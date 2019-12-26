自由限時批》韓國瑜挺92共識，就是送中！

董森霖

韓國瑜口口聲聲的92共識，原來就是在送中！曹興誠一語道破所謂的「92共識」、「一中各表」，只是胡說八道，一中是個「沒活路的圈套」而已！

聯電榮譽董事長曹興誠近日受邀演說時，就直截了當點穿92的陽謀，台灣跟中國沒有任何關係，兩岸要好，先要「去除」胡說八道！包括近期火熱的香港「反送中」、「武統論」、「九二共識、一中各表」等，便有許多謬論，可說一針見血！

針對「武統論」，曹興誠指出，「稍微懂歷史的都知道，明朝前台灣跟中國沒有一點關係」，後來清朝曾實質控制台灣，但清朝不是「中國」政權，台灣1945年後歸還中華民國，「這個中華民國也被大陸認為滅亡了」，是由中華人民共和國代表中國，那麼「中華民國的領土跟中國哪有甚麼關係」？

所以「武統論」只是那些認為「台灣自古就是中國領土」將領的一廂情願想法，是「胡說八道」！

聯電榮譽董事長曹興誠。（資料照）

簡言之，中共在今年已把92共識視同「一中」（中華人民共和國），習大大更明示要推行「一國兩制」台灣方案！韓國瑜和國民黨還要繼續唬弄欺騙國人嗎？像曹興誠閱驗豐富，就直言92共識是個沒活路的圈套，誠是醍醐灌頂。

事實上，中共連起碼的尊重「中華民國事實實存在」，70多年來也從未能做到。還不斷「文攻武嚇」、搞「武統」把3千枚飛彈對準台灣！更使民主台灣成為「紅色滲透最嚴重地區」，威脅印太區域的和平穩定，且獲國際認證！

果不其然，中共「做賊喊抓賊」，聞悉台灣的「反滲透法」即將三讀定案，立馬發動當年消滅國民政府的「北平模式」（裏應外合），頓時所有的「紅統」、「隱紅」、「地下黨員」等牛鬼蛇神，通通「原形畢露」，猶明火執杖，打著「中華民國」旗號挺「中華人民共和國」，利用民主選舉和言論自由，不惜顛覆國家安全，令人瞠目結舌。

其實，反滲透法不過是強化民主防衛法制，維護國家安全，豈容中共及其同路人混淆視聽？一旦失守，民主台灣豈非淪為下一個香港、新疆？

綜觀「反滲透法草案」，共有十二條，是針對滲透干預的不法行為規範，而非對特定身分或對象，正常的兩岸文化、宗教等交流，並不會觸法。台商、台幹、台師、台生正常的經商、工作、生活、就學也不會受到影響。

草案明定，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金或影響選舉罷免、公投行為，最重處五年有期徒刑或五百萬元罰金。至於以強暴、脅迫或其他非法方式擾亂社會秩序，或妨害合法舉行的集會、遊行，最重處七年有期徒刑或五百萬元罰金。

舉例而言，「遊說法」現行規定，禁止中國大陸人民或港澳居民進行遊說，但對違者卻沒有任何罰則。此外，違法收受境外政治獻金，「政治獻金法」只處罰擬參選人、政黨及政治團體，「公投法」僅罰提案人、反對意見者，但對「白手套」、「中間人」卻未有管理。「反滲透法草案」是補充現行法律適用對象、行為態樣及罰則的規範不足，防堵境外勢力的「在地協力者」。

由此可見「反滲透法草案」整體構成要件相當嚴謹，行為人除了要具備受境外敵對勢力指示、委託、資助的「滲透作為」，且針對違法從事捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉等五種滲透干預「不法行為」，也就是要有「滲透作為」加上「不法行為」，才會成為處罰的對象。

如果行為人主觀上對於滲透來源、滲透作為或不法行為，並不具備認知，或者並沒有使其發生的意思，就不會受到處罰，更不會因為往來中國或與「滲透來源」有所接觸就構成犯罪。個案上是由司法機關做嚴謹的認定與判斷，也不會有動輒「入人於罪」的問題。

顯然如郭台銘者，未去了解內容實情，貿然隨北京和親中黨派起舞，反對「反滲透法」，還稱要發動仿太陽花運動，到立法院集結抗議，洵為不智。而今突又在臉書澄清，「他從未說過反對反滲透法」，並稱自己才是此次選舉當中，受到中國介入選舉傷害最深的人，遭到某些媒體不公對待、每日攻擊，這些媒體可能受到中國國台辦操控。是耶？非耶？只有他自巳心裏最清楚了！

美國總統川普近日簽署國會通過的「國防授權法」，要求針對中國干預台灣大選提交報告、強化台美國防合作等。充分說明中共紅色滲透台灣，已到了連民主國家陣營都難以容忍地步。美國率先以具體行動挺台，堪為例證。

此國防授權法涵蓋多項「友台」條文，例如關切中國對台灣2020大選的干預，要求國家情報首長在大選後45天內提交報告；國防部長和國務卿應檢討中共對台軍事、經濟、外交、資訊等各形式的影響。國會也另外建議，美國應支持台灣提升自我防衛能力，啟動高階國防官員交流及軍事合作。

據美國之音報導，上任美國海軍部代理部長不久的托馬斯‧莫德利（Thomas Modly）近期在華盛頓的一個討論會上說，在他主理海軍事務的未來日子裡，如何應對中共威脅，將作為自己的首要任務。因為這是美國面臨的最大挑戰。

連美國海軍作戰部長邁克爾‧吉爾代上將（Admiral Michael Gilday）也表示，他平時的心態更多地注重中共對美國構成的近期威脅，而非長遠挑戰。他並督促美國海軍官兵們，需摒棄美中不會在中短期發生衝突的想法，並要求他們隨時做好戰鬥準備。

美國白宮前首席策略長班農最近在「強化日本與台灣策略夥伴關係」論壇上，透過視訊會議的方式表示，中共政權已成為全世界最具攻擊性的政權，也企圖成為世界強權，這就是為什麼台灣即將到來的選舉非常重要，蔡英文總統「真的代表了自由、自助、自決與民主的旗幟」，也代表台灣捍衛民主、自我防衛的決心。

班農並說，全世界都在關注台灣即將到來的選舉結果，他並呼籲台灣人民站出來向中共政權證明，「你們絕對無法拿走台灣」。

諸此，顯見美朝野對於維護台海和平穩定，與台灣民主自由制度的堅定支持，值得吾人倍加珍惜和戒慎恐懼，加强立法執行，防阻中共勢力持續滲透民主台灣，以維護國家安全！

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