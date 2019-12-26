自由開講》沒有綠電，台灣的未來會如何？

李郁淇

當藍營和擁核團體不斷唱衰台灣綠電發展時，筆者看到蔡總統團隊則是始終宣告能源轉型的決心，也一步步完成過去藍營政府沒有做到的電業法修正、離岸風場啟用等施政。離岸風電競標也開出了低於平均電價的價格，打下了台灣綠電發展的基礎。

先不談藍營為何執政時要綠電，現在卻大失憶，自己封存核四又說要重啟，我們來試想看看，如果沒有綠電，台灣的未來會如何呢？

沒有綠電，一年外銷3.3兆的電子業將無法出口

當蘋果、Google、Facebook、微軟等國際大企業紛紛響應國際綠能倡議組織「RE100」，承諾將100％使用綠電，甚至要求其供應鏈100％使用綠電，若台灣沒有綠電，未來台灣廠商將進不了國際大廠的供應鏈。台灣一年外銷3.3兆的資訊電子業，也將面臨被迫出走。你能想像台積電這樣的綠電供應鏈變成「中國之光」或「日本之光」嗎？

沒有綠電，台灣將損失兆元產值新產業

離岸風電為台灣帶來兆元投資，是創造兆元產值的全新產業。如果台灣不發展綠電，等於白白放棄一個兆元新產業，並損失2萬個就業機會。而這些發生在彰化、雲林等，隨著綠能發展形成的城鄉優良產業契機，像是在地投資、產業鏈商機、優質就業機會，也都全要成為泡影。

沒有綠電，台灣人民將面臨更多核災的恐懼

離岸風電每年減碳量相當於3萬座大安森林公園，在全球減碳趨勢下，若台灣放棄發展離岸風電，我們可能得蓋3萬座大安森林公園才能達到相當的減碳效果。

韓市長提出2035年台灣要有50%的乾淨能源。如果沒有綠電，變成全部得用核電，未來台灣不只需要核四，還要核五、核六，甚至核七、核八。先不說蓋這些核電廠要上哪裡找合適土地，核廢料又要放哪，難道覺得大台北都會區有核電廠還不夠，大家應該有福同享、有難同當，全台都要擺滿核電廠？

福島核災，日本花6兆多元善後至今不見收拾。假如台灣發生核災，已經不是用肺還是用愛發電的問題，而是用命發電了。（美聯社）

福島發生核災，日本花6兆多元來善後，假如台灣發生核災，這已經不是用肺發電、用愛發電的問題，而是用命發電了！如果沒有綠電，台灣人民將要面臨更嚴重的核災風險與恐懼。

在全球減碳以及國際大廠要求供應鏈使用綠電的趨勢下，如果台灣沒有綠電，不但製造業等產業將面臨無法外銷的窘境，還白白失去兆元產值的風電新產業、2萬個就業機會等機遇。而照韓市長規劃要達到的50%乾淨能源，還得努力興建大量核電廠，讓大家承擔更多核災風險，這不只是虧大了，賠上的，可是台灣的未來！

（資訊業）

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