾（Mustafa Kemal）領導下的土耳其，對英國在西亞的優勢造成威脅。而伊朗與阿富汗由於向來受英國壓迫，在一戰之後國內也都有濃厚的反英氛圍。於是，1937年出現了土耳其、伊朗、伊拉克、阿富汗結盟的態勢，四國在伊朗德黑蘭（Tehran）的沙阿德阿巴德皇宮（Saad Abad）簽訂條約，協議互相尊重、維護區域安全。

但隨後第二次世界大戰爆發，英國擔憂德國勢力將滲透到西亞地區，於是伊朗、伊拉克、敘利亞、埃及先後淪為英國勢力範圍，中斷了西亞國家自主的機會。戰後旋即進入美國與蘇俄對峙的冷戰（Cold War）時期，走「第三路線」的倡議出現，1955年以印度（India）為首的亞非國家，集結在印尼（Indonesia）的「萬隆會議」（Bandung Conference）上，與會的印度總理尼赫魯（Jawaharial Nehru）、埃及總統的納塞爾（Abdel Gamal Nasser）都是主張擺脫冷戰壓力的重點人物。但實際上要完全成為冷戰的「不沾鍋」卻相當困難，蘇俄為了將勢力擴張到西亞，承諾提供埃及諸多協助，儘管納塞爾在「萬隆會議」上表達不願加入冷戰任何一方的態度，但蘇俄提供的協助對埃及而言卻是相當實際。

1956年10月埃及在蘇伊士運河戰爭（Suez Canal Crisis）力抗英國、法國與以色列，一時之間將自己的地位推上了阿拉伯世界的頂端。隨後，「納塞爾主義」（Nasserism）蔓延西亞。同一時期，英國主導了西亞地區圍堵共產勢力的「中部公約組織」（Central Treaty Organisation），組成國有土耳其、伊朗、伊拉克、巴基斯坦（Pakistan）。目的之一，就是藉該組織孤立埃及。此後，埃及與敘利亞（Syria）雖欲合併以一統阿拉伯世界，卻因敘利亞不願將一切交由埃及主導而在1961年破局。蘇俄並未減少對埃及與敘利亞個別的支持，在西亞仍令西方國家備感威脅。1958年，伊拉克在革命後出現反西方帝國主義政府，使得「中部公約組織」失去作用，但整體來看伊朗、沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）、土耳其、約旦（Jordan）都較向西方世界靠攏，仍比埃及與敘利亞擁有優勢。

二戰後旋即進入美國與蘇俄對峙的冷戰時期，走「第三路線」的倡議出現，1955年的「萬隆會議」上，與會的印度總理尼赫魯、埃及總統的納塞爾都是主張擺脫冷戰壓力的重點人物。（圖：網路）

從上述這段的歷史脈絡中可以看出，在冷戰時期西亞地區要組建對抗西方勢力的聯盟，有相當大的難度。畢竟冷戰時期西亞各國都處於西方的壓迫之下，被佔領、控制，也有人認為應與西方靠攏與釋出善意，例如伊拉克在1958年之前就有這類的路線爭議。此外，伊朗與土耳其雖然都抗拒英國，但在二戰期間與戰後也都因受到蘇俄的壓力，轉而向西方靠攏。美蘇的冷戰戲碼在西亞上演，導致西亞各國必須選邊站以求「保命」。然而，誰能料到1977年底埃及與以色列和談，讓美國與以色列陣營多了新成員，搞不好西亞地區國家將停止對以色列施壓，但誰也沒料到，1979年伊朗革命竟然換來反美的何梅尼（Ayatollah Khomeini）政府，連帶也對抗和美國友好的國家，如以色列與沙烏地。

也沒有人料到，在西亞的彼端，東南亞的馬來西亞（Malaysia）自1960年代完全脫離英國獨立之後，強調自己是伊斯蘭國家，除了對抗西方帝國主義之外，也連帶反以色列，1981年馬哈地（Mahathir Mohammad）擔任總理之後更加如此。西亞的伊朗自此與東南亞的馬來西亞結合，成為跨區域反以色列的合作勢力，迄今以維持友好關係近40年。進入21世紀，特別是2011年敘利亞內戰之後，土耳其有意維持敘利亞政府的穩定，以防止邊界安全出現疑慮，但西方軍隊的介入讓土耳其與美國關係也不甚和睦。2017年阿拉伯半島的卡達（Qatar）因長期批判沙烏地、又與伊朗友好，遭到沙烏地與周遭國家封鎖...。以上諸多因素，把伊朗、土耳其、卡達、馬來西亞慢慢「送作堆」，形成今日四國結合的景象，而且明顯與美國、沙烏地、以色列對抗。

日前，伊朗外交部長薩里夫（Javad Zarif）與印度外交部長在德黑蘭會面，商討未來雙方的友好對合作關係，以及如何共同應對區域及全球議題。薩里夫在推特（Twitter）說道：「我們（伊朗與印度）的關係自古以來就存在了，有歷史脈絡可循，也是堅不可破的。」這代表從西亞、中亞到南亞，合作的態勢越來越成形，儘管合作不等於共同對抗西方勢力，卻也展現出一定程度的自主，具有擺脫上個世紀被列為第三世界的意涵。

人們習以為常地一切「向西看齊」，然而現在各個不同的區域也逐漸掌握了自己的話語權。世界局勢會不會就此翻轉，沒有人說得準。釐清了歷史脈絡，便會發現很多價值觀並沒有絕對且永久的優勢，唯一不變的，是世界局勢總是在流動的狀態中。

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