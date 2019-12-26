自由開講》他會贏，台中第二選區的3Q陳柏惟

蘇世軒

選舉中，氣勢很重要，而除了氣勢，選票數據也是相當重要的指標。所以筆者撇除陳柏惟這半年來在網路社群創下的極高聲量與討論度，各方人馬高度力挺，包含網路聲量最高的館長、呱吉、博恩；本文單從選票數據上來看，我認為陳柏惟會贏。

此次選舉將是陳、顏兩人對決，只要選票集中、只要年輕人回家投票，陳柏惟就會贏。（資料照，本報合成）

顏家神話早已不再。2013年初，時任立委的顏清標因擔任台中縣議長時犯下的「花酒案」定讞入獄，無論是因為褫奪公權，抑或是犯了「貪污治罪條例」，終身不得為參選人，都讓顏清標的立委資格確定不保，不得不將立委衣缽讓給兒子顏寬恒繼承，而2013年初的那場立委補選，正是顏家帝國毀滅的開端。

打開中選會的選舉資料庫，2013年立委補選，顏家歷史上首次得票未過半：49.95％，與挑戰者台中市議員陳世凱僅相差0.8％。1138票，是兩者得票上的差距，可以說是來不及落下的那一根稻草。不過值得注意的是，本次補選還有第三位候選人，該候選人拿了1283票，這也是首次「不投給顏家的票，大於投給顏家的票」，顏家的不敗神話，遭到挑戰且有所動搖。

顏家的下一場挑戰是在2016年大選，顏寬恒得票，46.65％；陳世凱得票，43.71％；紀國棟得票，8.95％；鍾文龍得票，0.68％。雖然顏寬恒仍然順利保住衛冕資格，但這場選舉結果完全詮釋了一句話「贏了面子，輸了裡子」。

有53.34％的選民，沒有把票投給顏寬恒，轉換成選票，就是有10萬6千多人，不支持顏寬恒再次擔任他們的立委，而與顏寬恒得票9萬3千票相減下來，1萬3千多人，我認為這就是陳柏惟有機會勝選的關鍵，因為此次是兩人對決，只要選票集中、只要年輕人回家投票，陳柏惟就會贏。

四年前，國民黨因馬英九執政包袱，以及換柱風波，再加上王如玄軍宅案，使得國民黨選情低迷不已，當年的顏寬恒選擇與國民黨切割，在其選區內所有的宣傳看板，不僅沒有掛上國民黨黨徽，甚至被公民團體「補貼上」國民黨徽時，一怒之下還準備控告毀損。

同時在地方上，顏也不斷強調選人不選黨，甚至在選舉關鍵時期還有「總統蔡英文、立委顏寬恒」等口語傳播四散，投票當天更有支持者在投票區外比二（2016年蔡英文總統號次以及顏寬恒立委號次皆為二），無所不用其極，只為了保障顏家家族政治香火。

而我認為，四年過去了，顏寬恒完全沒有做出「選人不選黨」的價值，「不投」給顏寬恒的人只會多不會少，尤其在習近平發表九二共識，一國兩制台灣方案後，抗中保台派價值持續擴大，面對中共的強大壓迫，一個作為台灣地方勢力，靠台灣的砂石、水泥、瀝青、土地、宗教而發大財的家族，長期吸收台灣政治資源奶水而壯大的家族，卻不願挺身抗中保台，我認為這個家族比連戰連家更可惡，相信也讓不少本土派的地方勢力有所心寒。

立法院少一個顏寬恒不會有什麼差別。但立法院多一個陳柏惟會有很大的改變。

（自媒體工作者）

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